xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจจาฯ ประกาศจำนวน สส.เขตทั่วประเทศ กรุงเทพฯ แชมป์ 33 เขต โคราชรองลงมา 16 เขต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ราชกิจจานุเบกษาประกาศจำนวน สส.แบ่งเขตทั่วประเทศ กรุงเทพฯ ครองแชมป์ 33 เขต โคราชรองลงมา 16 เขต


วันที่ 2 ธ.ค.68 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี 

โดยมีเนื้อหาว่าด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติให้มีการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 86 และมาตรา 224 (1) ของรัฐธรรมนูญ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบข้อ 43 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 และประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2568 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงออกประกาศให้ทราบเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้ง ดังนี้

1. จำนวนราษฎรสัญชาติไทยทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 มีจำนวน 64,953,661 คน

2. จำนวนราษฎรโดยเฉลี่ย 162,384 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

3.จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด มีดังนี้

จังหวัดที่มีจำนวนเขตเลือกตั้งมากที่สุดกรุงเทพมหานคร 33 เขต รองลงมา นครราชสีมา 16 เขต

จังหวัดที่มี 11 เขต ประกอบด้วย ขอนแก่น และ อุบลราชธานี

จังหวัดที่มี 10 เขต ประกอบด้วย เชียงใหม่, ชลบุรี, บุรีรัมย์, อุดรธานี

จังหวัดที่มี 9 เขต ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช, ศรีสะเกษ, สงขลา

จังหวัดที่มี 8 เขต ประกอบด้วย สุรินทร์, ร้อยเอ็ด, สมุทรปราการ, นนทบุรี ,ปทุมธานี

จังหวัดที่มี 7 เขต ประกอบด้วย ชัยภูมิ, สกลนคร, เชียงราย ,สุราษฎร์ธานี

จังหวัดที่มี 6 เขต ประกอบด้วย นครสวรรค์, นครปฐม, มหาสารคาม, เพชรบูรณ์, กาฬสินธุ์

จังหวัดที่มี 5 เขต ประกอบด้วย กาญจนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, พิษณุโลก, ราชบุรี, ระยอง, สุพรรณบุรี, นราธิวาส,ปัตตานี

จังหวัดที่มี 4 เขต ประกอบด้วย กำแพงเพชร, ฉะเชิงเทรา, ตรัง, นครพนม, ลำปาง, เลย, สมุทรสาคร, สระบุรี, ลพบุรี,สุโขทัย

จังหวัดที่มี 3 เขต ประกอบด้วย กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, น่าน, บึงกาฬ, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, พัทลุง, พิจิตร, เพชรบุรี, แพร่, พะเยา, ภูเก็ต, ยโสธร, ยะลา, หนองคาย, หนองบัวลำภู, สระแก้ว, อุตรดิตถ์ , ตาก

จังหวัดที่มี 2 เขต ประกอบด้วย นครนายก, พังงา, มุกดาหาร, แม่ฮ่องสอน, อ่างทอง, อำนาจเจริญ, อุทัยธานี, สตูล, ลำพูน ,ชัยนาท

จังหวัดที่มี 1 เขต ประกอบด้วย ตราด, ระนอง, สมุทรสงคราม, สิงห์บุรี

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา 86 บัญญัติว่า การกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง(1)ให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 350 คน จำนวนที่ได้รับให้ถือเป็นจำนวนราษฎรต่อสมาชิก 1 คน ดังนั้นหากมีการยุบสภาภายในปีนี้ กกต.ก็จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง แต่หากถ้ามีการยุบสภาในปี 2569 ก็จะต้องใช้จำนวนประชากรที่สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองจะประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 68 เป็นฐานในการแบ่งเขตใหม่และคิดคำนวณจำนวนส.สพึ่งมีแต่ละจังหวัดใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อกกต.จะได้นำมาใช้ในการจัดการเลือกตั้ง





ราชกิจจาฯ ประกาศจำนวน สส.เขตทั่วประเทศ กรุงเทพฯ แชมป์ 33 เขต โคราชรองลงมา 16 เขต
ราชกิจจาฯ ประกาศจำนวน สส.เขตทั่วประเทศ กรุงเทพฯ แชมป์ 33 เขต โคราชรองลงมา 16 เขต
ราชกิจจาฯ ประกาศจำนวน สส.เขตทั่วประเทศ กรุงเทพฯ แชมป์ 33 เขต โคราชรองลงมา 16 เขต
กำลังโหลดความคิดเห็น