“บิ๊กเล็ก” แจงปิดชายแดนด้านเมียนม่าด้าน จ.ตาก หลังเหตุสู้รบ ฝั่งไทยยังไม่กระทบ แต่เตรียมพร้อมไม่ประมาท

รมว.กลาโหม ชี้ปิดชายแดนเมียนมา จ.ตาก หลังเกิดสถานการณ์สู้รบ ฝั่งไทยยังไม่ได้รับผลกระทบ แต่ไม่ประมาทเตรียมพร้อมตลอด
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 3 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการปิดด่านชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 7 วัน หลังเกิดเหตุปะทะระหว่างทหารเมียนมากับชนกลุ่มน้อย ว่า เรามีการป้องกันมาตลอด เคยบอกกับสื่อมวลชนแล้วว่าปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาชายแดนทางด้านตะวันออกและตะวันตก แต่ที่ผ่านมาสื่อมวลชนให้ความสนใจด้านตะวันออก ขณะที่ปัญหาด้านตะวันตกเกิดมาได้สักพัก เกิดจากการกระทบกระทั่งจากรัฐบาลเมียนมาและชนกลุ่มน้อย ทำให้ประชาชนที่อยู่ฝั่งตะวันตกได้รับความเดือดร้อน ซึ่งหน่วยงานความมั่นคงด้านฝั่งตะวันตกได้มีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดที่เขามีท่าที ยิงหลุดเข้ามาในฝั่งไทย เราก็ยิงเตือนกลับไป เช่นเดียวกันกับฝั่งตะวันออกถ้ามีการรุกล้ำก็พร้อมตอบโต้ทันที ตนเคยย้ำกับสื่อแล้วว่ากองกำลังมีกฎการใช้กำลังอยู่ว่าถ้าฝ่ายเพื่อนบ้านทำอะไรเราจะตอบโต้ได้อย่างไร
พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า พื้นที่ชายแดนบริเวณจังหวัดตากยังไม่น่าเป็นห่วง เพราะไม่มีการรุกล้ำด้วยกำลัง เพียงแต่ที่ผ่านมาที่ได้รับรายงานมีการยิงกระสุนแล้วหลุดเข้ามาฝั่งไทย เราก็ไม่ทราบว่าฝ่ายใดยิงเข้ามา เราก็ยิงเตือนกลับไป ส่วนการเตรียมพร้อมแผนอพยพประชาชนหากได้รับผลกระทบ ขณะนี้ยังไม่ได้มีการแสดงว่าเขาตั้งใจยิงเข้ามาในเขตเรา เพราะเป็นการต่อสู้กันเองของเมียนมาและชนกลุ่มน้อย
เมื่อถามย้ำถึงการเตรียมพร้อมรับมือหากประชาชนฝั่งเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจะอพยพ เข้ามาฝั่งไทย พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีการซักซ้อมอยู่ตลอดเวลา เมื่อถามว่า ประเมินจากสถานการณ์แล้วเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวการสู้รบของฝั่งนี้จะแรงขึ้นหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า เราก็มีการเตรียมพร้อมไว้ตลอดเพราะทุกปีจะเป็นอย่างนี้ ที่เคยบอกกับสื่อเสมอว่ากองทัพเราไม่ได้ระวังเฉพาะตะวันออกด้านเดียว ตะวันตกเราก็ระวัง จะพยายามหาวันขึ้นไปดูสถานการณ์ด้านตะวันตกด้วย ทั้งพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก