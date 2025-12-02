ครม.รับทราบผลดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์-ข้อคิดเห็นปชช. ประจำปีงบ 68 รวม 134,999 ครั้ง ได้ข้อยุติ 88.04%

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.รับทราบผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์และข้อคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมทั้งสิ้น 134,999 ครั้ง คิดเป็น 63,541 เรื่อง สามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติ 55,940 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 88.04
วันนี้ (2ธ.ค.) นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์และข้อคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงาน ดังนี้
ในปีงบประมาณ 2568 ประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์และข้อคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 134,999 ครั้งคิดเป็น 63,541 เรื่องสามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติ 55,940 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 88.04 และรอผลพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 7601 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 11.96 สะท้อนว่าระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลสามารถตอบสนองปัญหาประชาชนได้อย่างรวดเร็วขึ้น
สำหรับ สถิติไตรมาส 4 มีเรื่องร้องทุกข์รวม 33,048ครั้ง แบ่งออกเป็น 8 ประเภทสำคัญ ได้แก่
1. สังคมและสวัสดิการ เช่น ปัญหาเสียงรบกวน ไฟฟ้าขัดข้อง กลิ่นรบกวน น้ำประปาไม่ไหล และยาเสพติด
2. ด้านกฎหมาย เช่น การถูกหลอกลวง ฉ้อโกง การทวงหนี้ผิดกฎหมาย หรือผลกระทบต่อทรัพย์สิน
3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การติดต่อประสานงานที่ล่าช้า การร้องเรียนการบริการ
4. ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและชายแดน
5. ที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์
6. หนี้สินและการเงิน รวมถึงปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อ
7. การเกษตร เช่น ราคาผลผลิตตกต่ำ ศัตรูพืช ภัยแล้ง
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ น้ำเสีย ขยะ และฝุ่น
โดยสรุป ผลการดำเนินงานชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานของรัฐมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนในการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชน และรัฐบาลยังคงมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานเร่งตอบสนองปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการต่อไป