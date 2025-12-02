จับโป๊ะ! "นายกฯ แป้น" ที่แท้เพิ่งสมัครเป็นสมาชิก ปชป.อดีตเคยอยู่หลายพรรครวมทั้ง "ก้าวไกล"

โลกโซเชียลจับโป๊ะ นายกฯ แป้นโร่ซบบารมี “อนุทิน” แต่ที่แท้เเพิ่งไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ก่อน "อภิสิทธิ์" กลับมานั่งเก้าอี้หัวหน้า ส่วนอดีตเคยอยู่หลายพรรคร่วมทั้ง "ก้าวไกล"
ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดไหญ่ จังหวัดสงขลา นั้นปฎิเสธไม่ได้ว่า กระแสร้อนจากทั้งสื่อโซเชียลและประชาชนในพื้นที่ ต่างพากันพุ่งเป้าได้โจมตีนายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ นายก ฯแป้น นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ทึ่หายหน้าหายตา ไม่ช่วยเหลือประชาชนช่วงน้ำท่วมหาดใหญ่ ถึงขั้นประกาศหาคนหายกันเลยทีเดียว
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 พ.ย.68 ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เดินทางลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์และเยี่ยมเยือนประชาชนก็มีนายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ นายกฯ แป้น นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ โผล่มาร่วมต้อนรับคณะนายกฯด้วย จนทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกฯ แป้นเป็นคนของค่ายสีน้ำเงิน จึงเข้าหานายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเพื่อหวังพึ่งบารมีเอาตัวรอด
นอกจากนี้ สื่อโซเชียลยังมีการพาดพิงไปถึงว่า นายกฯ แป้น สังกัดพรรคกล้าธรรมหรือไม่ ซึ่งเรื่องดังกล่าวทางผู้หลักผู้ใหญ่จากพรรคกล้าธรรม อย่าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ถึงขั้นออกมาชี้แจงไปแล้วว่า ไม่เป็นความจริง เพราะนายณรงค์พร ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคกล้าธรรม และและโดยส่วนตัวก็ย้ำว่าไม่เคยพบหน้า นายกฯ แป้น แม้แต่ครั้งเดียว โดยที่ผ่านมามีเพียงคนรู้จักติดต่อให้พูดคุยทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการนำข้าวเข้าไปในพื้นที่เท่านั้น
ล่าสุด โลกโซเชียลได้พากันไปขุดประวัติการเป็นสมาชิกสังกัดพรรคการเมืองของนายกฯ แป้นจนพบว่า เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหลายพรรค ทั้งพรรคภูมิใจไทย พลังประชารัฐ และ ก้าวไกล ล่าสุดทราบว่า เพิ่งสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 18 เดือนสิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ก่อนที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะคัมแบ็กมานั่งหัวหน้าพรรคฯอีกครั้งนั่นเอง