’หอการค้าชลบุรี‘ไม่ขอทน !จี้บอร์ดหอการค้าฯสอบปมข้อมูลที่ประชุมใหญ่ คลาดเคลื่อน ขีดเส้นขอเคลียร์ภายใน 15 วัน

หอการค้าชลบุรีร่อนหนังสือถึงปธ.หอการค้าไทย สอบปมข้อมูลอ้างในที่ประชุมบอร์ดคลาดเคลื่อน
หวั่นสร้างความเข้าใจผิด กระทบภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นองค์กร จี้ชี้แจงแหล่งข้อมูล พร้อมขอประชุมเคลียร์ปมภายใน 15 วัน เพื่อปกป้องชื่อเสียง
นายไกรสร ฉัตรเลขวนิช ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี ทำหนังสือถึงประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอให้ตรวจสอบ ชี้แจงข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการกรณีการนำเสนอข้อมูลคลาดเคลื่อนในการประชุมคณะกรรมการหอการค้าไทย ว่า ในการประชุมคณะกรรมการหอการค้าไทย ได้มีการหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดชลบุรี โดยมีการนำเสนอข้อมูลบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เรามีอยู่ ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของหอการค้าจังหวัดชลบุรีโดยไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
หอการค้าจังหวัดชลบุรีขอเรียนยืนยันว่าไม่เคยได้รับการสอบถามหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนมีการนำข้อมูลดังกล่าวไปกล่าวอ้างในการประชุม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการรับรู้ของกรรมการและสมาชิกหอการค้าไทยทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์แห่งความโปร่งใส ความเป็นธรรม และการธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิขององค์กร หอการค้าจังหวัดชลบุรีจึงใคร่ขอความกรุณาจากหอการค้าไทยโปรดพิจารณาดำเนินการในประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้
1. ขอให้หอการค้าไทยโปรดดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งพิจารณาจัดทำหนังสือ ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่คณะกรรมการและสมาชิกทั่วประเทศ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของสมาชิกทุกฝ่ายที่มีต่อระบบการทำงานขององค์กร
2. เพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันอย่างถูกต้องและครบถ้วน หอการค้าจังหวัดชลบุรีขอความอนุเคราะห์ให้หอการค้าไทยโปรดแจ้ง แหล่งที่มาหรือที่มาของข้อมูล ที่ส่งผลให้เกิดการนำเสนอในที่ประชุมดังกล่าว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการดำเนินการ
3. หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน หอการค้าจังหวัดชลบุรีขอให้หอการค้าไทยโปรดพิจารณาดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อปกป้องชื่อเสียงของทั้งหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดชลบุรี โดยการให้ ผู้กล่าวรายงานแสดงความรับผิดชอบและขอโทษอย่างเป็นทางการ
4. เพื่อยกระดับมาตรฐานในการทำงานร่วมกันขององค์กรตามพระราชบัญญัติหอการค้า และเพื่อให้การดำเนินงานมีความรอบคอบ ถูกต้อง และตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส หอการค้าจังหวัดชลบุรี ขอให้หอการค้าไทยโปรดพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันที่ชัดเจน พร้อมทั้ง กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ในการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ก่อนการนำเสนอในที่ประชุมระดับประเทศ , กำกับดูแลกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ , ป้องกันไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน ที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อให้สามารถระบุผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลได้อย่างชัดเจนและให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5. เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และมีการรับฟังข้อเท็จจริงจากทุกมุมมอง หอการค้าจังหวัดชลบุรีจึงขอให้หอการค้าไทยโปรด จัดการประชุมหารือร่วม ระหว่างคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยและผู้แทนคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ ขอความกรุณาให้ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจำนวน 5 ท่าน ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สามารถอธิบายข้อมูลจากมุมมองของแต่ละฝ่ายได้อย่างครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจร่วมกันและหาข้อยุติที่เหมาะสมต่อไป
หอการค้าจังหวัดชลบุรี ย้ำว่า ขอความกรุณาให้มีการจัดประชุมตามข้อ 5 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อยืนยันการรับทราบและแนวทางการดำเนินการ หอการค้าจังหวัดชลบุรีขอให้หอการค้าไทยโปรด มีหนังสือตอบกลับภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
