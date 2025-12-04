'ดร.นพดล'ชูหลักพระพุทธทาส ให้อภัยสื่อใหญ่ หลังนำเสนอคลาดเคลื่อน จี้แก้ข้อมูลให้ถูกต้อง

วันนี้( 4 ธ.ค.)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้ก่อตั้งซูเปอร์โพล ศิษย์เก่าด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และนโยบายเน้นยุทธศาสตร์ (Cybersecurity & Policy Majoring Strategy) มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ศิษย์เก่าด้านวิทยาการข้อมูลและระเบียบวิธี (Data Science & Methodology) มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ศิษย์เก่าสังคมวิทยา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ส่งจดหมายเปิดผนึก ถึงนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ กรณีที่นำเสนอผลสำรวจของซูเปอร์โพล เรื่องความรู้สึกและความต้องการของประชาชน หลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีขอโทษ ประชาชน เหตุอุทกภัย ภาคใต้ โดยมีการนำเสนอที่คลาดเคลื่อน โดยระบุว่า "เรียนคุณสรยุทธ สุทัศนจินดา ผู้ดำเนินรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” และทีมงานรายการทุกท่าน ด้วยความเคารพอย่างสูง
ก่อนอื่น ผมขอเรียนจากใจจริงว่า ผมติดตามผลงานของคุณสรยุทธมานาน เคยได้รับเกียรติออกรายการสดกับท่านหลายครั้งในอดีต สมัยที่ท่านจัดรายการที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 และผมยังคงชื่นชมบทบาทของท่านในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่รับใช้ประชาชนด้วยความมุ่งมั่นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ด้วยความเคารพในวิชาชีพของท่าน ผมจึงขอเขียนจดหมายฉบับนี้ ด้วยสติ ความจริงใจ และความหวังดีต่อสังคมไทยใน 4 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอผลสำรวจ
ในรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ได้มีการนำเสนอผลสำรวจของ ซูเปอร์โพล ซึ่งเป็นสำนักวิจัยที่ผมเป็นผู้ก่อตั้งและรับผิดชอบด้วยชีวิตวิชาชีพ โดยมีการอ่านข้อมูลและขึ้นอินโฟกราฟิกที่ คลาดเคลื่อนจากต้นฉบับจริง ดังนี้
ผลสำรวจจริง
75.8% เป็นเหตุสุดวิสัย / เป็นภัยธรรมชาติ
24.2% ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
แต่ในรายการกลับนำเสนอว่า
75.8% เป็นเหตุสุดวิสัย
24.2% เป็นภัยธรรมชาติ
เพียงการสลับคำเช่นนี้ อาจดูเล็กน้อยในทางเทคนิค แต่กลับทำให้ สาระของงานวิจัยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดของผู้ชมจำนวนมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศกระแสความคิดเห็นที่ตามมาในโลกออนไลน์ ตามหลักฐานที่ผมแนบมาพร้อมนี้ ได้สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงทางวิชาการของซูเปอร์โพลอย่างมาก ทั้ง ๆ ที่ข้อเท็จจริงของเรามีความชัดเจน ถูกต้อง และยึดตามมาตรฐานสากล
2. ซูเปอร์โพล…งานวิจัยที่ผมสร้างด้วยศรัทธาและความรับผิดชอบต่อประเทศ
ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ผมและทีมงานได้ยืนหยัดทำงานภาคสนามทุ่มเทค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า งานวิจัยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกผลงานของเราประกอบด้วย
-ความแม่นยำของผลโพลเลือกตั้งในหลายสมัยมีแหล่งอ้างอิงทั้งในและต่างประเทศ
-การพยากรณ์ผลประชามติที่ได้รับการยอมรับ
-การบรรยายในเวทีนานาชาติหลายครั้ง
-และความไว้วางใจให้ผมดำรงตำแหน่ง CEO ของสถาบันวิจัยในต่างประเทศ
ชื่อเสียงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดจากความซื่อสัตย์ต่อข้อมูลและการยึดมั่นในหลักวิชาการที่เคร่งครัด ดังนั้น เมื่อมีการนำเสนอข้อมูลคลาดเคลื่อนจากรายการกระแสหลักจึงส่งผลกระทบทั้งต่อองค์กร และต่อความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อวงการวิจัยของไทย
3. ผมให้อภัย เพราะผมยึดมั่นใน “อภัยทาน” เป็น ทานอันประเสริฐ
พระพุทธทาสภิกขุได้สอนไว้ว่า “อภัยทาน คือทานอันประเสริฐ” เพราะเป็นการมอบความไม่โกรธและความไม่พยาบาทให้แก่ผู้อื่น และให้แก่ใจของเราเองในเวลาเดียวกัน แม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะหนักหนาต่อซูเปอร์โพลและต่อชื่อเสียงของผม แต่ผมเลือกที่จะ ให้อภัย เพราะผมเชื่อว่าเจตนาของท่านและทีมงานไม่ได้มุ่งร้ายแต่เกิดจากความคลาดเคลื่อนที่สามารถแก้ไขได้
อย่างไรก็ตาม การให้อภัยไม่ใช่การปิดบังความจริง แต่คือการขอให้ความจริงได้กลับไปยืนอยู่ในที่ของมันอย่างงดงามและความสงบในใจ
4. ขอความกรุณา เพื่อรักษาศรัทธาของประชาชนและศักดิ์ศรีวิชาชีพสื่อ
ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ยังคงศรัทธาในสถาบันสื่อมวลชนไทย และเชื่อในจรรยาบรรณของคุณสรยุทธ ผมใคร่ขอความกรุณาดังนี้ (1) กรุณานำเสนอผลสำรวจของซูเปอร์โพลให้ถูกต้องตามต้นฉบับ (2) กรุณาชี้แจงข้อคลาดเคลื่อนให้ผู้ชมรับทราบ (3) ขอให้ลบออกจาก internet footprint เพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจอันถูกต้อง และไม่เกิดความเสียหายต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในข้อมูลเชิงวิชาการ
ผมไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดนอกจาก “ความจริง” และ “ความเป็นธรรม” ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสื่อมวลชน งานวิชาการและงานทุกชนิดที่ทำเพื่อประชาชน
สุดท้ายครับ ด้วยหัวใจของนักวิชาการไทยคนหนึ่ง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จดหมายฉบับนี้จะมิใช่เพียงการชี้แจงต่อความคลาดเคลื่อน แต่เป็นสะพานที่เชื่อมความเข้าใจระหว่างกัน ระหว่างสื่อมวลชน นักวิจัย และประชาชน ผู้ที่ล้วนต้องการเห็นบ้านเมืองนี้เดินไปบนพื้นฐานของ “ข้อเท็จจริงและมิตรไมตรี”
ขอขอบคุณคุณสรยุทธและทีมงานที่เปิดพื้นที่ให้ความจริงได้กลับคืนสู่สังคมไทยอย่างสง่างามด้วยความเคารพอย่างสูง และด้วยจิตแห่งอภัยทาน