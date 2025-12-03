"อนุทิน" บินบุรีรัมย์พรุ่งนี้มอบนโยบายชรบ. รับฟังรายงานสถานการณ์ การเตรียมพร้อมฝ่ายปกครอง

นายกฯ เตรียมบินบุรีรัมย์ มอบนโยบายรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังแก่ ชรบ. พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์ และการเตรียมพร้อมของฝ่ายปกครอง
วันนี้ (3ธ.ค.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 4 ธันวาคม 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยออกเดินทางในเวลา 13.00 น. จากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดบุรีรัมย์
เวลาประมาณ 14.35 น. นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลตลาดนิคมปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ และรับฟังรายงานสถานการณ์เหตุการณ์ และการเตรียมความพร้อมของฝ่ายปกครองตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และอธิบดีกรมการปกครอง จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินไปโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 เพื่อชมการสาธิตแผนเผชิญเหตุการณ์ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ก่อนจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลา 17.50 น. โดยประมาณ ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม