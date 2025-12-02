“ธรรมนัส“ ตรวจร.ร.หาดใหญ่ฯน้ำท่วมเสียหายหนัก สั่งฟื้นฟูด่วน ครู-นร.ทำส้มตำต้อนรับเป็นกันเอง

รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หลังน้ำท่วมเสียหายหนัก สั่งเร่งฟื้นฟูด่วน ด้าน ครู-นักเรียน ทำส้มตำต้อนรับ บรรยากาศเป็นกันเอง
เมื่อวันที่ (2 ธันวาคม 2568) เวลา 14.00 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ ส่งผลให้โครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ทางการศึกษาถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา เขต 2 มีบุคลากรครูประมาณ 170 คน และนักเรียนกว่า 3,518 คน ถือเป็นสถาบันการศึกษาหลักที่รองรับนักเรียนจำนวนมากในพื้นที่
ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า จากการสำรวจภายในพื้นที่พบว่า ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องพยาบาล ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนจำนวนมากได้รับความเสียหายหนัก โดยเฉพาะอุปกรณ์การเรียน เช่น เครื่องดนตรีไทย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร และสื่อประกอบการเรียนการสอนต่าง ๆ ไม่สามารถใช้งานได้ โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนรายงานว่า ต้องใช้งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท ในการบูรณะอาคารสถานที่และจัดหาอุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้โรงเรียนกลับมาดำเนินการเรียนการสอนได้ตามปกติ
ภายหลังรับฟังรายงาน ร.อ.ธรรมนัส ได้สั่งการให้ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งสำรวจความเสียหายอย่างละเอียด และจัดทำแผนฟื้นฟูที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความจำเป็นของนักเรียนและครูในโรงเรียน
ร.อ.ธรรมนัส เน้นย้ำว่า การฟื้นฟูสถานศึกษาเป็นภารกิจเร่งด่วน เนื่องจากโรงเรียนเป็นพื้นที่สำคัญของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลา การดำเนินการที่รวดเร็วจะช่วยให้การเรียนการสอนกลับมาเป็นปกติ และลดผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระยะยาว โดยระบุว่า รัฐบาลจะเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทุกแห่ง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างปลอดภัยและมั่นคง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.อ.ธรรมนัส ได้นำมะละกอจากมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า เพื่อการกุศล มามอบให้ผู้บริหารโรงเรียน ทำให้ครูและอาจารย์ได้นำมะละกอมาทำส้มตำให้ ร.อ.ธรรมนัส รับประทาน ก่อนนั่งพูดคุยกับครูและประชาชนในพื้นที่อย่างอบอุ่น สร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้ทุกคน