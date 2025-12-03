นายกฯ บอกคาดเข็มขัดนิรภัย หลังสื่อถาม 12 ธ.ค.68 ไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองใช่หรือไม่ แจงอยู่ไม่เกิน 31 ม.ค.69 พร้อมทำตามกระบวนการ หากเพื่อไทยยื่นซักฟอก
เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 3 ธ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีในวันที่ 12 ธ.ค. 68 นี้จะไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองใช่หรือไม่ ว่า คาดเข็มขัดนิรภัย
เมื่อถามว่าแต่ขณะนี้พรรคเพื่อไทยส่งสัญญาณว่าจะไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ แล้วใช่หรือไม่ นายกฯ ยกมือขึ้นมาโบกปฏิเสธ ก่อนตอบว่า ตนยังไม่ได้คุย แต่เรายังทำงานทุกวัน เผชิญเหตุได้ทุกสถานการณ์
เมื่อถามต่อว่าหากไม่มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ หมายความว่ารัฐบาลจะอยู่ถึงวันที่ 31 ม.ค.2569 ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า อยู่ไม่เกินวันที่ 31 ม.ค.69 ก็แล้วกัน
เมื่อถามย้ำว่าแต่หากพรรคเพื่อไทยมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามา นายกฯ กล่าวว่า หากยื่นเข้ามาก็เป็นไปตามกระบวนการ กระบวนการเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปตามรัฐธรรมนูญและขั้นตอน