"ธรรมนัส" ตั้งโรงครัวมูลนิธิฯ หน้าโรงแรมปรุงอาหารส่งถึงมือชาวหาดใหญ่ในพื้นที่ซอยแคบ พร้อมเร่งฟื้นฟูเขต 8

“ธรรมนัส”ตั้งโรงครัวมูลนิธิฯ หน้าโรงแรม ปรุงอาหารส่งถึงมือชาวหาดใหญ่ หลังซอยแคบรถใหญ่เข้ายาก พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูเขต 8 หลังมีรถยกเคลียร์เส้นทาง เผย ประสานลดขั้นตอนเอกสารเยียวยาน้ำท่วมแล้ว
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในนามผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่ประชาชนในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เรียกร้องถึงปัญหาความยุ่งยากในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม หลังต้องลงทะเบียนออนไลน์พร้อมกับนำเอกสารไปยื่นที่หน่วยงานรัฐอีกครั้ง แม้บางคนได้รับผลกระทบหนักจนเอกสารถูกน้ำพัดหาย หรือไม่สามารถเดินทางได้ว่า ขณะนี้เอกสารสำคัญของประชาชนจำนวนมากสูญหายหรือชำรุดจากน้ำท่วม ถ้าเป็นส่วนของกระทรวงเกษตรฯสามารถให้ผู้นำท้องถิ่น ทั้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ประธานชุมชน รวมถึงคณะกรรมการชุมชน เป็นผู้ยืนยันตัวบุคคลแทนเอกสาร เพื่อให้ชาวบ้านสามารถเข้ารับสิทธิช่วยเหลือได้อย่างไม่ติดขัด ซึ่งในส่วนของพี่น้องภาคใต้ตนได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
เมื่อถามว่า วงเงินเยียวยาครอบครัวละ 2 ล้านบาท อาจไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ทุกกระทรวงกำลังเสนอมาตรการในการเยียวยาพี่น้องประชาชาในการประชุม ครม.เศรษฐกิจวันนี้ ในส่วนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ได้มอบหมายให้ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเสนอหลักเกณฑ์ชดเชยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ครัวเรือนละ 3,000 บาท และหลักเกณฑ์การเยียวยาความเสียหายด้านปศุสัตว์ เช่น โค อายุน้อยกว่า 6 เดือน อัตราตัวละไม่เกิน 13,000 บ., สุกร อายุ 1-30 วัน อัตราตัวละไม่เกิน 1,500 บ.,กระบือ อายุน้อยกว่า 6 เดือน อัตราตัวละไม่เกิน 15,000 บ.
ในส่วนของผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวมุสลิม ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า ได้ประสานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้เร่งอำนวยความสะดวกด้านพิธีศาสนา ซึ่งจำเป็นต้องฝังภายใน 24 ชั่วโมง หรือบางส่วนที่ฝังไปแล้วต้องแจ้งกับทางผู้นำชุมชน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรับสิทธิ์เยียวยาของครอบครัวผู้เสียชีวิต
ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า ภารกิจเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้คือ น้ำและไฟฟ้า โดยขอให้การประปาภูมิภาคสาขาหาดใหญ่เร่งปล่อยน้ำประปา แม้จะยังมีความขุ่นอยู่บ้าง ซึ่งจะปรับตัวดีขึ้นเอง ขณะเดียวกันได้ขอให้การไฟฟ้าเร่งจ่ายไฟเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หลังจากที่เมื่อวานได้มอบหลอดไฟโซลาร์กว่า 5,000 ชุดให้ประชาชน จนหมดภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก และตนอยากจะให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการใช้เทียน ซึ่งอาจเกิดไฟไหม้ได้
สำหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น ตลาดกิมหยง และเขตเศรษฐกิจของหาดใหญ่ ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า ยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรในการฟื้นฟู การท่องเที่ยวเสียหายอย่างหนัก ยังดีที่เราได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ทั้งชาวมาเลเซีย อินโดนีเซีย ทำให้เขาเห็นว่า รัฐบาลดูแลพวกเขาอย่างจริงจัง
เมื่อถูกถามถึงกระแสวิจารณ์ว่ามีการ “เกณฑ์คนมา” ระหว่างลงพื้นที่ ร.อ.ธรรมนัส ปฏิเสธ พร้อมอธิบายว่า นักศึกษาด้านอาชีวศึกษาและโรงเรียนพลศึกษาเข้ามาช่วยด้วยจิตอาสา ซึ่งสามารถนำไปนับเป็นคะแนนภาคปฏิบัติตามระเบียบการเรียนได้ อีกทั้งนักศึกษาช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำจำนวนมากจนกลับมาใช้งานได้จริง ถือเป็นการทำงานที่มีผลลัพธ์ชัดเจน ไม่ใช่การจัดฉากนำเสนอเกินจริง
ส่วนกรณีที่วานนี้ ประชาชนในพื้นที่ เขต 8 บอกให้ ร.อ.ธรรมนัส เป็นนายกนั้น ร.อ. ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ได้คิดแบบนั้น ถ้าพูดถึงเรื่องการเมือง พรรรกล้าธรรมไม่ได้คิดเป็นแบบนั้น
ร.อ.ธรรมนัส ฝากเตือนเจ้าหน้าที่รัฐและรถนำขบวนต่างๆ ให้ลดความเร็วและลดเสียงไซเรน โดยกล่าวว่า เพิ่งพบรถขบวนขับเร็วกว่า 100 กม./ชม.บนถนนสายสนามบิน โดยไม่รู้ว่าเป็นของใคร ซึ่งอาจสร้างความไม่สบายใจให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเผชิญภัยพิบัติ พร้อมย้ำว่า ถ้าเรารักกัน ต้องเตือนกัน
“วันนี้ได้มีการนำโรงครัวจาก มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า เพื่อการกุศล ไปตั้งบริเวณด้านหน้าโรงแรมซิกเนเจอร์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จากเจ้าของโรงแรม โดยเดิมตั้งใจจะนำรถครัวเคลื่อนที่เข้าไปยังจุดปฏิบัติงาน แต่พบว่าซอยพื้นที่เขต 8 ค่อนข้างแคบ ทำให้การสัญจรของประชาชนติดขัด หากนำรถใหญ่เข้าไปจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาการจราจร จึงตัดสินใจตั้งครัวหลักไว้ด้านนอก แล้วจัดทีมลำเลียงอาหารเข้าไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านแทน เพื่อแก้ปัญหารถติดสะสมและให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยในวันพรุ่งนี้ก็จะมีอาหารฮาลาลของพี่น้องมุสลิมมาบริการตรงนี้ด้วย“
ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย ร.อ.ธรรมนัส เตรียมเดินทางเข้าพื้นที่เขต 8 ต่อเนื่อง หลังได้รับการสนับสนุนรถยกจากทางจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ช่วยจัดระบบจราจรและเปิดเส้นทางให้สามารถเข้าไปช่วยจัดการทำความสะอาดพื้นที่ให้ประชาชนได้สะดวกมากขึ้น