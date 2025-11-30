"โสภณ"ระดมธารน้ำใจชาวบุรีรัมย์ มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ ย้ำรัฐบาลทำเต็มที่เพื่อดูแลประชาชน

วันนี้(30 พ.ย.)นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี นำส่งถุงยังชีพมูลค่า 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท) ระดมเป็นธารน้ำใจจากพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีพล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานรับ–ส่งต่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ผอ.ศป.สอ.) ให้การต้อนรับ ที่ศูนย์ประสานงานรับ–ส่งต่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศป.สอ.) พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ดอนเมือง
นายโสภณ กล่าวว่า วันนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้นำถุงยังชีพมาส่งต่อ เพื่อส่งไปให้ผู้ประสบภัยภาคใต้ ซึ่งประชาชนได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชน อยากจะมีส่วนช่วยเหลือ แต่ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลืออย่างไร รัฐบาลจึงตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเป็นสื่อกลาง เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์ช่วยเหลือสิ่งของเงินทองไปยังผู้ประสบภัย โดยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำสิ่งของมามอบให้เพื่อส่งต่อ จ.สงขลา และ จ.ยะลา
ขณะนี้รัฐบาลพยายามเต็มที่ที่จะดูแลประชาชน ภายใต้งบประมาณเต็มที่อยู่แล้ว ขณะเดียวกันประชาชนที่เขาอยากร่วม ร่วมทุกข์ร่วมสุข เราก็เลยตั้งศูนย์นี้ขึ้นมา จะเป็นตัวกลาง เบื้องต้นเราได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว แต่เมื่อมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้น ต้องได้รับความร่วมมือ ขณะนี้ การจะใช้ชีวิตปกติได้ยังต้องรออยู่พอสมควร ถึงจะกลับสู่สภาวะปกติ ดังนั้น ศูนย์ช่วยเหลือได้ประสานงานกับประชาชนว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ขาดแคลนอะไร เราก็เผยแพร่ไปยังสื่อของรัฐบาลหรือสื่อมวลชนต่าง ๆ ส่วนประชาชนที่ประสงค์จะบริจาคหรือจะร่วมเหมือนที่จังหวัดบุรีรัมย์นำมาครั้งนี้ ก็ส่งมาที่ศูนย์นี้ได้ ความเสียหายหรือความกระทบกระเทือนทางจิตใจประชาชนทั้งประเทศได้รับทราบอยู่แล้ว และพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมทุกข์กัน รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ทำทุกวิถีทางที่จะเยียวยาประชาชน สิ่งของที่นำมาในวันนี้ เราใช้เวลาแค่ 2 วันในการระดม ประชาชนเต็มใจมาก เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับความสามัคคีของประชาชน
ด้าน พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม ในฐานะผอ.ศป.สอ. กล่าวว่า เราทราบอยู่แล้วสถานการณ์ในพื้นที่ น้ำลดเกือบไปทั้งหมดแล้วประชาชนสามารถกลับเข้าสู่บ้านตัวเองได้แล้ว แต่สิ่งที่จำเป็นคืออาหารการกิน รวมถึงการฟื้นฟูบ้านสิ่งของจำเป็นเหล่านี้คือเครื่องมือทำความสะอาดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับปัจจัย 4 เรายินดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำยาทำความสะอาดบ้าน แปรงลวด ไม้กวาด แปรงทาสี เราต้องฟื้นฟูบ้านของประชาชนให้เขาอยู่ได้ ที่สำคัญที่สุดคือการเยียวยาจิตใจ กำลังใจเหล่านี้ที่จะเป็นการเยียวยาจิตใจของพี่น้องประชาชนที่เขาประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ครั้งนี้