ฤกษ์ดี 9 ม.ค. 69 กรมการท่องเที่ยวย้ายสถานที่ทำการไปยังอาคาร โซน C ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอแจ้งให้ประชาชนทราบการย้ายสถานที่ทำการจากอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารฺ B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ไปยังส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C โดยจะเริ่มเปิดให้บริการ ณ สถานที่แห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
กรมการท่องเที่ยว ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โดยมีแผนย้ายสถานที่ทำการในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม 2568 ไปยังส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C ทิศเหนือ N5 พร้อมเปิดให้บริการ ณ ที่ทำการใหม่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่
9 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติ ณ อาคาร B จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2569 เป็นวันสุดท้าย
สำหรับการเดินทางไปยังส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C ประชาชนและผู้มาติดต่อสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือระบบขนส่งสาธารณะอื่น ทั้งรถประจำทางหรือรถไฟฟ้าสายสีชมพู จากนั้นให้ท่านโดยสารรถ EV-Shuttle Bus (ฟรี) หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง (วิน) เพื่อเดินทางต่อไปยังอาคาร โซน C ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ที่เฟซบุ๊กกรมการท่องเที่ยว