"อรรถกร" ลั่นพร้อมแล้วซีเกมส์ 33 โชว์ศักยภาพไทยสู่ชาวโลก ชี้ตัดสินใจดีสุดแล้วในอุปสรรคที่เกิด

"รมว.อรรถกร" แถลงงานเปิดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 พร้อมแล้ว เตรียมโชว์ศักยภาพคนไทย สู่สายตาชาวโลก เผย ตัดสินใจดีที่สุดแล้วในอุปสรรคที่เกิดขึ้น
วันนี้ (7 ธ.ค. 68) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าวไฮไลท์พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยมี นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายศุภพงษ์ เชาวน์แล่น รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์, นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์, นางสาวศมจรส มิ่งคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ และ โฆษก กกท., และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
นายอรรถกร กล่าวถึงความพร้อมพิธีเปิดซีเกมส์ ว่า แม้ว่าจะมีอุปสรรค และปัญหา ตั้งแต่วันที่ตนเองเข้ามาทำงาน แต่ขณะนี้ ยืนยันว่า เราสามารถจัดพิธีเปิดได้อย่างน่าชื่นชม ไม่ต้องรู้สึกอายใคร และที่สำคัญที่สุดจะเป็นการประยุกต์ศิลปะ วัฒนธรรม เสน่ห์ของไทยจะมาโชว์ได้ในหลายมิติ พร้อมเน้นย้ำถึงแนวทางที่ตนเองอยากเห็นมาตลอด คือการเปิดโอกาสให้คนไทยที่มีฝีมือ และโปรโมทให้เพื่อนที่อยู่ ต่างประเทศได้ ในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดมากมาย
ส่วนรูปแบบในพิธีเปิดนั้นจะมีโชว์ 5 โชว์ ที่สะท้อนสิ่งที่ผู้จัดต้องการสื่อสารออกไป และเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ ระดับโลก เอาออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ และถูกจารึกว่าเป็นโชว์ที่สร้างมลพิษน้อย เราให้ความสำคัญกับ Friendly Environmental SEA GAMES แม้จะไม่ 100% แต่เราเชื่อว่าจะสามารถสร้างมาตรฐาน Green กับงานอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต และนอกจากคนที่มีความสามารถในภาคเบื้องหลังแล้ว เรายังมีบุคคลสำคัญในแต่ละละสาย ทั้งกีฬา บันเทิง ซึ่งในวันที่ 9 ธ.ค. นี้ ทุกคนจะมารวมกันมอบความสุขให้กับทุกคน
สำหรับการเปิดงานในครั้งนี้ เราเน้นไปที่ “ความเป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งภูมิภาค” หรือ WE ARE ONE คือ ธีมหลักที่เชื่อมทุกการแสดงเข้าด้วยกันนอกจาก ONE ที่หมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Together) แล้ว ยังหมายถึงความเป็นที่หนึ่ง (Victory) และยังหมายถึง การเป็นจุดเริ่มต้น อีกด้วย เนื่องจากซีเกมส์ กลับมาจัดงานที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดกากำเนิดของมหกรรมกีฬานี้ ย้อนกลับไปเมื่อ 66 ปีก่อน (พ.ศ. 2502 ปีที่เกิด SEAP Games) ดังนั้น ครั้งนี้จึงนับเป็นการ Back to the Origin กลับมาสู่จุดเริ่มต้น ที่พร้อมจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อย่างสมศักดิ์ศรี
สำหรับการแสดงในพิธีเปิด จะประกอบด้วยไปด้วยการแสดง 5 ชุด ที่นำเสนอด้วยรูปแบบไฮไลท์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ พาผู้ชม “ย้อนเวลา” กลับสู่รากเหง้าของซีเกมส์ โชว์ที่ปลุกไฟแพชชั่นของการแข่งขันให้ลุกโชน ในส่วนของไฮไลท์ด้านวัฒนธรรม เป็นการนำเสนอความหลากหลายที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งนอกจากความงดงามทางวัฒนธรรมแล้ว เราก็มียังโชว์ที่นำเสนอความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณนักสู้ ถ่ายทอดออกมาอย่างทรงพลังด้วยการผสมผสานเข้ากับ Performing Technology ต่าง ๆ และโชว์ที่ขาดไม่ได้ คือการสะท้อนถึงมิตรภาพที่ผลิบานซึ่งเป็น “ชัยชนะร่วมกัน” ของทั้งภูมิภาค ซึ่งจะทำให้ผู้ชมได้รู้สึกถึงความภูมิใจ ในศักยภาพคนไทยกับความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี การแสดง ดนตรี และกีฬา และตื่นเต้น กับสเกลภาพ แสง สี เสียง มัลติมีเดีย และสเปเชียลเอฟเฟกต์ ซึ่งจะได้รับความอบอุ่น กับมิตรภาพและความเป็นหนึ่งเดียวของทั้ง 11 ชาติ และอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานที่ทุกคนตั้งตารอ คือ โชว์ของ “K-Pop สัญชาติไทย” กับ BamBam ที่จะมาพร้อมโชว์สุดพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ แต่ไม่เพียงเท่านั้น พิธีเปิดนี้เรียกได้ว่า รวมตัวคนไทยที่ดังไกลระดับโลกอีกมากมาย ทั้งนักกีฬาที่มาร่วมโชว์ นางงาม รวมถึงศิลปิน ดารา นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง ทั้งหมด ซึ่งทุกคนมีความตั้งใจสร้างสรรค์โชว์ขึ้นมาอย่างเต็มความสามารถ อยากให้ร่วมติดตามชมและส่งกำลังใจให้กับทุกคน และสำหรับไฮไลท์สุดท้าย ติดตามชม พิธีจุดคบเพลิง ในรูปแบบใหม่ที่จะสร้างอีกหนึ่งภาพจำให้กับซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ครั้งนี้ อย่างแน่นอน
นายอรรถกร กล่าวอีกว่า การแสดงบางอย่างอาจไม่เคยเกิดขึ้นในไทย ส่วนการจุดคบเพลิง มีการถกเถียงพอสมควร ว่าจะทำอย่างไร ให้ดูแล้วประทับใจ แต่ต้องไม่ทำให้เกิดมลภาวะต่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะบริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งใครที่อยากดูด้วยตัวเอง ก็อยากให้เดินทางไปเร็ว ๆ เพื่อไปซึมซับบรรยากาศ อยากให้ได้ติดตามและดูจริง ๆ พิธีเปิดเรามั่นใจถึงความพร้อม และจะเป็นบทพิสูจน์ว่าสิ่งที่ตนเองพูด มันจะเป็นไปตามในสิ่งที่ตนเองพูดจริง ๆ
ส่วนการถ่ายทอดสด สามารถรับชมผ่านช่องทาง PPTV และติดตามได้ที่เว็บไซต์ของ SEA GAME และที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน มีการเปิดระบบลงทะเบียนให้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เชื่อว่าการถ่ายทอดเราจะสามารถส่งภาพ แสง สี เสียงให้ผู้ชมได้หลายประเทศ เราอยากทุกคนให้มีความสุข ให้มีโอกาสได้เชียร์ ชม ชิม กิจกรรมต่าง ๆ ที่เราจะผลักกันเข้าสู่กีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้
เมื่อถามว่าตื่นเต้นหรือไม่กับพิธีเปิดซีเกมส์ในครั้งนี้ นายอรรถกร กล่าวว่า ตนเองไม่แน่ใจ แต่จากข้อจำกัดต่าง ๆ คิดว่าตนเองสามารถตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ และเชื่อมั่นว่า งานนี้เราสามารถจัดได้ดี
จากนั้น นายอรรถกร ได้เดินชมศูนย์ถ่ายทอดสดนานาชาติ และศูนย์สื่อมวลชน
ขณะเดียวกัน สื่อต่างชาติ ยังขอบคุณที่มีการจัดเตรียมศูนย์ และก็ประทับใจมาก คิดว่าจะช่วยสนับสนุนการดำเนินการจัดซีเกมส์ครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จต่อไป ไม่ทีอะไรที่ต้องกังวล ทุกอย่างมีความพร้อมหมดแล้ว