“อัครา” kick off ซ่อมบ้านกลุ่มเปราะบางหลังแรกในหาดใหญ่ ดึงทุกภาคส่วนร่วมฟื้นฟูเยียวยาโดยด่วน

“อัครา” kick off ซ่อมบ้านกลุ่มเปราะบางหลังแรก มอบเงินซ่อมบ้านชุมชนแรก หลังน้ำท่วมหาดใหญ่ลด พร้อมดึงทุกภาคส่วน ร่วมฟื้นฟูเยียวยาโดยด่วน
นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหาดใหญ่ จำกัด (ชุมชนบ้านมั่นคงในฝัน) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับผลกระทบหนักจากน้ำท่วมทั้งชุมชนทุกหลังคาเรือน เพื่อ Kick off ซ่อมบ้านหลังแรก สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย “สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหาดใหญ่ จำกัด (ชุมชนบ้านมั่นคงในฝัน) เป็นชุมชนแรก จำนวน 40 ครอบครัว รวมเป็นเงิน 1.4 ล้านบาท อีกทั้งมอบความช่วยเหลือเป็นเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ 35 รายๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 1.05 ล้านบาท , เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน , กายอุปกรณ์เป็นวีลแชร์สำหรับคนพิการ และ "ถุงฮีล(Heal)ใจ พม.ใกล้คุณ" เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวชุมชนหลังน้ำลด
นายอัครา กล่าวว่า ตนได้มาลงพื้นที่ โครงการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหาดใหญ่ จํากัด (บ้านมั่นคงในฝัน) เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยที่อยู่บ้านเช่าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งต้องการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของกลุ่มบ้านเช่าในเมือง อาศัยอยู่บ้านเช่ามาไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาตั้งหลักปักฐานในเมือง ปัจจุบันมีสมาชิก จํานวน 64 คน โดยโครงการบ้านมั่นคงฯ เกิดน้ำท่วมสูง กว่า 4 เมตร ตั้งแต่วันที่ 22-28 พ.ย. 68 ทําให้สมาชิก จํานวน 40 ครัวเรือน ถูกน้ำท่วมทุกครอบครัว และต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โดยที่ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของสมาชิกได้รับความเสียหายทั้งหมด และเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก รวมถึงสุขภาพและสุขอนามัยของชาวชุมชน
อย่างไรก็ตาม กระทรวง พม. โดย พอช. ได้ร่วมวางแนวทางการแก้ไขและบรรเทาปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ด้วยการซักซ้อม เตรียมความพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วม การสื่อสารอย่างชัดเจนและเป็นระบบ โดยกรรมการและกลุ่มในชุมชน พร้อมจัดตั้งทีมดูแลเรื่องภัยพิบัติในชุมชน และการประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเกิดภัย พร้อมทั้งประสานหน่วยงานในการเตรียมพื้นที่อพยพ และจัดลำดับการช่วยเหลือ โดยเริ่มจากกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรก
นายอัครา กล่าวว่า สำหรับการช่วยเหลือของกระทรวง พม. นั้น เรายังมี CSR และภาคประชาชนจำนวนมาก เข้ามาทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะในพื้นที่อุทกภัย 10 จังหวัดภาคใต้ เนื่องจากงบประมาณของกระทรวง พม. นั้นมีจำกัด ดังนั้น วันนี้ จึงมาดำเนินการ Quick Win ที่ชุมชนแห่งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ กระทรวง พม. ยังมีสรรพกำลังในการสร้างเครือข่ายจิตอาสา ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่สุดในการดูแลกลุ่มเปราะบาง อาทิ การส่งเสริมอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือกระทั่งเด็กแรกเกิด ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยกระทรวง พม. มีหลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุ โดยให้คนในครอบครัวเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในบ้าน ซึ่งหลังจากผ่านการอบรมหลักสูตร 240 ชั่วโมง จะได้รับประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง สามารถเป็นนักบริบาล แต่สำคัญที่สุดคือการส่งเสริมให้คนในบ้านมีงานทำ มีอาชีพใกล้บ้าน สร้างรายได้ และยังสามารถช่วยเหลือสังคมและชุมชนด้วย นอกจากนี้ กระทรวง พม. ยังได้มีความร่วมมือทำ MOU กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในการผ่าตัดข้อเข่าสำหรับกลุ่มเปราะบาง
"ด้วยระยะเวลาสั้นๆ ที่ตนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ได้มีการลงนาม MOU หลายเรื่อง โดยเฉพาะความร่วมมือ ระหว่าง 4 กระทรวงกับ 3 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งประชาชนที่มีจิตอาสาสามารถเข้ามาฝึกอบรมร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อเป็นภาคีเครือข่ายกับกระทรวง พม. ตามนโยบาย พม.ใกล้คุณ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมลงนาม MOU ได้ส่งทีมช่างจากอาชีวศึกษา เข้ามาช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวเรือนที่เสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้"นายอัครา กล่าว