โครงการ “โดรนคนละครึ่งพลัส สู่สมาร์ทฟาร์มมิ่ง” กระทรวง อว.จัดอบรม “นักบินโดรนเพื่อการเกษตร” ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 18 ชั่วโมง รับ 300 คน เรียนจบได้สิทธิพิเศษเพียบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โครงการ "โดรนคนละครึ่งพลัส สู่สมาร์ทฟาร์มมิ่ง" กระทรวง อว.จัดอบรม "นักบินโดรนเพื่อการเกษตร" ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 18 ชั่วโมง รับ 300 คน เรียนจบได้สิทธิพิเศษเพียบ สมัครอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค.2568 ใน 3 จังหวัดนำร่อง "อยุธยา - อ่างทอง - ปทุมธานี"

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยถึงหลักสูตรสร้างอาชีพนักบินโดรนเพื่อการเกษตรภายใต้โครงการ “โดรนคนละครึ่งพลัส สู่สมาร์ทฟาร์มมิ่ง (Smart Farming)” โดยกระทรวง อว.จะจัดอบรมนักบินโดรนเพื่อการเกษตรให้ฟรี! ว่า การฝึกอบรมหลักสูตรสร้างอาชีพนักบินโดรนเพื่อการเกษตรเพื่อเสริมทักษะการบินและการใช้งานโดรนตามมาตรฐานพร้อมต่อยอดสู่การประกอบอาชีพจริงและตอบสนองความต้องการของภาคเกษตรสมัยใหม่ให้กับเกษตรกร ที่สำคัญยังเป็นการวางรากฐานพัฒนากำลังคนด้านสมาร์ทฟาร์มมิ่ง (Smart Farming) ให้สามารถขยายผลสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัดและประเทศในระยะต่อไป โดยผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีกำหนดดำเนินการนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และปทุมธานี ระหว่างเดือน ธ.ค.2568 – มี.ค.2569

รมว.กระทรวง อว.กล่าวต่อว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมอย่างน้อย 18 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย ภาคทฤษฎี อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 1.บทนำสู่โดรนเกษตร 2.ประโยชน์และการประยุกต์ใช้โดรนในเกษตรกรรม 3.อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 4.กฎระเบียบและข้อบังคับในการใช้งานโดรนเพื่อการเกษตร 5.การประกอบโดรนเพื่อการเกษตร 6.หลักการบินและการควบคุมโดรนเพื่อการเกษตร 7.การฉีดพ่นสารเคมีด้วยโดรน 8.การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาและ 9.ความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงและภาคปฏิบัติ อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ประกอบด้วยการฝึกในสถานการณ์จำลองและฝึกภาคสนาม ดังนี้ 1.การฝึกบินโดรนในสถานการณ์จริง 2.การปฏิบัติการฉีดพ่นสารเคมีในพื้นที่การเกษตรและ 3.การใช้ซอฟต์แวร์ในการวางแผนการบินและการประมวลผลข้อมูล

นายสุรศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย,มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้านโดรนหรือสนใจประกอบอาชีพนักบินโดรนเพื่อการเกษตร, มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเป้าหมายที่จัดการอบรม,สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมตามหลักสูตรได้ตลอดโครงการ ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 300 คน แบ่งเป็น 6 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร และสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้รวมทั้งจะได้รับสิทธิพิเศษ ส่วนลด 15% เพื่อซื้อโดรนการเกษตรจากผู้ประกอบการโดรนการเกษตรในเครือข่ายของกระทรวง อว.

สมัครอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2568 โดยลงทะเบียนได้ที่เว็บเพจ : โดรนคนละครึ่ง.mhesi.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน อว. เบอร์ 1313

สำหรับวันที่จัดอบรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 1 วันที่ 12 – 14 มกราคม 2569 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2 วันที่ 15 – 17 มกราคม 2569 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดอ่างทอง รุ่นที่ 1 วันที่ 16 -18 มกราคม 2569 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง รุ่นที่ 2 วันที่ 28 – 30 มกราคม 2569 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองอ่างทอง

จังหวัดปทุมธานี รุ่นที่ 1 วันที่ 14 – 16 มกราคม 2569 ณ ท่าอากาศยานส่วนบุคคลแสงตะวัน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง รุ่นที่ 2 วันที่ 21 – 23 มกราคม 2569 ณ ท่าอากาศยานส่วนบุคคลแสงตะวัน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง




