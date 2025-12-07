รัฐบาลเผยกยศ.ผ่อนผันชำระผู้รับผลกระทบน้ำท่วมใต้-ไม่เสียดอก แจ้งความประสงค์ผ่านเว็บกยศ.

รองโฆษกรัฐบาล เผย กยศ. ผ่อนผันการชำระหนี้ให้ผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ ขอผ่อนผันชำระหนี้ได้โดยไม่เสียดอกเบี้ย แจ้งความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ กยศ.
วันนี้ (7ธ.ค.) นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย รวมถึงได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ จำนวนประมาณ 500,000 ราย รัฐบาล โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ห่วงใยต่อผู้กู้ยืมและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีแนวทางให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
กรณีเป็นผู้กู้ยืมที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้ ตามสัญญากู้ยืมเงิน (15 ปี) ขอผ่อนผันการชำระหนี้สูงสุด 2 ปี สามารถผ่อนผันได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี โดยระหว่างช่วงเวลาที่ได้รับการผ่อนผันผู้กู้ยืมไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย และจะไม่มีการคิดค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันได้ที่เว็บไซต์ กยศ. พร้อมทั้ง ยื่นแบบฟอร์มขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กยศ. กำหนด
กรณีเป็นผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ หรือตามคำพิพากษา หากประสงค์จะขอผ่อนผันการชำระหนี้ขอให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์ กยศ. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ เพื่อ กยศ. จะหามาตรการช่วยเหลือต่อไป
“สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่ม หากประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปอีก 15 ปี ผู้กู้ยืมสามารถทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้เป็นรายเดือนผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th” นางสาวอัยรินทร์ กล่าว