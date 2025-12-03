xs
"อนุทิน" บอกต้อง​คาดเข็มขัดนิรภัย หลังสื่อถาม 12 ธ.ค.จะมีอุบัติเหตุหรือไม่ ยันอยู่ไม่เกิน 31 ม.ค.69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ​ บอก​คาดเข็มขัดนิรภัย​ หลังสื่อถาม​ 12 ธ.ค.​68 ไม่มีอุบัติเหตุ​ทาง​การเมืองใช่หรือไม่​ แจงอยู่ไม่เกิน 31 ม.ค.69 พร้อมทำตามกระบวนการ หากเพื่อไทยยื่นซักฟอก

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 3 ธ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีในวันที่ 12 ธ.ค. 68 นี้จะไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองใช่หรือไม่​ ว่า​ คาดเข็มขัดนิรภัย​

เมื่อถามว่าแต่ขณะนี้พรรคเพื่อไทยส่งสัญญาณว่าจะไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ แล้วใช่หรือไม่​ นายกฯ​ ยกมือขึ้นมาโบกปฏิเสธ​ ก่อนตอบว่า​ ตนยังไม่ได้คุย​ แต่เรายังทำงานทุกวัน​ เผชิญเหตุได้ทุกสถานการณ์​

เมื่อถามต่อว่าหากไม่มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ หมายความว่ารัฐบาลจะอยู่ถึงวันที่ 31 ม.ค.2569 ใช่หรือไม่​ นายกฯ กล่าวว่า​ อยู่ไม่เกินวันที่ 31 ม.ค.69 ก็แล้วกัน

เมื่อถามย้ำว่าแต่หากพรรคเพื่อไทยมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามา นายกฯ กล่าวว่า หากยื่นเข้ามาก็เป็นไปตามกระบวนการ​ กระบวนการเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปตามรัฐธรรมนูญและขั้นตอน​

