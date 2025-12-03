"ลิซ่า" จี้ ศป.กฉ.รับ 5 ข้อเสนอที่รวบรวมจากหน้างาน ชี้มอบให้ด้วยความปรารถนาดี ทำตามได้เลยไม่ต้องกลัวเสียหน้า

"ลิซ่า" จี้ถาม ศป.กฉ.เห็นข้อเสนอ 5 ข้อที่สรุปจากหน้างานให้เมื่อวานหรือยัง? วันนี้ถ้ายังไม่เริ่ม ปัญหาขยับเป็นเรื่องฝุ่น PM10 แล้ว ทุกข้อเสนอรวบรวมจากหน้างานมอบให้ด้วยความปรารถนาดี เอาไปทำได้เลย ไม่ต้องกลัวเสียหน้า
วันที่ 3 ธันวาคม 2568 น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ หรือ ลิซ่า สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ยังคงประจำการอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อช่วยเหลือประชาชน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นข้อเสนอ 5 เรื่องสำคัญให้นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) ต้องเร่งแก้ เพื่อไม่ให้ปัญหาที่พี่น้องกำลังประสบอยู่รุนแรงขึ้น
ล่าสุด น.ส.ภคมน กล่าวว่าหลังน้ำลด พี่น้องอำเภอหาดใหญ่และอำเภอรอบนอกกำลังเผชิญกับฝุ่น PM 10 เนื่องจากชีวิตคนใต้อาจจะไม่ค่อยไม่เผชิญกับ ฝุ่น PM 2.5 แต่เชื่อว่าก็คงได้ยินระดับความรุนแรงของฝุ่นพิษ PM 2.5 อยู่บ้าง ที่ส่งผลกับระบบทางเดินหายใจที่จะส่งผลกับสุขภาพอย่างรุนแรง
แต่ตอนนี้พี่น้องชาวหาดใหญ่และอำเภอรอบนอกที่น้ำแห้งแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูเมืองกำลังเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 10 ซึ่งฝุ่น PM 10 (ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน คือฝุ่นหยาบที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เป็นฝุ่นที่เกาะตามข้างของเครื่องใช้) อันตรายกว่าที่หลายคนคิดมาก โดยเฉพาะหลังน้ำลดที่มีขยะ เศษดิน เศษสิ่งปฏิกูลแห้งกลายเป็นผง พอมีลม รถวิ่ง หรือเคลื่อนย้ายของ ฝุ่นเหล่านี้จะลอยขึ้นในอากาศทันที
แม้ฝ่น PM 10 จะเข้าร่างกายได้ไม่ลึกเท่า PM 2.5 แต่ถ้าสูดเข้าไปนานๆ จะสร้างความอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจมากและงผลอย่างยิ่งต่อประชาชนกลุ่มเปราะบาง
ดังนั้น รัฐและท้องถิ่นต้องเร่งทำความสะอาดหน้างาน ฉีดน้ำทั่วเมืองเพิ่มจำนวนรถฉีดน้ำพร้อมระดมคนเพื่อเข้ามาทำความสะอาดโดยเร็วที่สุด ยิ่งปล่อยช้าฝุ่นจากตะกอนจากดินน้ำท่วมก็จะยิ่งกระจายไปหลายพื้นที่มากขึ้น แล้วฝุ่นพวกนี้ก็จะส่งผลกระทบระยะยาวให้กับคนหาดใหญ่อีก แก้ปัญหาฟื้นฟูเมืองยังไม่จบ ปัญหาฝุ่นก็ตามมาอีกแล้ว
น.ส.ภคมน ทวงถามถึงข้อเสนอ 5 ข้อที่สื่อถึงนายภราดรโดยตรงวานนี้ ขอย้ำว่าข้อเสนอดังกล่าวนำไปปฏิบัติได้เลยไม่ต้องประชุมแล้ว ไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีภราดรในฐานะ ผอ.ศป.กฉ. เห็นหรือยังวันนี้ปัญหาใหม่มาอีกแล้ว ตนสรุปมาให้แล้ว พูดด้วยเจตนาจริงเพราะตอนนี้ถ้ายังไม่เริ่มต้นจัดการปัญหา 5 ข้อที่เสนอไปแล้วนั้น จะทำให้ประชาชนต้องเผชิญฝุ่น PM 10 ที่คนหาดใหญ่และอำเภอรอบนอกต้องเผชิญแล้วจะส่งผลกับสุขภาพระยะยาวของคนในพื้นที่แห่งนี้อีก
น.ส.ภคมนกล่าวว่าตนลงพื้นที่ทุกวันจนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว ยังไม่สามารถทำความเข้าใจได้ว่า “อะไรคืออุปสรรคที่ทำให้เจ้าหน้าที่ ที่มีทั้งอำนาจและงบประมาณยังลงมือทำเพื่อแก้ปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนไม่ได้” ในขณะที่คนตัวเล็กๆ ที่ไม่มีงบประมาณ ไม่มีอำนาจ ไม่มีเครื่องมือ ยังออกมาช่วยกันทุกวัน
ลองนึกภาพว่าถ้าหน้าบ้านของคุณมีขยะกองสูงครึ่งประตูบ้าน รถวิ่งผ่านฝุ่นตลบและต้องสูดอากาศแบบนั้นเข้าไปทุกวัน คุณจะรู้สึกอย่างไรนี่คือความจริงที่พี่น้องหาดใหญ่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ ภคมนย้ำว่า ทุกข้อเสนอของตน คือข้อเสนอจากคนที่อยู่หน้างาน ได้โปรดเชื่อและช่วยจัดการปัญหาด้วย การแก้ปัญหาให้ประชาชนจะเร็วขึ้นเสมอ ถ้าเรานึกถึงว่า ผู้ประสบภัยคนนั้นคือตัวเราเองที่กำลังเดือดร้อนอยู่