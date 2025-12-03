“บิ๊กเล็ก” คาดประชุม GBC ต้นปีหน้า หลังปักหมุดบ้านหนองจาน-หนองหน้าแก้วเสร็จ เร่งย้ายเขมรออก - ผบ.ทบ.บอกพร้อมรบ 100%

รมว.กลาโหมเผยจัดการทุ่นระเบิดบ้านหนองหญ้าแก้วเสร็จแล้ว ยังเหลือบ้านหนองจาน เร่งเคลียร์ให้เสร็จ พร้อมปักหมุดชั่วคราวเสร็จก่อนปีใหม่ หลังจากนั้นประชุม JBC ตามด้วย GBC ต้นปีหน้า ประเด็นสำคัญคือย้ายคนเขมรออก ย้ำไม่ยอมให้รุกล้ำอธิปไตย ผบ.ทบ.บอกพร้อมรบ 100%
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 3 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในขณะนี้ ว่า แนวทางที่ได้มอบหมายไว้ในปัจจุบันดำเนินการอยู่ 3 อย่างคือการเก็บกู้ทุ่นระเบิด การปักหมุดชั่วคราวบ้านหนองหญ้าแก้ว บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว รวมถึงการสร้างรั้วชายแดนจันทบุรี-ตราด ซึ่งมีความคืบหน้าในทุกด้าน ยืนยันว่าหากฝ่ายกัมพูชามีการปฏิบัติการรุกล้ำอธิปไตยไทย เราไม่ยอม
เมื่อถามว่า ได้มีการนัดหารือกับ พล.อ.เตีย เซรยฮา รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กัมพูชา เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เพื่ออพยพคนกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจาน แล้วหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ขณะนี้เก็บกู้ทุนระเบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ส่วนที่บ้านหนองจาน เหลืออีกบางส่วน แต่หลังดำเนินการเสร็จแล้วจะมีการปักหมุดชั่วคราว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนปีใหม่ โดยได้เน้นย้ำกับหน่วยที่รับผิดชอบว่าให้ดำเนินการให้เสร็จในเวลาใกล้เคียงกันทั้ง 2 พื้นที่ เพื่อจะได้คุยกันครั้งเดียว เนื่องจากจะต้องมีการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ก่อน โดยนำภาพการปักหมุดชั่วคราวไปให้พิจารณาก่อน ซึ่งไม่ใช่มีการกำหนดเส้นเขตแดนถาวร เมื่อคณะกรรมการ JBC รับรอง หลังจากนั้นจะเป็นการประชุม GBC ว่าคนกัมพูชาที่ล้ำอธิปไตยไทยจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งการประชุมทั้ง 2 เวทีน่าจะเริ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2569
เมื่อถามว่า จะทันไทม์ไลน์การยุบสภาตามกำหนดเดิม 31 ม.ค.69 หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ตนจะเร่งให้ทัน แต่แม้จะยุบสภา รัฐบาลรักษาการก็ดำเนินการได้ โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคง ประชาชนไม่ต้องเป็นห่วง ขอให้มีการดำเนินการเป็นไปด้วยความรอบคอบ ซึ่งปัจจุบันขั้นตอนดังกล่าวยังเดินหน้าไปเรื่อยๆ ยังไม่มีอะไรขัดแย้ง
เมื่อถามว่า ผู้บัญชาการทหารบกได้รายงานนายกรัฐมนตรีว่ามีความพร้อมรบร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่ฝั่งไทย-กัมพูชา พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ความพร้อมรบเราต้องเตรียมเอาไว้อยู่แล้วในทุกสถานการณ์ ซึ่งนโยบายของฝ่ายความมั่นคงมุ่งไปสู่สันติภาพ แต่หากเกิดการรุกล้ำอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ เราต้องพร้อมตลอดเวลา ประชาชนจะได้สบายใจ แต่ไม่ใช่มุ่งให้จบอย่างเดียว การกระทำใดที่กระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเรายอมไม่ได้
เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพบปะผู้ว่าฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีจะไปดูความพร้อมฝ่ายมหาดไทยและฝ่ายปกครอง กรณีหากเกิดเหตุการณ์ว่ามีความพร้อมอย่างไร อย่างที่บอกกองทัพเตรียมเอาไว้ ฝ่ายปกครองก็ต้องเตรียมเพื่อดูแลประชาชน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปิดปฏิบัติการอะไร ยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณอะไร เพียงแต่เราระมัดระวังไว้ตลอด แม้ระดับนโยบายจะมีการพูดคุยกันโดยตลอด แต่กำลังพลของกัมพูชาที่อยู่หน้าแนวมีการยั่วยุ ไม่มุ่งสู่แนวทางสันติภาพ เราก็ต้องเตรียมให้พร้อมตลอดเวลา
พล.อ.ณัฐพล ยังกล่าวถึงกรณี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ไปประชุมรัฐภาคีออตตาวา ว่า น่าจะมีความคืบหน้า ภายหลังมีการส่งเรื่องไปในช่วงเดือน ส.ค.คงจะมีการค้นหาความจริง และจะเริ่มเห็นผล ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดหวังอยู่