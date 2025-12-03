โพลชี้ชัด ! 92.3% ปชช.ไม่พอใจการจัดการน้ำท่วมของ รบ. ไร้ประสิทธิภาพช่วยเหลือ สะท้อนรัฐจัดการน้ำท่วมล้มเหลว แถมสื่อสารไม่ชัดเจน

วันนี้(3 ธ.ค.)ผศ. ดร. สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นอร์ทแบงค็อกโพล”มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ถึง 1 ธันวาคม 2568 ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 960 คน ทั่วภูมิภาคในประเทศ ประเด็น “ความคิดเห็นต่อการจัดการและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาล”
โดยได้สอบถามประชาชนว่า “การบริหารจัดการน้ำท่วมของรัฐบาลในครั้งนี้มีประสิทธิภาพในระดับใด?” ซึ่งประชาชนผู้ให้สำรวจ 92.3% ลงความเห็นว่า รัฐบาลบริหารจัดการแย่มาก แบ่งเป็น แย่มาก 69.20% และ แย่ 23.10% ขณะที่อีก 7.70% ยังมองว่าบริหารจัดการได้ดี
ผศ. ดร. สานิต ได้สอบถามต่อถึง “ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ได้คำตอบว่า การช่วยเหลือแย่มาก 76.9% แบ่งเป็น แย่ 46.20% และ แย่มาก 30.70% ขณะเดียวกันประชาชนมีมุมมองว่ามีประสิทธิภาพปานกลาง 15.40% และอีก 7.70% มองว่าช่วยเหลือได้ดี
ส่วน “ประสิทธิภาพในการระบายน้ำ” ผู้ให้สำรวจลงความเห็นว่า แย่ 46.20% และ ปานกลาง 30.80% ส่วนอีก 23% มีมุมมองว่า แย่มาก
สำหรับ “ความเร็วในการแจ้งเตือน” ประชาชนลงความเห็นว่า แย่มาก 46.20% ปานกลาง 30.80% แย่ 15.30% และ ดี 7.70%
ทั้งนี้ ได้สอบถามถึงการสื่อสารของรัฐบาลในเชิงของ “ประสิทธิภาพการสื่อสารกับประชาชน” ปรากฏว่า ประชาชนผู้ให้สำรวจให้อยู่ในระดับ แย่ 53.80% แย่มาก 30.80% ดี 10% และ ปานกลาง 5.40% พร้อมกันนี้ได้ถามต่อถึง “ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร” พบว่า แย่ 36% ปานกลาง 41% และ แย่มาก 23%
ถามประชาชนต่อถึง “ประสิทธิภาพการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน” เสียงส่วนใหญ่ มองว่า แย่ 46.20% ปานกลาง 25% แย่มาก 21.10% และ ดี 7.70%
ผศ. ดร. สานิต กล่าวอีกว่า ผู้ให้สำรวจทั้งหมดได้รับทราบข่าวสารและติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จากช่องทาง โซเชียลมีเดีย (Facebook, Twitter, Line, TikTok ฯลฯ) 84.60% , โทรทัศน์ (ข่าวทางฟรีทีวี) 61.50% , เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ 53.80% , แอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัย 38.50% , เพื่อน/ครอบครัว/คนในชุมชน 30.80% , วิทยุ 15.40% และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (อบต., เทศบาล, ผู้ใหญ่บ้าน) 7.70%
และได้ถามทิ้งท้ายว่า “ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงการจัดการปัญหาน้ำท่วมในส่วนใดมากที่สุด?” โดยผู้สำรวจต้องการ การช่วยเหลือฉุกเฉิน (ความเร็วและความทั่วถึงของความช่วยเหลือ) 100% , การระบายน้ำ (การติดตั้ง/ลอกท่อระบายน้ำ การใช้อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ) 92.30% , การจัดการข้อมูลและติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ 88% , การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็วกว่านี้) 84.60% , การวางแผนและป้องกันระยะยาว (การสร้างเขื่อน/คันกั้นน้ำ การปรับปรุงภูมิสถาปัตย์) 80% , มาตรการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม 78.50% และ การมีส่วนร่วมของชุมชน 69.90%
ผศ. ดร. สานิต กล่าวเสริมว่า ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นอร์ทแบงค็อกโพล” มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โทร. 0-2972-7200-9 ต่อ 330