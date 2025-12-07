"อรรถกร" แจงดราม่าป้ายซีเกมส์ของท้องถิ่น-เอกชนไม่ได้ใช้งบกกท. ชี้รับแรงกดดันได้แต่ขอเห็นใจคนทำงาน

รมว.ท่องเที่ยวฯ แจง ดราม่าป้ายซีเกมส์ เป็นของท้องถิ่น - เอกชน ยัน ไม่ได้ใช้งบ กกท. ชี้ ถึงเวลาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี เผย รับแรงกดดันได้ แต่ขอให้เห็นใจคนทำงานด้วย เชื่อ มีความพร้อมจัดพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์
วันนี้ (7 ธ.ค. 68) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ถึงการแถลงข่าวเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ว่า เรามีความมั่นใจว่าเราสามารถจัดพิธีเปิดได้งดงามแน่ ๆ และมีคอนเซ็ปต์ที่ทางผู้จัดอยากสื่อสารข้อความไปยังคอกีฬา คนไทย และคนต่างชาติ ที่เข้ามาร่วมงาน เรามีความเชื่อมั่นว่าความพร้อมในพิธีเปิดเราทำได้ดีและจะหากิจกรรม หรือโชว์แบบนี้ ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนในเมืองไทย และเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้ ส่วนศูนย์การถ่ายทอดสดนานาชาติ ตนเองได้ชมแล้ว ยืนยันว่า มีความเรียบร้อย และครั้งนี้เราถ่ายทอดชนิดกีฬามากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของซีเกมส์กว่า 31 ชนิดกีฬา และต่างประเทศก็ค่อนข้างพึงพอใจกับศูนย์ที่เราจัดเตรียมไว้ ทั้งความพร้อม ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีต่างๆที่เราสามารถทำงานร่วมกับสื่อมวลชนประเทศอื่นได้
ส่วนกรณีการเปลี่ยนแปลงบริษัทดูแลศูนย์ถ่ายทอดสดนานาชาตินั้น ก่อนจะถึงพิธีเปิดไม่นานมานี้ตนเองก็ทราบ และอยากให้ดูผลลัพธ์ อยากให้ไปถามสื่อมวลชนที่มาจากต่างประเทศ และยืนยันว่า เราได้รับการตอบรับที่ดี และศูนย์แห่งนี้ถือเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีมาก ๆ และหลังจากนี้หากไปจัดที่อื่น ศูนย์นี้ก็จะถูกนำไปเป็นบรรทัดฐาน ประเทศเราช่วยกันพัฒนา ช่วยผลักดันในมิติต่าง ๆ
ส่วนการแสดงของคนดังระดับโลกพอจะเปิดเผยได้หรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า เราจะมีนักแสดงนักร้องนักกีฬามีทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตที่สร้างชื่อเสียงให้ไทยเข้าร่วมมากมาย หลัก ๆ จะมีดารานักร้อง ที่ไปที่ไหนก็คนรู้จักรวมถึงจะมีคนไทยที่ไปเติบโตและมีชื่อเสียงในต่างประเทศ เชื่อว่า ทุกคนที่มามีชื่อเสียงหมด และต้องการมาเข้าร่วม เพื่อทำให้พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สมบูรณ์ ถือว่าโชคดี ทึกคนสามารถมอบความสุขให้กับคอกีฬาได้แน่นอน
ส่วนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ทั้งหมด จะสามารถส่งสารอะไรไปยังประชาคมอาเซียนได้นั้น นายอรรถกร กล่าวว่า ซีเกมส์ครั้งนี้จะเป็นกระจกสะท้อนว่าในมหกรรมต่าง ๆ ประเทศไทยมีความสุขพร้อม และด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ประเทศไทยมีความเหมาะสม เพราะเราอยู่ตรงกลาง ไม่ว่าใครจะมาหรือไปก็เดินทางสะดวก แต่ก็หนักใจเหมือนกันเพราะมีหลายประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วง 2 - 3 วันที่ผ่านมา ตนเองไม่ค่อยสบายใจ แต่หลายเรื่องไม่เป็นความจริง หลายเรื่องเป็นสิ่งที่คนเขาคิดเอาเอง เรื่องป้ายที่จ.นครปฐม จ.ชลบุรี ตนเองขอบคุณทางเอกชนและท้องถิ่น ที่อยากมีส่วนร่วมในการโปรโมทว่าบ้านเกิดของเขาก็มีส่วนร่วมในกีฬาซีเกมส์เช่นกัน แต่ป้ายที่ถูกวิจารณ์ ไม่ใช่ป้ายที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นคนทำ ป้ายที่บอกว่าเป็นป้ายการเมือง ก็ไม่ใช่ป้ายที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นคนทำ แต่เป็นคนที่เขาอยากมีส่วนร่วม ก็ใช้ทรัพยากรของตัวเอง อย่าเข้าใจผิด โดยเฉพาะฝ่ายการเมือง หลายคนก็รู้อยู่แล้ว แต่ทำเป็นไม่รู้ วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี อะไรที่ ผิด หรือไม่ถูก เรายินดีที่จะรับข้อติ หรือข้อแนะนำ แต่อะไรที่ไม่ใช่ บางเรื่องไม่ได้เกิดขึ้น เป็นรูปที่อื่น ไม่ใช่ประเทศไทย หรือเกิดขึ้นนานมาแล้ว ก็เอามาผสมกันหมด ตนเองสามารถรับแรงกดดันได้ แต่ก็ขอให้เห็นใจคนทำงานด้วย
ส่วนไฮไลท์ในพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ วันที่ 9 ธ.ค. นั้น นายอรรถกรกล่าวว่า ก็ขอให้ไปรอดูด้วยตัวเอง