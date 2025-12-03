“เสธ.หิ” เล่าเรื่องจริงนอกจอ “ธรรมนัส” ลงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ ฝ่าสายน้ำเชี่ยวตั้งแต่เช้าจรดเที่ยงคืน

“ดร.หิมาลัย” เผยเบื้องหลังปฏิบัติการ “ธรรมนัส” ลุยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ หลังได้รับมอบหมายจากนายกฯ เมื่อ 24 พ.ย.วันรุ่งขึ้นบินลงพื้นที่ทันที ช่วยอพยพประชาชนกว่า 550 คน ฝ่าสายน้ำเชี่ยวตั้งแต่เช้าจรดเที่ยงคืน ได้กินข้าวมื้อแรกตอนตี 1
วันนี้(3 ธ.ค.) ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ถึงเหตุการณ์ ร.อ.ธรรมนัส ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ หลังจากได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ดังนี้
เรื่องจริง นอกจอ
หลังจากท่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรี ให้ดูแลแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดสงขลา ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 วันรุ่งขึ้น 25 พฤศจิกายน 2568 ท่าน ร.อ.ธรรมนัสฯ ก็ได้เดินทางลงพื้นที่หาดใหญ่ทันที โดยท่านเดินทางออกจาก ดอนเมืองประมาณ 8.00 น. ส่วนผมเป็นส่วนล่วงหน้าออกเดินทางเวลา 07.00 น. ผมจะเล่าเหตุการณ์ในส่วนที่ผมได้สัมผัสด้วยตัวเองให้ท่านฟังนะครับ
หลังจากผมเดินทางถึงหาดใหญ่เพื่อเตรียมการในการประชุมทางไกลระหว่างหน่วยงานที่หาดใหญ่กับทำเนียบรัฐบาล ปรากฏว่าในส่วนของจังหวัดสงขลา ไม่ได้มีการเตรียมการด้านนี้ไว้ หน่วยงานที่พร้อมที่สุด คือหน่วยงานของทหาร โดยทางกองบิน 56 หาดใหญ่ ได้จัดเตรียมห้องประชุมทางไกลกับทำเนียบรัฐบาลไว้เรียบร้อย โดยมีท่าน พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กห. เป็นประธาน เมื่อท่าน ร.อ.ธรรมนัสฯ เดินทางมาถึง ผมจึงได้นำเรียนข้อมูลขั้นต้นให้ท่านทราบ ท่านพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าร่วมประชุมพร้อมกับฝ่ายทหาร ที่ บน.56 น่าจะดีที่สุด ท่านจึงได้เดินทางไปที่ บน.56 เข้าพบท่าน พล.อ.ณัฐพลฯ เพื่อนำข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมทางไกลร่วมกับทางทหารด้วย ซึ่งท่าน พล.อ.ณัฐพล ฯ ได้ให้ความกรุณาเป็นอย่างดี
สถานการณ์ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อนการประชุม ตามข้อมูลที่ผมได้รับ เป็นลักษณะที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างทำ ไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจน ซึ่งในการประชุมท่าน ร.อ.ธรรมนัสฯจึงได้ขออนุญาต จากท่านนายกรัฐมนตรี เป็นผู้สั่งการและกำกับดูแล ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี ได้อนุญาต หลังจากนั้น ท่าน ร.อ.ธรรมนัสฯ ได้สั่งการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ทันที โดย ทภ.4 เสนอให้ใช้ทางรถไฟเป็นแนวเขต แบ่งพื้นที่หาดใหญ่ออกเป็นสองส่วน คือฝั่งตะวันออกและตะวันตก โดยมอบอำนาจ ให้ มทภ.4 เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ฝั่งตะวันออก ส่วนทางด้านฝั่งตะวันตกรวมถึงพื้นที่สนามบินหาดใหญ่ ทางท่าน ร.อ.ธรรมนัส ฯ เป็นผู้สั่งการกำกับดูแลเอง โดยมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นลูกมือในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งร้องขอให้ มทภ.4 เร่งดำเนินการส่งหน่วยทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยด่วน นอกจากนั้นยังมีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยสนับสนุนส่วนรวม
หลังจากประชุมสั่งการเรียบร้อยแล้ว ท่าน ร.อ.ธรรมนัสฯ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันที โดยสั่งการให้ผมประสานงานอยู่ที่ศูนย์อำนวยการ ของกรมชลประทาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ รร.ซิกเนเจอร์ หาดใหญ่ ในวันนั้น ท่านลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยง กลับมาร่วมเที่ยงคืน โดยน้อง ๆ ที่ไปกับท่าน แจ้งว่า ท่านให้เอาเรือเข้าไปกับท่าน แล้วให้ทีมงานลงที่แยกสนามบินนอก ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่รถเข้าถึง จนท่านสามารถอพยพคนในโซนนั้นออกมาได้ทั้งหมด ร่วม 550 คน โดยนำประชาชนที่ออกมาได้ในวันนั้น ไปที่ศูนย์พักพิง รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ และนำส่งคนป่วยไปที่ รพ.สนาม หน้าสนามบินหาดใหญ่
ในส่วนของศูนย์อำนวยการที่มีกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพหลัก ท่านอธิบดีกรมชลประทานได้กรุณาอยู่สั่งการและติดตามรับคำสั่งจากท่านธรรมนัสฯ ในพื้นที่ตลอดเวลา วันนั้นท่านได้สั่งการให้จัดเครื่องบินฝนหลวงขนถังออกซิเจนเพื่อมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ รพ.หาดใหญ่ และ รพ.มอ. โดยเฉพาะ ที่ รพ.หาดใหญ่ ซึ่งโดนตัดขาดโดยกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ของหน่วยต่าง ๆ รวมทั้งของ กรมฝนหลวงในการส่งเสบียง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนสับเปลี่ยนบุคลากร และเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงมีขนาดเล็ก ลมปะทะจากปีกหมุนมีไม่มาก จึงสามารถใช้ในการส่งเสบียงอาหารตามพื้นที่ตัดขาดต่างๆ ได้สะดวก ซึ่งเฮลิคอปเตอร์ของทุกหน่วยงาน ทั่งทหารและพลเรือนต่างทำงานอย่างหนัก รวมทั้งประสานกับ ทอ.แจ้งเที่ยวบินให้หน่วยงานต่างๆทราบ เพื่อฝากสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในหน่วยงานมากับเครื่อง C 130 ในแต่ละเที่ยวบิน
อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญคือ ท่านพยายามให้หาทางเจาะเข้าพื้นที่ชั้นในของเขต 8 ให้ได้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาก ทำให้เป็นพื้นที่ขาดการติดต่อ ไม่สามารถส่งความช่วยเหลือเข้าไปได้ ทางศูนย์ฯได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย โดยท่าน พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา นายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมหลายท่าน ช่วยกันประสานงานนักเจ็ตสกีทีมต่าง ๆ ในการพยายามเข้าพื้นที่เขต 8 ชั้นในให้ได้ ซึ่งในวันนี้ ทีมของคุณอรพรรณ หรือครูน้ำ เข้าไปได้ใกล้มากที่สุด แต่เนื่องจากกระแสน้ำแรงมาก มีเศษวัสดุมาพันใบพัดเรือ ทำให้เรือเสียหายต้องลากออกมาซ่อม ในช่วงกลางคืน มีทีมเจ็ตสกีของท่าน ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม ลงพื้นที่มาช่วยเหลือชาวบ้าน ผมได้ขอความกรุณาท่านให้ช่วยส่งทีมของท่านเข้าไปในพื้นที่เขต 8 เพื่อเอาอาหารไปแจก และนำคนป่วยออกมา ซึ่งท่านได้กรุณาสั่งการให้ทีมของท่านเข้าไปช่วย แต่เนื่องจากกระแสน้ำยังแรงอยู่มาก ประกอบกับเป็นเวลามืดแล้ว ค่อนข้างจะอันตราย ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่เขต 8 ชั้นในได้ แต่ก็ได้ข้อมูลหลายอย่างเพื่อนำไปวางแผนสำหรับส่งทีมเข้าไปใหม่ในวันรุ่งขึ้น
เหตุการณ์วันนี้ จบลงด้วยอาหารมื้อแรกของท่าน ร.อ.ธรรมนัส ในเวลาประมาณ 01.00 น. และท่านได้สั่งการให้ประชุมเตรียมการ ในวันรุ่งขึ้น( 26 พ.ย. 68 ) เวลา 07.30 ซึ่งผมจะได้เล่าต่อไป ในการประชุมดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร โดยเฉพาะประเด็นดราม่าของหน่วยซีล ที่มีน้อง ๆ หลายคนที่ไม่เข้าใจเอาไปโจมตีท่านจนเสียหาย