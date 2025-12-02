ศป.กฉ.เผยเกือบ 1 แสนครัวเรือน ทยอยรับเงินเยียวยาน้ำท่วมวันนี้ ยันไม่ถูกตัดสิทธิแม้แจ้งช้า

ศป.กฉ.เผย 97,466 ครัวเรือนทยอยรับเงินเยียวยาน้ำท่วมวันนี้ ยืนยันไม่ถูกตัดสิทธิแม้แจ้งช้า เร่งแก้โอนไม่สำเร็จ เคลียร์ขยะสงขลาให้เสร็จใน 14 วัน
วันนี้ (2 ธันวาคม) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก ในฐานะกรรมการและรองโฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) แถลงถึงเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ําท่วม ที่ได้มีการแจ้งว่าในวันที่ 1 ธันวาคมจะมีการโอนเงินให้ประชาชน 26,571 ครัวเรือน คิดเป็นเงิน 239 ล้านบาท มีการโอนสําเร็จไป 25,908 ครัวเรือน คิดเป็นเงิน 233 ล้านบาท มีเพียง 655 ครัวเรือนที่ไม่สามารถโอนเงินได้สําเร็จ ขออย่ากังวลเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการโอนในรอบถัดไป โดยขอให้ไปแจ้งไว้กับองค์กรส่วนท้องถิ่น และดําเนินการผูกบัญชีให้เรียบร้อย หรือบางส่วนพบว่าบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวให้ไปแก้ไข เนื่องจากจะมีการโอนในระบบพร้อมเพย์เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม วันนี้ (2 ธันวาคม) มีเป้าหมายในการโอนเงินให้เงินเยียวยาให้กับ 97,466 ครัวเรือน คิดเป็นวงเงิน 877.194 ล้านบาท โดยกระจายอยู่ในจังหวัด สงขลา สตูล นราธิวาส และปัตตานี สําหรับประชาชนที่มีบัญชีธนาคารออมสินจะมีเงินโอนเข้าในช่วงเช้าวันนี้ ส่วนธนาคารพาณิชย์อื่นๆ จะมีการทยอยโอนเงินภายในช่วงบ่ายวันนี้ และคาดว่าในวันต่อไปจะมีผู้ได้รับเงินเยียวยามากขึ้น ซึ่งธนาคารออมสินสามารถโอนเงินได้ถึงวันละแสนครัวเรือน
นางสาวรัชดายังกล่าวถึงการสะท้อนรูปแบบการดําเนินงานของท้องถิ่นว่าจะดําเนินการแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เงินถึงประชาชนมากขึ้น เนื่องจากท้องถิ่นจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลให้กับ ปภ. และธนาคาร ยืนยันว่าเงินทั้งหมดอยู่ที่ธนาคารพร้อมโอนทันที และย้ำว่าจะไม่มีการตัดสิทธิประชาชน
“ไม่ต้องกังวลถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมทำเรื่องช้ากว่าเพื่อนจะถูกตัดสิทธิ ไม่นะคะ สถานาการณ์นี้ เงินนี้ รัฐบาลต้องการนำเงินให้ถึงมือผู้ประสบภัย ถ้าท่านยังไม่อยู่ในช่วงเวลาไปแจ้งท้องถิ่น รอเมื่อพร้อมเราก็จะดำเนินการโอนให้” นางสาวรัชดากล่าว
ส่วนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีการบูรณาการ 2 ส่วน ในส่วนของทหารที่แบ่งพื้นที่เป็น 4 โซน เพื่อดูแลพื้นที่สาธารณะ อาทิ ถนนหลักและถนนรอง อบจ. จะดูแลพื้นที่ซอยย่อย คาดว่าการทําความสะอาดจะเห็นผลภายใน 7 วัน และจัดสําเร็จลุล่วงภายใน 14 วัน โดยจะมีการทําความสะอาด 3 รอบ รวมถึงการฆ่าเชื้อเพื่อให้ประชาชนและภาคเอกชนมีความมั่นใจ
ส่วนเรื่องของอาหารได้ให้เทศบาลกระจายครัวกลางไปในชุมชน เพื่อสะดวกต่อการเดินทางของคนในชุมชน ต่อเนื่องไปอีก 1 เดือน ซึ่งสิ่งอื่นที่ติดขัดจะพยายามแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะข้อกังวลที่ว่าจะโดนตรวจสอบจะเน้นย้ำให้มีความมั่นใจมากขึ้น
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้แจงเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายรถยนต์ว่าดําเนินการไปเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงรถยนต์ที่จอดอยู่บนสะพาน คาดว่าการจราจรจะดีขึ้นในสัปดาห์นี้
ส่วนที่ประชาชนสอบถามมาถึงเรื่องป้ายทะเบียน รวมถึงป้ายวงกลมที่สูญหาย สามารถติดต่อขอรับใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถตัวจริง หรืออาจใช้สําเนา หรือบัตรประชาชนเพื่อขอรับใหม่ได้ทันที
สําหรับการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ วันนี้สามารถทําได้ 92% ครอบคลุมพื้นที่ในอําเภอหาดใหญ่ เช่นเดียวกับน้ำประปา 90% คาดว่าในวันนี้ (2 ธันวาคม) ช่วงเย็นถึงวันพรุ่งนี้ (3 ธันวาคม) จะครบสมบูรณ์ 100%