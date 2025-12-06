นายกฯ เร่งจัดการขยะนับแสนตันพ้นเมืองหาดใหญ่ ยันพื้นที่รองรับเพียงพอ สั่งเอาน้ำเย็นเข้ารด หลังมีดรามานายกฯ อบจ.สงขลา ต่อว่า อส.

นายกฯ บอกไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ เร่งจัดการขยะนับแสนตันพ้นเมืองหาดใหญ่ ยันพื้นที่รองรับเพียงพอ สั่ง “เอาน้ำเย็นเข้ารด” หลังมีดรามา ”นายกฯ อบจ.“ ต่อว่า อส. เผย เตรียมหาสินเชื่อระยะสั้น รายละ 1 แสนไม่คิดดอกเบี้ย พร้อมเร่ง คปภ. จ่ายค่าประกันภัยย
วันที่ 6 ธ.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจการฟื้นฟูอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถึงกรณีการจัดการขยะกว่า 150,000 ตัน ว่า จะต้องใช้เวลาจัดการ 1 เดือน พร้อมระบุว่ากระบวนการขณะนี้คือการขนขยะออกจากเมือง และขอให้ประชาชนที่ทำความสะอาดบ้านนำขยะออกมากองไว้ด้านหน้า ก่อนที่จะขนออกนอกพื้นที่
ส่วนปัญหาขยะดังกล่าวที่ทำให้ส่งกลิ่นกลิ่นเหม็น นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ต้องเร่งดำเนินการนำไปเผา ส่วนขยะใดที่ฝังกลบได้ก็จะนำไปฝังกลบ พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการนำขยะออกไปให้ได้มากที่สุด ซึ่งตอนนี้มีพื้นที่เตรียมรองรับขยะไว้อยู่
“มันไม่มีทางที่จะได้อะไรเพอร์เฟคหมด ให้นำขยะออกให้นำขยะออกมาจากสถานที่สำคัญ หรือสถานที่อันตรายที่อาจก่อให้เกิดโรคกับชาวบ้าน“
ส่วนกรอบการฟื้นฟูอำเภอหาดใหญ่ 14 วัน นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สิ่งดังกล่าวหมายความว่า ถนนหนทางจะต้องไปมาหาสู่กันได้ 7 วัน ให้ประชาชนกลับเข้าบ้านได้ก่อน ตอนนี้ถือว่ากลับเข้ามากันแล้ว ซึ่งน้ำประปาและไฟฟ้ามาถึงบ้านทุกหลังแล้ว ขณะนี้ในศูนย์พักพิงเหลือเพียงแต่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ประมาณ 30 คน พร้อมกล่าวต่อว่าจากกำหนด 14 วัน ขนาดนี้เหลือ 7 วัน ต้องเร่งดำเนินการทุกอย่างให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
เมื่อถามว่าขณะนี้มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานมาช่วยกัน อาจจะเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน มีการกำชับอย่างไรบ้างนั้น นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า อาจจะมีอารมณ์ได้บ้างแต่ได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาช่วยนำน้ำเย็นเข้ารด พร้อมย้ำว่าไม่มีเหตุการณ์ปะทะรุนแรงอะไร ตนเข้าใจเจตนารมย์ดี ที่ต้องการช่วยทุกคนทำดีหมด มาช่วยเหลือประชาชน ตนยังบอกอีกว่าใครจะบ่นก็ให้เขาบ่น
ส่วนความกังวลที่จะมีบุคคลฉวยโอกาส นำความเดือดร้อนของประชาชนมาหาผลประโยชน์นั้น นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ไม่มี การทำความสะอาดบ้าน ทำความสะอาดเมือง เป็นหน้าที่ของราชการ รัฐบาลไม่ได้บอกให้ประชาชนรับผิดชอบในการทำความสะอาด ทุกอย่างเป็นภาระของราชการ ในการลงพื้นที่ผู้สื่อข่าวก็จะเห็นว่ามีกำลังพล บุคลากรของรัฐระดมทรัพยากรมาที่นี่
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า อีก 7 วันจะครบ 14 วัน ขณะนี้ยังมีสิ่งใดที่ขาดแคลนอยู่บ้าง นายกรัฐมนตรี ระบุว่า อีก7 วันคือการคืนความเป็นเมืองปกติ รัฐบาลยังต้องไปติดตามเงินช่วยเหลือที่ค้าง แม้ว่าขณะนี้จะจ่ายไปได้มากแล้ว แต่ยังทราบว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ โดยเฉพาะที่ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ ได้ช้ากว่าออนไซด์เสียอีก ซึ่งจะต้องมีการอนุมัติจากนี้ต่ออีกสองขั้นตอน พร้อมระบุว่า แบบนี้ไม่ถูกต้องทำให้ออนไลน์รวดเร็วกว่า ทุกอย่างต้องขอผ่านออนไลน์ได้ และต้องเร่งดำเนินการ สัปดาห์หน้าจบแน่นอน และต้องขออภัยในความล่าช้า
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า เม็ดเงินเยียวยาถูกโอนมาให้พื้นที่แล้ว โดยการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้ จะมีการเพิ่มวงเงินให้บุคคลที่ตกสำรวจในพื้นที่สงขลาและใกล้เคียง สำหรับการเยียวยาบ้านเช่า นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ผู้เช่าจะได้รับเงินเยียวยา แต่เจ้าของบ้านจะได้รับเงินค่าซ่อมแซม รัฐบาลแยกประเภทไปหมดแล้ว
สำหรับแผนการฟื้นฟูภาคธุรกิจ จะมีการจัดหาสินเชื่อระยะสั้น สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย รายละ 100,000 บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย สิ่งที่ต้องทำหลังจากการลงพื้นที่วันนี้คือ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. (คปภ.) ให้เร่งดำเนินการจ่ายค่าประกันภัยให้กับประชาชน ส่วนทรัพย์สินที่เสียหาย นายกรัฐมนตรี ย้ำว่าจะต้องหาทางเยียวยาในรูปแบบการยกเว้นภาษี หรือมาตรการอื่น ๆ
ส่วนการเตรียมรับมือฝนในสัปดาห์หน้านั้นนายกรัฐมนตรี ระบุว่า อย่าให้มามาก มาบ้างก็ช่วยชำระล้างบ้านเมือง และกำชับให้ระมัดระวังอย่างเต็มที่