กสม.ค้านส่งผู้ลี้ภัยมองตานญาดกลับเวียดนาม ส่อขัดหลักห้ามผลักดันกลับสู่อันตราย

กสม.ห่วงส่งผู้ลี้ภัยชาวมองตานญาดกลับประเทศเวียดนาม ชี้ส่อขัดหลักห้ามผลักดันกลับสู่อันตราย
วันนี้(3ธ.ค.)คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)ออกแถลงการณ์แสดงความห่วงใยกรณีการส่งผู้ลี้ภัยชาวมองตานญาดกลับประเทศเวียดนามโดยระบุว่า
ตามที่มีรายงานว่าทางการไทยได้ส่งตัวนาย อี ควิน เบดั๊บ (Y Quynh BDAP) นักเคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาวเวียดนาม กลุ่มชาติพันธุ์มองตานญาด (Montagnards) เป็นผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปยังประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ตามคำร้องขอของทางการเวียดนาม นั้น กสม. มีความห่วงใยต่อการส่งนายอี ควิน เบดั๊บ กลับประเทศเวียดนาม เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการขอลี้ภัยไปประเทศที่สาม และอยู่ในความคุ้มครองของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)
กสม. ยังได้รับข้อมูลว่าการส่งตัวนายอี ควิน เบดั๊บ เป็นไปอย่างเร่งรัดและครอบครัวยังไม่ทราบข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับชะตากรรมของนายอี ควิน เบดั๊บ หลังจากที่มีรายงานการส่งกลับ ทั้งนี้ กสม. เคยแสดงความห่วงใยต่อการที่ทางการไทยจับกุมนายอี ควิน เบดั๊บ เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 และเห็นว่า การส่งตัวบุคคลดังกล่าวกลับประเทศต้นทางอาจไม่สอดคล้องกับหลักการห้ามผลักดันกลับสู่อันตราย หรือ non-refoulement ซึ่งเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทยในฐานะสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กสม. หวังว่ารัฐบาลไทยจะติดตามสถานการณ์การส่งกลับผู้ลี้ภัยรายนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับการความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายตามหลักสากล