พรรคส้มเปิดตัว ‘ปาล์ม’ ลง สส.บางบอน ดัน ‘ไอซ์’ ขึ้นปาร์ตี้ลิสต์

พรรคประชาชนเกิดตัว "ปาล์ม - ชลณัฏฐ์ โกยกุล" เป็นว่าที่ผู็สมัคร สส.เขต 28 กทม.ส่วน "ไอซ์ รักชนก" เจ้าของพื้นที่เดิม จะสมัครในแบบบัญชีรายชื่อ คาดสาเหตุเพราะมีคดี 112 ติดตัว ต้องเปลี่ยนผู้สมัคร เพื่อลดความเสี่ยง
วันนี้ (1ธ.ค.) พรรคประชาชน (ปชน.) เปิดตัว น.ส.ชลณัฏฐ์ โกยกุล หรือ "ปาล์ม" เป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 28 (บางบอน–จอมทอง–หนองแขม) น.ส.ชลณัฏฐ์ จะลงสมัครในพื้นที่เดิมของ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ "ไอซ์" ซึ่งคาดว่าจะถูกขยับไปลงสมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อแทน
ทั้งนี้ หลังจากที่ น.ส.รักชนก ถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 6 ปีในคดี 112 จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้สมัคร เพื่อลดความเสี่ยง
สำหรับ น.ส.ชลณัฎฐ์ โกยกุล หรือ “ปาล์ม” ว่าที่ผู้สมัคร สส.กรุงเทพ เขต 28 บางบอน จอมทอง หนองแขม ระบุในเอกสารแนะนำตัวว่า มีประสบการณ์การทำงานในแวดวงสื่อสารมวลชน ลงพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเกือบ 20 ปี และได้ค้นพบว่า สาเหตุของปัญหาที่เจอ ย้อนกลับไปที่โครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมเกือบทั้งหมด จึงเป็นแรงบันดาลใจ ให้ปาล์มมาทำงานการเมือง เพราะสำหรับปาล์ม การเมืองเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา ไม่ใช่บันไดไปสู่อำนาจ
ทั้งนี้ “ปาล์ม” จบปริญญาตรี อักษรศาสตร์ วิชาเอก-ภาษาอังกฤษ วิชาโท-นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้หญิงสู่การเป็นผู้นำทางการเมือง WEPLA: Women's Empowerment and Political Leadership Academy หลักสูตรการดำเนินงานทางกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม กรณีความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในชีวิตคู่ (DV Learning by TIJ)
เคยเป็น พิธีกรรายการ ThaIPBS: ชุมชนต้นแบบ / ชุมชนต้นประชาธิปไตย พื้นที่ชีวิต / Backpack Journalist สารคดีใต้น้ำมหัศจรรย์พันธุ์ลึก (The Sea Wandererers) English Breakfast / Itchy Feet ภาษาอังกฤษติดเที่ยว ฯลฯ
พิธีกร และผู้ผลิตรายการสารคดีสิ่งแวดล้อม : 2 องศา นวัตวิถีบอคห้องเรียน ทาง ALTV
นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดูแลรายการโทรทัศน์ของฝ่าย Social Marketing