"มาร์ค" โว คนแห่สมัคร “ส.ส.ที่ดีคุณเองก็เป็นได้” บางเขตมี 5–6 คน เร่งสรรหาให้ทันเลือกตั้ง เน้นความรู้ความสามารถ-อุดมการณ์

“อภิสิทธิ์” เผยคนแห่สมัครโครงการ “ส.ส.ที่ดีคุณเองก็เป็นได้นะ” บางเขตมีถึง 5–6 คน เร่งสรรหาให้ทันเลือกตั้ง ชี้เน้นความรู้–ความสามารถ–อุดมการณ์ ยัน สส.จับมือฝ่ายค้านเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาล ปมสแกมเมอร์และเครือข่ายเบน สมิธ พร้อมให้กำลังใจชาวใต้ประสบภัยน้ำท่วม ย้ำทั้งประเทศเป็นห่วงและต้องการช่วยเหลือ เร่งรัฐเดินหน้าเยียวยาให้เร็วที่สุด
วันนี้(3 ธ.ค. 68) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าหลังจากที่พรรคปิดการรับสมัครโครงการ“สส.ที่ดีคุณเองก็เป็นได้นะ” มีผู้ที่แสดงความจำนงมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมายคือมีการสรรหาและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และให้มาแสดงวิสัยทัศน์แลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติมในการพิจารณาโดยพยายามเร่งรัดขั้นตอนเหล่านี้ให้เร็วที่สุด เพื่อให้พร้อมกับการเลือกตั้ง
นายอภิสิทธิ์กล่าวว่ามีหลายเขตที่แสดงความจำนงเข้ามา บางเขตมีถึง5-6 คนซึ่งเราจะต้องดูความรู้ ความสามารถ อุดมการณ์ทางการเมืองมาประกอบ แต่ไม่มีสูตรตายตัว โดยจะพยายามพิจารณาตามหลักเกณฑ์ให้ได้มากที่สุด มีเหตุผลที่อธิบายได้ ส่วนคนที่จะไม่ได้รับการคัดเลือกเราก็จะเชิญชวนให้ร่วมทำงานกับพรรคต่อไป สำหรับพื้นที่เขตเลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กำหนด เราได้มีการคาดการณ์เผื่อไว้แล้วพอทราบแนวโน้มประชากรต่างๆโดยรองหัวหน้าพรรคแต่ละภาคได้เตรียมการไว้แล้ว
ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณจะยุบสภาภายในสิ้นเดือนนี้ พรรคมีความพร้อมรับมือกับการเลือกตั้งหรือไม่ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าตนมองว่ายังไม่ชัดเจนขนาดนั้น เพราะดูเหมือนนายกฯวางเงื่อนไขเรื่องการอภิปรายมั่นใจไว้ ซึ่งต้องดูว่าแต่ละพรรคจะว่าอย่างไร ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุด แต่ยอมรับว่าเรามีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อย เพราะเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค ตนเคยยืนยันหลายครั้งว่าสส.เดิมที่อยู่กับเรากับการเลือกตั้งข้างหน้ามีจำนวนไม่มาก ดังนั้นจึงต้องเร่งรัดทำงานแข่งกับเวลา
เมื่อถามว่าหากจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้น สส.ของพรรคประชาธิปัตย์จะยืนอยู่ฝ่ายใด นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์มีสถานะเป็นฝ่ายค้าน ในเบื้องต้นนายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช รองหัวหน้าพรรคภาคใต้ก็มีการประสานกับส.ส.พรรคอยู่ เพราะเราก็มีข้อมูลหล่ยเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องสแกมเมอร์ที่ ขณะนี้การที่ทางป.ป.ง.ได้ดำเนินการกับนายเบน สมิธซึ่งแปลว่าป.ป.ง.เห็นว่ามีการเชื่อมโยงกับความผิดมูลฐานต่างๆ ส่วนที่พรรคยื่นไปเป็นเรื่องของการโยงใย โดยการเอาการทำทุรกรรมต่างๆที่เชื่อมโยงกับนายเบน สมิธ ดังนั้นเราหวังที่จะเห็นป.ป.ง.เดินหน้าต่อไป เพราะเป็นเหตุผลเพียงพอแล้วที่จะใช้อำนาจตามกฏหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโยกย้าย ถ่ายเททรัพย์สิน รวมถึงการที่จะขยายผลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าขณะเดียวกันตนก็ยังยืนยันที่จะถามไปยังรัฐบาลว่ากรณีที่มีการตั้งอดีตที่ปรึกษาทีมกฎหมายของนายเบน สมิธ มีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะให้ คงตำแหน่งในรัฐบาลต่อไป อย่างไรก็ตามพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้คุยกับฝ่ายค้านพรรคอื่น แต่ก็มีการรวบรวมประเด็นเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินทั้งหลายไว้แล้ว
นายอภิสิทธิ์ยังกล่าวให้กำลังใจกับประชานในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมด้วยว่า ที่ผ่านมาคนของพรรคประชาธิปัตย์ก็ทำหน้าที่ในการติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือมาตลอด โดยมีทั้งนักธุรกิจและประชาชนทั่วไปทยอยมาบริจาคสิ่งของที่พรรคประชาธิปัตย์อยู่ตลอดเวลา จึงอยากให้ประชาชนในภาคใต้เข้าใจว่าคนทั้งประเทศมีความห่วงใย และอยากช่วยเหลือ ขณะเดียวกันก็เป็นกำลังใจให้กับอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหนื่อยยาก และหวังว่ามาตรการในการเยียวยาจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพราะรัฐบาลก็พยายามปรับปรุงขั้นตอนต่างๆ ดังนั้นในช่วงนี้ตนอยากเป็นกำลังใจให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะจะมีอุปสรรคมากมายเช่นเอกสารสูญหาย หรือปัญหาอื่นๆที่ทำให้เกิดความขลุกขลัก แต่ก็รู้ว่าทุกคนเดือดร้อนและต้องการให้มีความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว