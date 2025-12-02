นายกฯ เปิดความร่วมมือรัฐ–เอกชนกว่า 30 รายจัดกิจกรรม 'รวมใจไทย ฟื้นแดนใต้' ลดราคาสินค้าสูงสุด 50%

นายกฯ “อนุทิน” เปิดความร่วมมือรัฐ–เอกชน กว่า 30 ราย ผนึกกำลังจัดกิจกรรม 'รวมใจไทย ฟื้นแดนใต้' ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค สูงสุด 50% ลดภาระวัสดุซ่อมแซมบ้าน - บริการซ่อมแซมรถยนต์ เยียวยาผู้ประสบภัยทันที
วันนี้ (2 ธันวาคม 2568) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมกระเช้าปีใหม่สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “GI ไทย ส่งสุขปีใหม่ สุขใจชุมชน” เพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้า GI ในรูปแบบการจัดจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คณะผู้บริหารกระทรวง และผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งนี้
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมความร่วมมือ “รวมใจไทย ฟื้นแดนใต้” ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นแกนกลางในการประสานงานร่วมกับภาคเอกชนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรม “รวมใจไทย ฟื้นแดนใต้” สะท้อนพลังสําคัญจากภาคเอกชนที่พร้อมจับมือกับรัฐบาล เดินหน้าเร่งฟื้นเมือง ฟื้นธุรกิจ และฟื้นเศรษฐกิจของภาคใต้ให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง ผ่าน 3 กิจกรรมสําคัญ ที่กําลังเริ่มดําเนินการทันที ดังนี้
1. ลดค่าครองชีพประชาชน สินค้าจำเป็นลดสูงสุดกว่า 50% ร่วมกับผู้ผลิตสินค้า 16 ราย แบ่งเป็นหมวดของใช้ประจำวัน ได้แก่ บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล ยูนิลีเวอร์ไทย โอสถสภา ยูนิชาร์ม เอิร์ธ (ประเทศไทย) นีโอ คอร์ปอเรท หมวดอาหาร ได้แก่ ผู้ผลิตปลากระป๋อง โดยบริษัท ไทยยูเนี่ยนฯ ยูนิคอร์ด รอแยลฟูดส์ ไฮคิว ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดย บริษัท สหพัฒน์ฯ วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย และผู้ผลิตนมพร้อมดื่ม โดยมี บริษัท ดัชมิลล์ ฟรีสแลนด์คัมพิน่า และเนสท์เล่ (ไทย)
ในส่วนของห้างค้าปลีก–ค้าส่ง รายใหญ่ 8 ราย ได้แก่ ซีพีแอ็กซ์ตร้า (แมคโคร โลตัส) บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เซ็นทรัล โฮลเซลล์ และเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล(ท็อป โก โฮลเซลล์) เดอะมอลล์ กรุ๊ป ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ซีพี ออลล์ (7-11) และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ร่วมกันลดราคาสินค้าจำเป็น เช่น อาหาร นม ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ผงซักฟอก สบู่ โลชั่น รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นฐานและเครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน
2. ลดภาระค่าซ่อมแซมบ้านเรือน วัสดุก่อสร้างลดสูงสุด 88% ได้รับความร่วมมือจากห้างวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ 6 ราย ได้แก่ เอสซีจี ไทวัสดุ โฮมโปร ดูโฮม โกลบอลเฮ้าส์ และเมกาโฮม ลดราคาวัสดุที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมบ้านเรือน เช่น สายไฟ หลอดไฟ สีทาบ้าน ประตูหน้าต่าง วัสดุกันซึม อุปกรณ์ทำความสะอาด ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ถุงมือ และรองเท้ากันน้ำ พร้อมบริการช่างซ่อมแซมบ้านเรือน สำหรับครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายหนัก
3. ลดภาระซ่อมแซมยานพาหนะ บริการศูนย์รถยนต์ลดสูงสุด 18% ได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร ได้แก่ B-Quik TyrePlus COCKPIT และผู้ประกอบการยานยนต์จังหวัดสงขลาและใกล้เคียง ให้บริการตรวจเช็กสภาพรถหลังน้ำท่วม และฟื้นฟูทำความสะอาด เช่น ล้าง ซักเบาะ-พรม เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน-ของเหลว พร้อมจัดหาช่างซ่อมโดยลดค่าแรงและอะไหล่
“กิจกรรมทั้งหมดจะเร่งดําเนินการทันที และรัฐบาลจะติดตามผลอย่างใกล้ชิด พร้อมขยายความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ยังมีความจําเป็นต่อไป ขอบคุณภาคเอกชนทุกองค์กรที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนมาตรการฟื้นฟูในครั้งนี้ แม้หลายกิจการจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เช่นกัน แต่ยังคงยืนหยัดช่วยเหลือประชาชน สะท้อนความเข้มแข็งของประเทศไทย พร้อมเดินหน้าทางเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุด” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว