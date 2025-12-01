นักวิชาการ เผย เสียงสะท้อนจากพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่ ชาวบ้านต้องการความร่วมมือมากกว่าความขัดแย้ง ย้ำช่วงวิกฤต ไม่อยากให้การเมืองเป็นอุปสรรค

วันนี้(1 ธ.ค.)อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารและจัดการการเมืองวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้ข้อมูลหลังติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ผศ.ดร.เชษฐา ระบุว่า หลังจากที่ได้รับฟัง พูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มต่างๆ สิ่งที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนคือ ความต้องการให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่โดยไม่มีสิ่งอื่นใดเข้ามาบดบังภารกิจช่วยเหลือประชาชน
จากการพูดคุยกับครัวเรือนที่สูญเสียทรัพย์สิน บ้านเรือน และไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ผศ.ดร.เชษฐา เปิดเผยว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ต้องการเห็นประเด็นการเมืองเข้ามาแทรกแซง”ในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังเผชิญความยากลำบาก ใครช่วย ลงมาช่วยเลย คนพื้นที่สนับสนุนหมด
“หลายคนบอกอย่างตรงไปตรงมาว่า ตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนเหมือนกัน จึงอยากให้ทุกฝ่ายมองไปในทิศทางของการช่วยเหลือ มากกว่าเอาปัญหาของพวกเขา มาโจมตีทางการเมือง ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวหาดใหญ่ต้องการนักการเมืองทุกสีทุกค่ายมาช่วยฟื้นฟู จึงอยากเห็นความร่วมมือกันมากกว่าที่จะมุ่งดิสเครดิตทางการเมือง บ้านเมืองควรอยู่เหนือการเมืองในช่วงวิกฤตประเทศ” ผศ.ดร.เชษฐา กล่าว
ประชาชนต้องการให้การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ถูกเบี่ยงเบนความสนใจ ไม่สะดุดจากความขัดแย้ง และไม่ถูกทำให้เป็นประเด็นที่ทำให้สังคมขยายความแตกแยกมากขึ้น รัฐบาลเอง ต้องเข้มแข็ง และรวดเร็ว แน่นอนว่าชาวหาดใหญ่ยังคงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย
นักวิชาการรายงานว่า แม้ประชาชนจำนวนมากจะประสบความเสียหายรุนแรง ทั้งด้านทรัพย์สิน การทำมาหากิน และสภาพจิตใจ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ชาวบ้านสะท้อน “ความขอบคุณและกำลังใจ” ต่อเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ยังทำงานต่อเนื่องตลอดหลายวัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กู้ภัย ทหาร ตำรวจ อปพร. อสม. รวมถึงอาสาสมัครจากหลายจังหวัดที่ระดมเข้ามาช่วยเหลือ
“ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนกำลังทำงานเต็มความสามารถ จึงอยากเห็นบรรยากาศที่เอื้อให้การทำงานเป็นไปโดยราบรื่น ไม่ถูกดึงไปเป็นประเด็นอื่นจนวุ่นวายไปหมด”
ผศ.ดร.เชษฐา ให้ความเห็นว่า ในสถานการณ์ภัยพิบัติ การสื่อสารและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีผลอย่างมากต่อการฟื้นฟู ทั้งในระยะฉุกเฉินและระยะยาว การวิพากษ์วิจารณ์สามารถมีได้ แต่ควรอยู่บนฐานข้อมูล ข้อเท็จจริง และไม่ทำให้เจ้าหน้าที่หรือประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้สึกแตกแยกหรือถูกใช้ประโยชน์ทางการเมืองในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม
นอกจากนี้ นักวิชาการยังมองว่า หากทุกฝ่ายร่วมกันลดความตึงเครียดทางการเมือง และเพิ่มพื้นที่ให้กับการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ การฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่และจังหวัดอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ จะสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชนได้มากกว่า
ผศ.ดร. กล่าวเพิ่มเติมว่า เสียงสะท้อนจากชาวบ้านจำนวนมากไม่ได้จำกัดอยู่เพียงข้อกังวลด้านการเมือง แต่ยังรวมถึงความคาดหวังต่อการฟื้นฟู เช่น การเร่งคืนระบบไฟฟ้า–ประปา การเก็บขยะและทำความสะอาดเมือง การซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค รวมไปถึงมาตรการเยียวยาและสนับสนุนทางเศรษฐกิจหลังน้ำลด
ประชาชนส่วนใหญ่ย้ำว่า ต้องการให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และโปร่งใส โดยหวังว่าการเมืองจะไม่เข้ามาแทรกแซงในระดับที่ทำให้การช่วยเหลือประชาชนล่าช้ากว่าที่ควร