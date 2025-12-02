“โสภณ” ชี้ สทนช.คนใหม่ต้องมีความรู้ความสามารถ แต่ตอนนี้ยังไม่มีชื่อ

“โสภณ” ชี้คุณสมบัติเลขา สทนช.คนใหม่ ต้องมีความรู้ความสามารถ แต่ตอนนี้ยังไม่มีชื่อ ยอมรับว่าต้องรีบแต่งตั้ง แม้สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้วแต่ต้องเร่งฟื้นฟูและวางแผนระยะยาว
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 2 ธ.ค.นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช.ว่ายังไม่มีข้อมูล ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนักวิชาการวิจารณ์ถึงการพิจารณาตั้งบุคคล มาเป็นเลขาฯ สทนช.ว่ายังไม่รู้ ว่าจะตั้งใคร
เมื่อถามว่าท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาน้ำขณะนี้ควรรีบพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้ามาทำงานหรือไม่ นายโสภณกล่าวว่าต้องรีบ เรื่องสถานการณ์น้ำขณะนี้ลดลงแล้ว ตอนนี้ไปอยู่ที่การเยียวยา และเร่งฟื้นฟู และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งในอนาคตต้องวางแผนระยะยาว ทั้งภาคเหนือ กรุงเทพและภาคใต้ เรื่องน้ำท่วมน่าจะจบแล้ว เหลือแต่การฟื้นฟู เยียวยาด้านทรัพย์สิน สภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา พบว่าน้ำท่วมหนักกว่าทุกปี แต่สามารถรับมือได้ดีมากและความเสียหายน้อย ซึ่งใช้เป็นโมเดลหนึ่งได้เหมือนกัน
สำหรับการวางแผนระยะยาว สทนช.ต้องหาคนที่มีความรู้ความสามารถ มาทำงาน แต่ตอนนี้ยังไม่มีชื่อ