สะเทือนรัฐบาล! “อนุทิน–เอกนิติ” โผล่ร่วมเฟรม "เบน สมิธ" หลังถูกลากโยงปมฟอกเงินหมื่นล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ภาพหลุดสะเทือนรัฐบาล ! “นายกฯ–ขุนคลัง” โผล่ร่วมเฟรม ‘เบน สมิธ’ หลังถูกลากโยงปมฟอกเงินหมื่นล้าน แถมตนเองเพิ่งเป็นคนนำแถลงจับกุมเอง

เมื่อวันที่ (3 ธ.ค. 2568) จากกรณีที่เมื่อวานนี้(2ธ.ค.) คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่มขบวนการสแกมเมอร์ (Scammer) และ ไฮบริดสแกม (Hybrid Scam) ซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 289 รายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 10,165 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 คดีสำคัญ โดยหนึ่งในนั้นคือ เครือข่ายของนายเบน สมิธ และ แตงไทย โดยยึดทรัพย์สูงสุดกว่า 9 พันล้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หลอกว่าพัสดุผิดกฎหมายนั้น


วันนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นำแถลงโดยระบุว่าการสืบสวนยังพบความเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างยิม เลียก และ นายเบน สมิธ นักธุรกิจต่างชาติที่ถูกสหรัฐฯ จัดอยู่ในกลุ่มบุคคลเสี่ยงเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ระดับนานาชาติ ทั้งคู่มีบริษัทในไทยที่ตั้งอยู่ที่เดียวกัน และมีการถือหุ้นไขว้ระหว่างภรรยาของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการบินส่วนตัว ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ถูกใช้ในการอำพรางเส้นทางเงินผิดกฎหมายบ่อยครั้ง ซึ่งการตรวจสอบความสัมพันธ์และธุรกรรมพบว่า ยิม เลียก เป็นศูนย์กลางรับและกระจายเงินของเครือข่ายสแกมเมอร์ ขณะที่นายเบน สมิธ ทำหน้าที่สนับสนุนในเชิงโครงสร้างธุรกิจและเส้นทางการเงิน ทั้งสองฝ่ายมีพื้นฐานความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีอำนาจในกัมพูชา ทำให้มีความสามารถในการหลีกเลี่ยงตรวจสอบจากหลักฐานทั้งหมด ทำให้เชื่อได้ว่าโครงสร้างนี้เป็น “เครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ”ที่ประกอบด้วยบัญชีผู้กระทำความผิด แก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา นักธุรกิจต่างชาติ และกลุ่มทุนที่มีอิทธิพลในกัมพูชา โดยมียิม เลียก และเบน สมิธ เป็นแกนกลางที่เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเส้นทางการเงินเข้าด้วยกัน


โดยนายเบน สมิธ ได้ถูกเชื่อมโยงว่า รู้จักและสนิทสนมกับนักการเมืองไทยหลายคน และล่าสุดปรากฏภาพ นายอนุทิน รวมถึงนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง มีภาพร่วมเฟรมกับนายเบน สมิธ หลายครั้งหลายโอกาสจึงทำให้ถูกสังคมตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน





