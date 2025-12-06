xs
'ก้าวอิสระ'พร้อมแล้ว'มาดามหยก'ลั่นกลองรบ นำสู้ศึกเลือกตั้ง 69 หวังปาร์ตี้ลิสต์ 10–15 คน เป็นตัวแทน ปชช.

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2568 ที่อาคารเอนกประสงค์บ้านเลขที่ 127 หมู่ 8 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พรรคก้าวอิสระได้จัดให้มีการประชุมเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคก้าวอิสระ ลำดับที่ 010 จังหวัดเชียงใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากนางสาวกชพร เวโรจน์ หรือ “มาดามหยก” ได้ลาออกจากหัวหน้าสาขาพรรคก้าวอิสระ ภายหลังได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค ทำให้ต้องมีการเลือกตั้งหัวหน้า และกรรมการสาขาพรรคคนใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยผลการลงคะแนนปรากฎว่า น.ส.นงลักษณ์ นพรัตน์ หรือ “น้องอิม”นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการแพทย์ปี 4 อายุ 21 ปี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ได้รับเลือกเป็น หัวหน้าสาขาพรรคก้าวอิสระ ลำดับ 010

นางสาวกชพร กล่าวว่า พรรคก้าวอิสระเป็นพรรคที่เปิดโอกาสและสนับสนุนให้คนทุกรุ่น ทุกเจเนอเรชั่น ที่มีใจเป็นจิตอาสาเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองและทำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติและวันนี้ยินดีที่ได้ 'น้องอิม' นางสาวนงลักษณ์ นพรัตน์ มาเป็นหัวหน้าสาขาพรรค ซึ่ง'น้องอิม' เข้ามาทำงานร่วมกับ 'อินดี้ทีม' มานาน และแม้ว่าปัจจุบันจะยังเป็นนักศึกษา เหมือนสมาชิกพรรคก้าวอิสระ อีกหลายๆท่าน แต่'น้องอิม' เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ ความเสียสละ เรียนด้านวิศวกรรมการแพทย์ มีการนำ AI และนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการทำงานจิตอาสาตลอดมาด้วย จึงมีความเหมาะสมที่จะทำงานเพื่อสังคมในนามพรรคก้าวอิสระ

นางสาวกชพร กล่าวว่า พรรคก้าวอิสระมีความพร้อมแล้ว สำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงในเร็ววันนี้ ที่ผ่านมาทุกคนทราบดีว่าพรรคก้าวอิสระทำงานเพื่อสังคมมาตลอดร่วมกับทีมอาสาสมัครในนามของ'อินดี้ทีม' ชมรม Change Together & Indy Team ไปทำงานทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิด น้ำท่วม ไฟป่า ตลอดมา โดยเฉพาะปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่ยังไม่มีการปะทะกันจนถึงทุกวันนี้ พรรคก้าวอิสระ ยังคงอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนและเหล่าทหารกล้า ยังไม่เคยถอยออกมา รวมถึงทุกพื้นที่ที่มีภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเหตุแผ่นดินไหว หรือน้ำท่วมล่าสุดที่แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดอื่นในภาคใต้ รวมถึงทุกจังหวัดในทุกภาคที่เกิดปัญหาน้ำท่วม พรรคก้าวอิสระเราก็มีทีมลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ ด้วยเหตุนี้ เราจึงอาสาที่จะเป็นพรรคทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชน หลายท่านในทีมทำงานด้านจิตอาสามาเกือบทั้งชีวิต

นางสาวกชพร กล่าวว่า เรามุ่งหวังสส.ที่ได้คะแนนจากปาร์ตี้ลิสต์ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ 10-15 คน ส่วนในระบบเขตนั้น ขณะนี้มีผู้เสนอตัวเข้ามาประมาณ 200 เขตทั่วประเทศ โดยจะขอคัดเลือกคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีจิตอาสา พร้อมเสียสละเพื่อสังคมและส่วนรวม รักชาติ ศาสนา สถาบันฯ รักในประเพณีไทย ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย มาทำหน้าที่ มาเป็นปากเป็นเสียงคอยดูแล ช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ ในทุกวงการ

นางสาวกชพร กล่าวว่า ในอนาคตหากมีการยุบสภา และเลือกตั้งใหม่ พรรคก้าวอิสระมีความพร้อมอย่างมาก เราต้องการทำพรรคก้าวอิสระ ให้เป็นสถาบันการเมือง มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นอุดมการณ์ตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งพรรคและไม่เคยเปลี่ยนอุดมการณ์ แม้ว่าการที่จะนำพรรคไปสู่สถาบันการเมืองได้ จะต้องใช้เวลาก็ตาม

สำหรับนโยบายที่พรรคก้าวอิสระ จะชูในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ จะเป็นเรื่องของความมั่นคงชายแดน ไทย-กัมพูชา เราจะเรียกร้องให้มีการนำเอาแผนที่ 1:50,000 มาใช้ นอกจากนี้จะเน้นเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน เรื่องของราคาสินค้าเกษตร และการแก้ปัญหาอุทกภัย ที่ต้นเหตุ รวมทั้งการเตือนภัยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ พรรคก้าวอิสระ เราต้องการพลิกโฉมประเทศไทย ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่จริงใจ ตามสโลแกนของเราคือ "ก้าวล้ำนำสมัย ไม่ก้าวร้าว” สามารถทำงานประสานกับทุกฝ่าย ทุกเพศ ทุกวัย






