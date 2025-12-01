“อนุทิน” ชี้ยุบสภาอยู่ที่สถานการณ์จำเป็นก็ไม่มีทางเลือก ไม่ประเมินเชื่อทำทุกอย่างถูก-ช่วยคนไม่หวังคะแนน

นายกฯ เผย ยุบสภาฯอยู่ที่สถานการณ์ จำเป็นก็ไม่มีทางเลือก เมินดราม่าไม่ประเมินตัวเองแต่มั่นใจทำทุกอย่างถูกทาง บอกช่วยคนไม่ได้หวังคะแนน
วันนี้ (1ธ.ค.) เมื่อเวลา 16.00น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการยุบสภาฯวันที่ 12 ธ.ค. ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ว่า เรื่องยุบสภาฯอยู่ที่สถานการณ์ทางการเมือง ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่ายังไงสภาชุดนี้ไม่เกินวันที่ 31 ม.ค. 69 เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่ารัฐบาลประสานกับพรรคเพื่อไทย ประมาณว่าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญจบวารสารไปก่อนหากจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังเลย ยังไม่มีครับ ผมยังไม่ได้คุยกับผู้บริหารพรรคไหนเลย อย่าว่าแต่พรรคเพื่อไทยเลย พรรคไหนก็ไม่ได้คุย เราก็ดำเนินบริหารราชการแป่นดินไป โดยมีไทม์ไลน์ของเราอย่างไรก็รักษาคำพูด เรามี MOA ผมเชื่อว่าตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลก็ได้ทำทุกอย่างตามเงื่อนไข MOA กับพรรคประชาชน วันนี้เราเป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่อยากพูดคำว่า MOA เยอะเพราะเป็นเรื่องของสองพรรค วันนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลและประเทศแล้ว และในการแถลงนโยบายต่อหน้ารัฐสภา เราบอกแล้วว่าวันที่ 31 ม.ค. 69 ซึ่งทุกคนก็ทราบแล้ว เราจะยุบสภา
"ตอนนี้มีสถานการณ์อะไรต่างๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากขอให้พวกเราทุกคนไปช่วยพี่น้องประชาชนแก้ปัญหาบรรเทาทุกข์ เอาเขาออกจากความทุกข์ร้อน เอาเขากลับบ้าน ฟื้นฟูคืนบ้านคืนเมืองให้พวกเขา หายใจอีกแปปเดียวก็ยุบสภาฯแล้ว" นายกรัฐมนตรีกล่าว
เมื่อถามว่าล่าสุดพรรคเพื่อไทยแสดงท่าทีจะไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน ยิ้มก่อนกล่าวว่า ถ้ายุบสภาฯ ถ้าช่วงมีภัยพิบัติเรื่องฉุกเฉินอะไรต่างๆ ถ้ารัฐบาลจะทำงานช่วยเหลือประชาชนก็ช่วยลำบาก แต่ถ้าเกิดมีความจำเป็น หากไม่มีทางเลือกมันก็ไม่มีทางเลือก เราก็ต้องมีความพร้อม
เมื่อถามว่ากำลังใจตอนนี้เป็นอย่างไรเพราะตอนนี้มีกระแสดรามามาก นายอนุทิน กล่าวว่า “ผมไม่มีปัญหาอะไรกับกระแสดรามาเลยแม้แต่น้อย เพราะผมและคณะรัฐมนตรีของผม ยึดถือความทุกข์ของประชาชน ประชาชนทุกข์หนึ่งเท่า พวกผมทุกข์สิบเท่า เพราะเราต้องดูแลเขา และแสวงหาความร่วมมือต่างๆที่จะไปช่วยพวกเขา“
เมื่อถามว่าได้ประเมินกระแสนิยมพรรคภูมิใจไทยบ้างหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า "ไม่ได้ประเมินเลยพูดจริงๆ ผมก็ทำงานของผม ตั้งแต่ทำงานการเมืองมา 20 ปีไม่เคยประเมิน เวลาสื่อถามว่าประเมินคะแนนตัวเองเท่าไหร่ ก็พูดเล่นๆว่าให้ 10 เต็ม10 เพราะผมทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดเลย จริงๆคนประเมินผมคือประชาชน ถ้าให้ใครคนอื่นประเมินมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร“
เมื่อถามว่าประชาชนอาจมองว่ารัฐบาลติดลบในการแก้วิกฤติน้ำท่วม บั่นทอนความรู้สึกหรือไม่ นายอนุทิน ส่ายศรีษะ ก่อนตอบว่า ”ไม่รู้สึก เพราะคนพูดเช่นนี้อาจติดตามข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง อย่างพวกผมก็ไปลุยน้ำเท่าอกเหมือนกัน ยังมีปัญหาเรื่องผิวหนังอยู่เลย แต่ไม่มีปัญหาเพราะลงไปแล้วเราก็รู้งาน ใครพูดอะไรก็ตอบได้ แต่ไม่ต้องการไปเถียง ไม่ต้องการไปบอกว่าคุณพูดผิด เพราะทุกคนมีสิทธิ์พูดทุดอย่าง แต่ถ้าจะพูดเรื่องงานที่หาดใหญ่ในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและมาตรการต่างๆรัฐบาลต้องมั่นใจว่ามาถูกทางและทำทุกอย่างที่ต้องทำ“
เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยมีบ้านใหญ่พื้นที่ภาคใต้เยอะ คิดว่าจะกระทบฐานเสียงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้คิดตรงนั้นตอนนี้คิดอย่างเดียว ไม่เช่นนั้นต้องไปถามว่าจะกาพรรคอะไรถึงช่วยซึ่งมันไม่ใช่ เราไปทั้งหมดเพื่อเอาพวกเขาออกจากความทุกข์พูดได้แค่นี้
เมื่อถามถึงผลโพลล่าสุดในพื้นที่ภาคใต้ ที่นายอนุทินมาเป็นอันดับ 3 นายอนุทิน กล่าวว่า โพลออกมาตน 15% นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯมา 25% ตนมาจาก 0.2% ได้ 15% ตนก็สาธุ พร้อมยกมือท่วมหัว
เมื่อถามว่าดูเหมือนคะแนนพรรคภูมิใจไทยก็ตกลงฮวบเหมือนกัน นานอนุทิน กล่าวว่า ก็ตกจาก 20 มา 15 แต่เคยอยู่ที่ 0.2 และ 1.2 และ1.5 ตอนนี้อยู่ 15 ก็ขอบพระคุณมาก ได้แค่นี้ก็ดีใจตายแล้ว
เมื่อถามว่าประเมินว่าจะชนะนายอภิสิทธิ์ได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไปช่วยเหลือประชาชน นายอภิสิทธิ์ มาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ทำให้มีการตื่นตัวมีสีสันขึ้น แต่ตนไม่ได้มองท่านเป็นคู่แข่ง เรามาทำงานให้บ้านเมืองอย่างไรก็ได้
เมื่อถามว่าการลงพื้นที่หาดใหญ่เหมือนประชาชนให้กำลังใจมากกว่าดรามา นายอนุทิน กล่าวว่า คนที่ติดตามแบะใกล้ชิดคงเห็น ซึ่งการลงพื้นที่ตนไม่ได้คิดว่าจะได้คะแนนเสียง ถ้าลงไปและช่วยเหลือประชาชนได้ ไม่มีคนเสียชีวิต ไม่มีคนเสียหาย ไม่เลือกก็ได้ มีใครจะดีใจเท่ากับคนที่ทำแล้วช่วยชีวิตคนได้ ตนไม่ได้คิดตรงนั้นเลยจริงๆ สงขลาพรรคภูมิใจไทยมีสส.คนเดียว ตราบใดที่ไม่เสียเขาไปก็ไม่ได้ขาดอะไร ได้แค่นี้ก็ดีแล้ว เมื่อถามว่าตอนนี้เหนื่อยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังๆ