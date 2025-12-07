“สมศักดิ์“ควง“จิรพงษ์”ลุยบางศรีเมือง วอนคนนนท์หนุนเข้าสภาฯ ดัน พ.ร.บ.อสม.-แก้น้ำท่วมเจ้าพระยาเส้นที่ 3”

“สมศักดิ์”ช่วย“จิรพงษ์” หาเสียง วอนคนเมืองนนท์เลือกเข้าสภาฯ ลุ้นร่างพรบ.อสม.ผ่านสภา คลอดเป็นกฎหมายช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตอสม. ด้าน “จิรพงษ์” กางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมให้คนนทน์ฯ พร้อมชู 3 ข้อ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 2 นนทบุรี ร่วมงาน รวมพลคน อสม.บางศรีเมือง พบเพื่อไทย ที่วัดสลักใต้ อ.เมืองนนทบรี จ.นนทบุรี โดยมี อสม.เข้าร่วมร่วมงานอย่างคับคั่ง
นายสมศักดิ์ กล่าวกับอสม.ตอนหนึ่งว่า พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับพี่น้อง อสม.เป็นอย่างมาก โดยทันทีที่ตนได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพียงแค่ 2 สัปดาห์ ในสมัยนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ก็เป็นคนกดปุ่มเงินค่าป่วยการ 2,000 บาทให้พี่น้อง อสม. แต่ตนไม่ได้เป็นคนทำมาก่อน คนทำคือรัฐบาลพรรคเพื่อไทย เมื่อกดปุ่มจ่ายเงินให้อสม. 2,000 บาทแล้ว ก็ไปดูค่าใช้จ่ายใน สปสช. เห็นเลยว่า ปี 66 ใช้งบประมาณ 150,000 ล้านบาท และเป็นค่ายา ค่ารักษา โรค NCD 80,000 ล้านบาท ก็มาศึกษาว่า NCD รักษาหายหรือไม่ โดยทีมแพทย์ระบุว่าต้องรณรงค์ป้องกัน ถ้าไม่รีบทำปัญหาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆ ก็เลยนึกถึงว่าช่วงโควิดใครเป็นคนดำเนินการให้เรียบร้อยทั่วประเทศ รองจากหมอ พยาบาล ก็คือ อสม. เรามีกลไก อสม. ถึง 1,090,000 คน ถ้ามาช่วยรณรงค์ NCD มองว่าสบายมาก เมื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้การบริโภคคาร์บที่เหมาะสมกับร่างกายได้ครบตามเป้าหมายก็มีรางวัลให้ อสม.ด้วย จากนั้นก็มาคิดว่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตให้พี่น้อง อสม.อย่างไร จึงคิดเรื่องการร่างกฎหมายขึ้นมา ลงมือทำภายใน 2 สัปดาห์ทันที โดยมีนายจิระพงษ์ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงช่วยทำเรื่องนี้ด้วย ซึ่งเขาเป็นรองโฆษกกระทรวงสาธารณสุขและเป็นกรรมการชุดต่างๆในกระทรวง
“โต้ง(จิรพงษ์) กับผมเรียนวิศวกรมาเหมือนกัน ดังนั้นพวกเราจะเก่งเรื่องคำนวณตัวเลข สามารถคิดประโยชน์ได้เสียของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เราต้องเลือกคนที่มีวิสัยทัศน์เข้ามาทำงานเพื่อประชาชน นนทบุรีถ้าได้สส.จิรพงษ์จะเหมาะสมมากที่สุด เพราะการแก้ปัญหาของประเทศ การแก้ปัญหาปัญหาอสม.หรืออะไรต่างๆ ต้องใช้สภาผู้แทนราษฎรในการดำเนินการ ฉะนั้นใครที่จะเป็นสส.ไม่ใช่จะมายกมืออย่างเดียวไม่ได้ จะต้องแสดงความคิดเห็น เอาความคิดเห็นของประชาชน อสม. ไปสะท้อนภาพ ภาพเล็กอาจจะออกระเบียบ ภาพใหญ่ก็เป็นกฎกระทรวง ถ้าใหญ่มากๆก็เป็นกฎหมาย อันนี้คือคนไม่เข้าใจ โดยเฉพาะคนเป็นนักการเมือง ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ หรือคนที่จะเป็นนายกฯ ถ้าไม่เข้าใจ ก็ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ นายกฯ มีอำนาจในการใช้งบประมาณมากกว่าใครทั้งสิ้น แต่หากใช้ผิดก็จะไม่มีประโยชน์ เช่น น้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้ ถ้าหากบริหารไม่ดีก็จะสูญเสียงบประมาณ ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน ถ้าบริหารเก่งประเทศก็จะไปได้โดยเร็ว”นายสมศักดิ์กล่าว
นายสมศักดิ์กล่าวอีกว่า ส่วนความคืบหน้าร่างพ.ร.บ.อสม.นั้น วันที่ 17 ธ.ค.จะเปิดประชุมสภาฯแล้ว ก็รอนำเข้าสู่การพิจารณา ที่น่าห่วงใยคือมีบางพรรคการเมืองพยายามคัดค้านไม่ได้ให้ผ่าน ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวกว่าจะได้เข้าสภา ก็ยืดเยื้อมาถึง 9 เดือน เพราะมีเรื่องเงินนอกบัญชีงบประมาณที่จะนำมาให้พี่น้อง อสม. หากช่วยกันขับเคลื่อนให้คนไทยสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ลดงบประมาณประเทศ ก็จะนำส่วนต่างมาให้ วันนี้ อสม.ต้องส่งฌาปนกิจสงเคราะห์ เดือนละ 400 บาท ปีละประมาณ 4800 หรือ 5000 บาทต่อคน ทั่วประเทศประมาณ 5,000 ล้านบาท หากเสียชีวิตครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับ 500,000 บาท เดิมกู้เงินได้ 2 หมื่นบาท ก็พยายามขับเคลื่อนให้กู้ได้ 2 แสนบาท และถ้าเป็น 3 แสนบาท ดีหรือไม่ การกู้เงินต้องมีหลักประกันเพิ่มมากขึ้น ตอนนี้เรามี 500,000 บาท ถ้ากฎหมาย พ.ร.บ.อสม.แล้วเสร็จ ก็จะเอาเงินที่เหลือจาก NCD ไปช่วยจ่ายส่วนหนึ่ง เพิ่มอีก 5,000 บาท ดังนั้นเสียชีวิตหนึ่งรายก็จะได้ 1 ล้าน กู้ 3 แสนบาท สบายมาก แต่ถ้าหากมีการยุบสภาฯไปก่อน ร่างกฎหมายก็ไปต่อไม่ได้ ก็ต้องมาเริ่มกันใหม่ในรัฐบาลชุดหน้า ดังนั้นอยากให้ช่วยกัน สนับสนุนให้จิรพงษ์เข้าไปทำหน้าที่ในสภาฯ เป็นปากเป็นเสียงให้คนนนทบุรีด้วย
ด้านนายจิรพงษ์ กล่าวว่า ตนศรัทธาพรรคเพื่อไทย เพราะมีนโยบายช่วยประชาชนอย่างแท้จริง อาทิ เรื่อง 1ทุน 1 อำเภอ ในสมัยนายทักษิณ ชินวัตร เรื่อง 30 บาท รักษาทุกโรค และยกระดับเป็น 30 บาทรักษาทุกที่ เราทำมาตลอด และครั้งนี้จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคือ 1.จะเอาหมอมาไว้ที่บ้าน 2.ยาดีเบิกได้ 3. อสม.หมอคนที่ 1 นอกจากนี้ยังจะสานต่อนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เพราะยังทำค้างไว้ พอหลังจากพรรคอื่นเป็นรัฐบาลแทน พี่น้องได้รับความเดือดร้อน ตอนนี้ไม่ใช่ 20 บาทแล้ว ขณะเดียวกัน สำหรับชาวนนทบุรี ยังมีเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญอีกเรื่องคือปัญหาน้ำท่วม ถ้าได้เป็น สส. น้ำจะไม่ท่วมนนทบุรีอีกต่อไป ตนจะเข้าไปผลักดันเรื่องการสร้างแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่ 3 ผันน้ำจากนครสวรรค์ ตัดลงอ่าวไทย ที่ผ่านมายังทำอ้อมไปบางบาล บางไทร อยุธยา ทำให้น้ำมาถึงนนทบุรีเร็วขึ้น หากได้ สส.ไม่เข้าใจพื้นที่ จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องได้เลย
“20 ปีที่ผ่านมา ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนตลอด และยังมีความฝันที่จะทำประโยชน์ให้ประชาชนต่อไป และตั้งใจจะเข้าไปผลักดันเจ้าพระยาแห่งที่ 3 ให้คนนนทบุรี ดังนั้นเลือกตั้งครั้งหน้าขออาสารับใช้พี่น้องบางศรีเมือง บางกร่าง ขอให้พี่น้องสนับสนุนด้วย”นายจิรพงษ์กล่าว