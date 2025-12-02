ครม.อนุมัติขยายเวลาสินเชื่อรวบรวมยาง-โครงการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
นางสาวอัยรินทร์ พันธ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2567 ดังนี้
1.อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ออกไปจากเดิมวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาค้ำประกันเงินกู้กับ ธ.ก.ส. ออกไปตามระยะเวลาขยายชำระคืนเงินกู้และขกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันเงินกู้ตามระชะเวลาการขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. พร้อมชดเชยต้นทุนเงินในอัตรา FDR+1 (หรือFixed Deposit Reccipt) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ขณะที่ค่าเช่าโกดัง ค่าประกันภัยสด็อกยาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2568 วงเงิน 51.03 ล้านบาท ใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา การยางแห่งประเทศไทย
2.อนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (วงเงิน 10,000 ล้านบาท) ออกไปอีก 4 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2571 ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เป็นคราวคราว คราวละไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่กู้ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2571 โดยมีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 1,400 ล้านบาท ให้จ่ายไม่เกินตามที่จ่ายจริง
ซึ่งการอนุตินั้น เป็นไปคนที่คณะกรรมการนโยบายธรรมชาติ (กนท.) ประชุนครั้งที่ 2/2567 เมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 และใด้มีข้อสั่งการและมติการประชุมไว้ตามที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงาน