"ไชยชนก" เตือนระวังหลอกลงทุนหุ้น Cafe Amazonและเพจงานที่บ้านรับคนแพ็กสินค้า สูญเงิน-ข้อมูลส่วนตัว

รมว.ดีอี เตือนประชาชนระวัง “มิจฉาชีพ” หลอกลงทุนหุ้น “Cafe Amazon” และเพจงานที่บ้าน รับคนแพ็กสินค้า ระวังสูญเงิน และข้อมูลส่วนบุคคล
วันนี้ (7ธ.ค.) นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้มอบหมายให้นางสาวสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงดีอี กล่าวรายงานถึงผลการมอนิเตอร์ และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (AFNC) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมของตน ที่ต้องการให้มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชน โดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ข่าวปลอม และข้อมูลบิดเบือน
โดยนางสาวสุชาดา กล่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2568 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 1,050,113 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 985 ข้อความ สำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening จำนวน 961 ข้อความ ตามมาด้วยการแจ้งเบาะแสผ่าน Line Official จำนวน 24 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 235 เรื่อง และจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว 102 เรื่อง โดยในจำนวนนี้เป็นข่าวปลอมเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่
อันดับที่ 1 : เรื่อง OR เปิดให้คำแนะนำลงทุนหุ้น Cafe Amazon ผ่านไลน์ไอดี amazonth069
อันดับที่ 2 : เรื่อง ระวังมิจฉาชีพ สร้างเว็บไซต์ปลอมอ้าง ก.ล.ต. หลอกลงทุน!
อันดับที่ 3 : เรื่อง เพจ งานที่บ้าน เปิดรับคนแพ็กถุงกระดาษและสินค้า พร้อมรายได้ 550 บาทต่อวัน
อันดับที่ 4 : เรื่อง ลงทุนหุ้น Cafe Amazon ทางไลน์ไอดี amzn_or ปลอดภัย ก.ล.ต. รับรอง
อันดับที่ 5 : เรื่อง ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ผ่านเพจ Peace forever and ever
อันดับที่ 6 : เรื่อง เพจ สอนเทรดแบบเซียน คอร์สสอนหุ้นออนไลน์ พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับ 500 คนแรก กับสัมมนาพิเศษ
อันดับที่ 7 : เรื่อง ปตท. เปิดลงทุนหุ้น OR ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Thailand Amazon market
อันดับที่ 8 : เรื่อง Golden boy เป็นรูปปั้นของกัมพูชา แต่ถูกนำไปเป็นของประเทศไทย
อันดับที่ 9 : เรื่อง ปปง. เปิดเพจ Anti-Corruption Join hands to help ให้ผู้ที่ถูกหลอกออนไลน์ติดต่อขอคืนทรัพย์สิน
อันดับที่ 10 : เรื่อง ฮั่วเซ่งเฮง เปิดไอดีไลน์ hsh_advisor ให้บริการด้านการลงทุน ปลอดภัย ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต.
“เมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งประชาชนสนใจมากที่สุด จาก 10 อันดับข้างต้น พบว่าเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการชักชวนลงทุนในหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ การให้บริการของหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะการคืนเงินจากมิจฉาชีพให้กับผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวง ซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งตัวบุคคลที่เชื่อและแชร์ข้อมูลส่งต่อกันไปเป็นวงกว้าง ทำให้ประชาชนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ทั้งยังอาจสร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลได้” นางสาวสุชาดา กล่าว
โฆษกกระทรวงดีอี กล่าวต่อว่า
สำหรับอันดับ 1 เรื่อง “OR เปิดให้คำแนะนำลงทุนหุ้น Cafe Amazon ผ่านไลน์ไอดี amazonth069” กระทรวงดีอี ประสานงานร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กระทรวงพลังงานตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นไลน์ไอดีปลอม ซึ่งสร้างขึ้นโดยมิจฉาชีพ เพื่อหลอกลวงประชาชน โดยแอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้ของ OR ลงโพสต์โฆษณาเชิญชวนประชาชนเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อรับฟังคำแนะนำการลงทุนหุ้น Cafe Amazon โดย OR ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงไม่มีนโยบายเสนอขายหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใด
ดังนั้นขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และใช้ความระมัดระวังในการลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ สำหรับผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับ OR เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงก์ https://investor.pttor.com/th/home
นอกจากนี้กระทรวงดีอี ขอเตือนประชาชนว่าการให้ข้อมูลหรือติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆ ที่ไม่ได้มาจากช่องทางอย่างเป็นทางการ อาจมีความเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูล หรือเงินในบัญชีธนาคารได้
อย่างไรก็ตาม ดีอี มีความห่วงใยประชาชน เรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ โซเชียล ซึ่งหากขาดความรู้เท่าทัน ส่งต่อข้อมูลข่าวปลอม ทำให้เกิดการหลงเชื่อ สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือข้อมูลส่วนบุคคล และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัด
หากประชาชน พบข่าวน่าสงสัย ข้อมูลบิดเบือน สามารถแจ้งเบาะแส และตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่ โทรสายด่วน 1111 ต่อ 87 (24 ชม.) หรือที่
| เว็บไซต์ www.antifakenewscenter.com
| Line ID: @antifakenewscenter
| Facebook : Anti-Fake News Center Thailand
| X : @AFNCThailand
| TikTok : @antifakenewscenter
| IG : afnc_thailand/