"ภราดร" ย้ำประปา-ไฟฟ้างดออกบิลเก็บเงินประชาชนพื้นที่น้ำท่วม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

"ภราดร" ย้ำการประปา-การไฟฟ้างดออกบิลเรียกเก็บเงินประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
วันนี้ (2 ธันวาคม 2568) เวลา 09.00 น. นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยเมื่อเริ่มการประชุม นายภราดร ได้รับรายงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีการรายงานว่า กำลังพยายามแก้ไขบางส่วนให้เสร็จก่อนช่วงเที่ยงของวันนี้และเชื่อว่าทุกอย่าง เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ในพื้นที่ในส่วนพื้นที่ที่สำคัญก็มีการจ่ายไฟไปเพิ่มเติมบ้างแล้ว
ขณะที่ผู้ใช้ไฟรายย่อยก็เห็นว่าตัวเลขอาจจะยังไม่ตรงในเรื่องของการจ่ายไฟว่าได้ทั้งหมดหรือไม่แต่เบื้องต้นนั้นก็มีการเริ่มจ่ายไฟไปที่มิเตอร์แล้วแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนซึ่งเป็นในเรื่องของความปลอดภัย
นายภราดรยังได้ฝากรองผู้ว่าการไฟฟ้า ว่า ขณะนี้ ในแต่ละบ้านนั้นมีความชื้นค่อนข้างสูงซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการจ่ายไฟฟ้า เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้จึงต้องวางแผนอย่างรัดกุม และอยากให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะในการรับเรื่องจากประชาชนในแต่ละบ้านให้ทันท่วงทีเพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะจ่ายไฟให้กับบ้านของประชาชนในแต่ละหลัง
ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคได้รายงานว่า การจ่ายน้ำขณันี้ในแค่ละพื้นที่ ได้ดำเนินการไปแล้ว กว่า 90% ก็คาดว่าวันนี้ จนถึงวันพุธ จะสามารถจ่ายน้ำได้ 100%
ส่วนที่จังหวัดสงขลา ตอนนี้มีทั้งหมด 6 โซนที่ดำเนินการจ่ายในจ่ายน้ำไปแล้ว และมีชุดที่จะลงไปพื้นที่ตอนนี้ ยังทำงานเป็น 3 กะ โดยกะละ 8 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมงเหมือนเดิม
นายภราดร ได้เน้นย้ำ การประปาและการไฟฟ้าให้งดเรื่องการออกบิล ใบเสร็จ เพื่องดภาระของประชาชน