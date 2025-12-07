“พ่ออนุทิน” ติดโผพ่อดีเด่นแห่งชาติ 68 ฝาก“ลูกหนู”ทำงานจริงใจ–โปร่งใส กมธ.พม.วุฒิฯพร้อมเปิด 45 บุคคลเด่นรับรางวัล 9 ธ.ค.นี้

“พ่ออนุทิน” คว้าพ่อดีเด่นแห่งชาติ 68 ฝากลูกชายทำงานอย่างจริงใจ–โปร่งใส เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม กมธ.พม.เผยรายชื่อพ่อดีเด่นรวม 45 คน “บวรศักดิ์ -สีหศักดิ์ -ชัชชาติ -สุรเกียรติ -สุวัจน์ -ไตรรงค์ -ปลิว ช.การช่าง” ร่วมติดโผ!
วันที่ 7 ธ.ค. 68 นางวราภัสร์ พรรณไพรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และความหลากหลายทางสังคม วุฒิสภา เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการมอบรางวัล "พ่อดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 68" ว่า กมธ. ร่วมมือกับนพ.ฆนัท ครุธกูล สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และ นายอรรถกฤติ ปัจฉิมนันท์ ผอ.สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมจัดงานมอบรางวัลแก่พ่อดีเด่นแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นหลักการเป็นพ่อที่ดี สร้างพลเมืองคุณภาพ เป็นแบบอย่างแก่สังคม ในปีนี้มีคุณพ่อดีเด่น 45 ท่าน โดยเตรียมจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 9 ธ.ค. 68 เวลา 09.00 -12.00 น. ที่อาคารรัฐสภา เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 68
สำหรับรายชื่อพ่อดีเด่นแห่งชาติประจำปี 68 ที่ กมธ. ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากภาคข้าราชการพลเรือน ภาคข้าราชการกลาโหม ภาคธุรกิจและนักธุรกิจ ภาคประชาสังคมและนักการเมือง และภาคประชาชนทั่วไป จำนวน 45 คน ประกอบด้วย ประเภทที่ 1 ภาคข้าราชการพลเรือน ได้แก่ 1. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานรัฐสภา 2. นายนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. นายพชร ยุติธรรมดำรง อดีตอัยการสูงสุด 4.นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5.นายอุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 6. นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด 7. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 8.นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อดีตอธิบดีกรมอนามัย 9. นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประเภทที่ 2 ภาคข้าราชการกลาโหม ได้แก่ 1. พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 2. พล.ร.อ. ปกครอง มนธาตุผลิน อดีตรองผบ.ทหารสูงสุด 3. พล.อ.อ. เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ 4. พล.ท.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 5. พล.ร.อ. ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผบ.ทร. 6.พล.อ.ณรงค์ฤทธิ์ คัมภีร์ระ ผช.ผบ.ทบ. 7. พล.ร.อ.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เสนาธิการทหารเรือ 8.พล.อ.อ. อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสนาธิการทหารอากาศ 9. พล.ร.ท. เทพฤทธิ์ ลาภเหลือ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2
ประเภทที่ 3 ภาคธุรกิจและนักธุรกิจ ได้แก่ 1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 2. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด 3.นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัทพราว 4. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) 5. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด 6.. นายอุกฤษฏ์ อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มไทยรุ่งเรือง 7.. นายวรพงษ์ อติการบดี ผู้ก่อตั้ง / เจ้าของธุรกิจโรงแรมเครือ Salil 8.. นายปริญญา เธียรวร ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด 9.. นายอารักษ์ สุธีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทที่ 4 ภาคประชาสังคมและนักการเมือง ได้แก่ 1. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล ผู้ก่อตั้งบริษัทซิโน - ไทยและเครือ 2. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ที่ปรึกษาประธานรัฐสภาและนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า 3.นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ประธานที่ปรึกษาพรรครวมไทยสร้างชาติ 4. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 5. นายสนั่น อังอุบลกุล อดีตประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 6.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี 7. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ 8.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 9. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม.
ประเภทที่ 5 ภาคประชาชนทั่วไป ได้แก่ 1. ว่าที่ร.ต.เกษม มโนสันติ์ อดีตที่ปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2. นายทองหล่อ ปานบำรุง เจ้าของธุรกิจส่วนตัว 3. นายสันติ งามอรุณโชติ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิร์ช จำกัด (มหาชน) 4.นายปณิธาน วัฒนายากร อาจารย์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5. นายธีระศักดิ์ ถิระวานิช เจ้าของธุรกิจส่วนตัว 6. พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 7. นายเพ็ชร ชินบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม 8.นายบากบั่น บุญเลิศ รองประธานกรรมการบริหารเครือเนชั่น และ 9. นายดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ห้างทองหยงเตียน
พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กล่าวว่าหัวใจสำคัญเลี้ยงดูบุตรคือ การสร้างคนดีที่พัฒนาตัวเองได้เสมอ การเป็นพ่อที่เน้นวางรากฐานทางคุณธรรมให้มั่นคง โดยถือว่าความดีเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่เด็กควรมี บทบาทของความเป็นพ่อคือวางรากฐานชีวิตให้บุตรหลานเติบโตเป็นคนดีที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบต่อสังคม เชื่อว่าความดีเป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุดที่เด็กควรมี จึงพยายามปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ เช่น การรู้จักขอบคุณ การแบ่งปัน ไปจนถึงเรื่องใหญ่ เช่น ความซื่อสัตย์ การรักษาวินัย และการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” โดยได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายในการเลี้ยงดูว่าต้องการความดีและความยั่งยืน
“ผมสอนเขาว่าไม่ได้ต้องการให้เขาเป็นคนเก่งที่สุด แต่ต้องการให้เขาเป็น คนดีที่พัฒนาตัวเองได้เสมอ เพราะคนที่รู้จักพัฒนาและปรับปรุงตัวเอง คือคนที่สามารถสร้างอนาคตที่มั่นคงได้ ผมเชื่อว่าสิ่งนี้สำคัญกว่าความสำเร็จชั่วคราวใด ๆ ในเรื่องการเป็นแบบอย่าง พยายามดำเนินชีวิตอย่างตรงไปตรงมา ไม่โกง ไม่เอาเปรียบใคร เพื่อให้ลูกเห็นว่าการเป็นคนดีเริ่มต้นจากพฤติกรรมเล็ก ๆ ที่ทำให้เป็นนิสัยในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ให้ความสำคัญกับความรัก ความอบอุ่น และความมั่นคง เราพูดคุยกันเสมอ ไม่ว่าจะเรื่องปัญหา ความรู้สึก หรือเรื่องราวในแต่ละวัน เปิดพื้นที่ให้ลูก ได้คิด ได้ลอง และได้เรียนรู้จากความผิดพลาด”
ด้านนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล ผู้ก่อตั้ง บริษัทซิโน – ไทย และ บิดาของนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงดูบุตร คือ ใช้ “คุณธรรมนำชีวิต” เพราะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ลูกเติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพต่อสังคม โดยบทบาทของความเป็นพ่อเป็นทั้งผู้ให้ ผู้ปกป้อง และผู้ชี้นำทางชีวิตแก่บุตรหลาน การเป็นแบบอย่างที่ดี ขอย้ำถึงหลักการสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน เพราะเชื่อว่าคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เด็กเติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพ จึงพยายามปลูกฝังความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และรับผิดชอบให้กับลูกผ่าน การปฏิบัติจริง มากกว่าการสอนด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียว รวมถึงส่งเสริมให้บุตรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมักบอกลูกเสมอว่า คนที่เก่งกว่าเราในวันนี้ ก็คือเราในวันพรุ่งนี้ เพื่อให้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดเริ่มต้นจากตัวเอง และเห็นว่าความสำเร็จเกิดจากความเพียรและความตั้งใจ ไม่ใช่เพียงพรสวรรค์หรือโชคชะตา ส่วนการเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น เป็นหลักสำคัญของการเป็นผู้นำ ในชีวิตประจำวันพยายามทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็น ทั้งการพูดจา การทำงาน และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตั้งใจทำทุกอย่างด้วยความจริงใจและโปร่งใส เพื่อให้เขาเห็นว่า การทำดีไม่ต้องให้ใครเห็น แต่ผลของความดีจะปรากฏเสมอ
ส่วนนายพชร ยุติธรรมดำรง อดีตอัยการสูงสุด กล่าวว่าหลักการสำคัญในการดูแลบุตรสาวทั้ง 3 คน และในบทบาทของความเป็นพ่อ นับตั้งแต่เมื่อได้สมรสและมีครอบครัวก็ให้ความสำคัญกับการมอบความรัก ความอบอุ่น และการอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม เพื่อให้บุตรเติบโตเป็นคนดี สามารถยืนหยัดด้วยตนเอง และเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวในอนาคต โดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของการศึกษา คือมรดกล้ำค่าที่สุด ให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุตรเป็นอย่างยิ่ง เชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นมรดกที่ล้ำค่าที่สุด ที่จะติดตัวบุตรไปตลอดชีวิต เป็นพื้นฐานในการดำรงตนอย่างมั่นคงในภายภาคหน้า ปัจจุบันบุตรสาวทั้ง 3 คนต่างประสบความสำเร็จอย่างสูงในการศึกษาและสร้างครอบครัวที่มั่นคง โดยสถาบันครอบครัวถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ครอบครัวถือเป็นจุดเริ่มต้นของสังคม หากเราสร้างครอบครัวได้ดี และเป็นแบบอย่างที่ดีของบุตรหลาน สังคมก็จะเรียบร้อยและน่าอยู่ หากคนไทยมีความคิดเช่นเดียวกันนี้ ความแตกแยกในครอบครัว และความวุ่นวายในสังคมหรือบ้านเมืองของเราก็จะไม่มี หรือมีน้อยที่สุด