“อรรถกร” โต้ดราม่าซีเกมส์ไม่เคยเซ็นว่าจ้างใครเพิ่งเคาะงบ ไม่รู้ผู้ออกแบบไปดีลกับใครก่อนหน้า

รมว.ท่องเที่ยวฯ สวนกลับดราม่าซีเกมส์ ยันไม่เคยเซ็นสัญญาว่าจ้างใคร ชี้ งบเพิ่งอนุมัติ ไม่รู้ผู้ออกแบบไปดีลกับใครก่อนหน้า
วันที่ (3 ธ.ค.) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงกรณีที่ผู้ออกแบบพิธีเปิด-ปิดซีเกมส์ 2025 อ้างถูกเปลี่ยนทีมกะทันหัน ทำงานฟรีนาน 7 เดือน หลังมีการเปลี่ยนรัฐบาลว่า เรื่องดังกล่าวทำให้ตนเองเสียหาย เพราะถูกกล่าวหาโดยไม่มีโอกาสชี้แจง และยืนยันว่าไม่เคยรู้จักหรือเคยว่าจ้างบริษัทที่ออกมาโพสต์ร้องเรียน
นายอรรถกร กล่าวว่า ตนเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยในช่วงนั้น รัฐบาลยังไม่ได้อนุมัติวงเงินจัดการแข่งขันซีเกมส์ โดยเฉพาะงบพิธีเปิด-ปิด ที่เพิ่งได้รับอนุมัติกลางเดือนตุลาคม รวม 450 ล้านบาท จากงบจัดงานทั้งหมด 2,055 ล้านบาท ดังนั้นจึง “เป็นไปไม่ได้” ที่จะมีการเซ็นสัญญาหรือทำสัญญาว่าจ้างใด ๆ ก่อนหน้านี้
“หากผู้ออกแบบอ้างว่าทำงานเตรียมการมา 7 เดือนและมีการพูดคุยกับหน่วยงานรัฐจริง ก็ต้องตอบให้ได้ว่าไปคุยกับใคร เพราะกระทรวงฯ ยังไม่เคยตั้งทีมว่าจ้างหรือดำเนินการใด ๆ ในช่วงเวลานั้น ผมถูกกล่าวหาว่าจะ ถอนเงินค่าพิธีเปิด ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะไม่เคยมีการทำสัญญาเกิดขึ้นแม้แต่ฉบับเดียว“นายอรรถกร กล่าว