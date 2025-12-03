“อนุทิน” ยันขยายผลแน่ หลัง ปปง.อายัดทรัพย์แก๊งสแกมเมอร์รายใหญ่ 1 หมื่นล้าน ชี้ไม่ใช่กู้ภาพลักษณ์แต่เป็นนโยบายที่ชัดเจนแต่แรก

“อนุทิน” ยันขยายผลแน่ หลัง ปปง.อายัดทรัพย์ขบวนการสแกมเมอร์ 1 หมื่นล้าน ชี้ไม่ใช่การกู้ภาพลักษณ์แต่เป็นนโยบายที่ชัดเจน ที่ต้องทำทุกวัน ย้ำถ้าหัวหน้ารัฐบาลใส่ใจปราบสแกมเมอร์ได้ทุกคดี
เมื่อเวลา 11.30น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี การยึดทรัพย์สแกมเมอร์ข้ามชาติมูลค่ากว่า 10,000 ล้าน จะมีการขยายผลเพิ่มเติมหรือไม่ว่า แน่นอน เป็นการทำงานร่วมกันของตำรวจ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตามนโยบายของรัฐบาล
เมื่อถามว่าจะถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลหรือไม่ นายอนุทิน ตอบว่า เรื่องนี้รัฐบาลมีนโยบายอย่างชัดเจนและให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานให้ปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ แก๊งอาชญากรข้ามชาติ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็ได้ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพราะเราสนับสนุนซึ่งกันและกัน
เมื่อถามว่าช่วงนี้มีหลายเรื่องเข้ามาการปราบสแกมเมอร์จะไม่จางหายใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนจะไปแถลงข่าวอยู่ คนที่โดนเป็นสแกมเมอร์ทั้งนั้น 3-4 คนที่โดนก็เป็นรายใหญ่ยึดหรืออายัดทรัพย์ตั้งหมื่นล้าน ส่วนจะเป็นการกู้ภาพลักษณ์ให้รัฐบาลได้หรือไม่นั้น เรื่องนี้ไม่ได้กู้ภาพลักษณ์แต่เป็นงานที่ต้องทำทุกวัน ไม่ว่ารัฐบาลไหนหัวหน้ารัฐบาลถ้าใส่ใจและเชิญผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการที่มีหน้าที่ปราบปรามเรื่องพวกนี้โดยตรงมาและยืนยันเจตนารมณ์ว่าต้องปราบต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ยืนยันให้การสนับสนุนทุกรูปแบบเราก็สามารถป้องกันยับยั้งจับกุมดำเนินคดีได้ทุกอย่าง