สถาบันการสร้างชาติ นสช.19 จัดค่ายเยาวชนสร้างชาติ ปลุกพลังคนรุ่นใหม่สุราษฎร์ฯ-ชุมพร “ดร.แดน” ตอกย้ำ รากฐานคนดี เก่ง กล้า ร่วมสร้างอนาคตประเทศไทยให้เป็นอารยะ
สถาบันการสร้างชาติ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ(นสช.) รุ่นที่19 จัดค่ายเยาวชน ดี เก่ง กล้า “NBI-Youth Camp รุ่นที่ 18” ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2568 ที่โรงแรมดิโอวาเลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ (ดร.แดน) ผู้ก่อตั้งริเริ่มโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ คณะผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ นักเรียนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก 2 จังหวัดภาคใต้คือจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 700 คน โดยในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ ดี เก่ง กล้า รุ่นที่ 18 ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย ดร.เสาวพจน์ รัตนบุรี รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อบจ.) นายขจร ใบพลูทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสำรวจ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน ประธานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 19 กล่าวแนะนำโครงการ ผศ.ดร.ปณชัย เพชรปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานบริหารนสช.รุ่นที่ 19 กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนโครงการฯ นายสกล ก๊กผล ประธานยุทธศาสตร์หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ นายจาตุรงค์ พิสุทธิ์สินธ์ ประธาน นสช.รุ่นที่ 16 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าวบรรยายว่าเยาวชนคือบุคลากรที่สำคัญมากของประเทศ ช่วงวัยเป็นนักเรียนนักศึกษาได้มีความฝัน มีเป้าหมายแรงจูงใจ อยากจะช่วยเหลือคนจนที่ยังขาดโอกาส ตนจึงตั้งใจมุ่งมั่นเรียนเพื่อจะนำความรู้ความสามารถที่มีทั้งหมดนำมาทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ ซึ่งเยาวชนของเราการจะเรียนเก่งมีความสามารถนั้นไม่ยาก แต่สิ่งสำคัญ คือการมีแรงบันดาลใจที่ดีมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะนำศักยภาพความรู้ของตนเองมาช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรนั่นคือเป้าหมายของการเรียน เพราะถ้ามีอุดมการณ์เป้าหมายในชีวิตที่แท้จริง เราจะเป็นคนเหนือคน เป็นคนพิเศษที่ใช้หนึ่งชีวิตทำประโยชน์ได้มากกว่าคนทั่วไป หากทุกคนมีเป้าหมายทำเพื่อส่วนรวมเพราะประเทศและส่วนรวมนั้นสำคัญมาก ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐกิจ ธุรกิจ และประชากิจจึงต้องร่วมผลักดันประเทศไทยให้พัฒนาขึ้นไม่ถอยหลังและสร้างให้มั่นคงเกิดความยั่งยืนต่อไป
“ขอให้ทุกคนยืนหยัดในการทำคุณความดี ความดีแม้ว่าจะเห็นผลช้าแต่ถึงเส้นชัยแน่นอน จงเป็นคนดีโดยเนื้อแท้ ทำดีไม่ใช่เพื่อให้ดูดี แต่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เราจะเป็นคนเหนือคน จงใช้เวลาชีวิตบนโลกนี้ที่มีไม่มากแค่สองหมื่นกว่าวันให้มีประโยชน์ การเป็นคนดีแค่คนเดียวอาจจะยังมีผลดีน้อย แต่ควรรวมตัวคนดีที่มีอุดมการณ์ เป็นชมรมเยาวชนสร้างชาติ ชมรมคนสร้างชาติ ลุกขึ้นมาทำดีเพื่อส่วนรวม เราจะมีพลังเพื่อร่วมสร้าง ร่วมเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศอารยะได้” ดร.แดน กล่าวย้ำ
นายขจร ใบพลูทอง กล่าวว่า หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติก่อตั้งโดยศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ เพื่อนำนักบริหารระดับสูงทั้งภาครัฐกิจ ภาคธุรกิจ ภาคประชากิจ ภาควิชาการ และภาคการเมือง ซึ่งทุกภาคส่วนของสังคม มาหล่อหลอมเรียนรู้ร่วมกัน ถึงการที่จะส่งเสริม สนับสนุน มีส่วนร่วมในการสร้างชาติไทยอันเป็นที่รักของเราให้ไปสู่ความเจริญอย่างอารยะและมีความยั่งยืน ซึ่งคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่19 จัดโครงการเยาวชนสร้างชาติขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้เยาวชนเป็น คนที่ดี คือ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เป็นคนที่เก่ง คือทำได้ในทุกสิ่งที่ดีงาม และเป็นคนกล้าในการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
โครงการเยาวชนสร้างชาติตั้งแต่ รุ่นที่ 1-17 ปัจจุบันรุ่นที่ 18 แล้ว มีเยาวชนจากทุกจังหวัดเข้าร่วมกว่า 5,000 โรงเรียนและสถานศึกษา มีเยาวชนสร้างชาติอยู่กว่า 2 แสนคนทั่วประเทศ ซึ่งค่ายเยาวชนสร้างชาติ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี-เก่ง-กล้า เพราะหลังเสร็จสิ้นจากค่ายเยาวชนสร้างชาติแล้ว คณะนักศึกษานสช.รุ่นที่ 19 จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับเยาวชนที่มาเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ กลับไปตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติในสถานศึกษาและขยายเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ ดี เก่ง กล้า ทั้งในโรงเรียนเดียวกันและโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อร่วมกันทำความดีในสังคมต่อไป
สำหรับโครงการค่ายเยาวชนฯจัดขึ้นโดย นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 19 สถาบันการสร้างชาติ เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนไทยที่จะเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ มีเข็มทิศในชีวิตทำสิ่งดี ห่างไกลจากยาเสพติด และจัดตั้ง “ชมรมเยาวชนสร้างชาติ” ในสถานศึกษา ทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพรอบด้าน ผ่านแนวคิด “คนดี เก่ง กล้า”ของศ.ดร.เกรียงศักดิ์เพื่อบ่มเพาะจิตสำนึกด้านคุณธรรม ความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่บทบาทพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะของประเทศ นอกจากนี้ ในโครงการ ยังมีค่ายพระสร้างชาติ,ครูสร้างชาติและพ่อแม่สร้างชาติ ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
