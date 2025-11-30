ดุสิตโพลเผยดัชนีการเมืองลดเหลือ 3.90 "อนุทิน-เท้ง" เด่นสุด ชอบผลงานรบ.คนละครึ่ง-ฝ่ายค้านตรวจสอบ

สวนดุสิตโพล เผย ดัชนีการเมืองไทยพ.ย.ลดลงจาก 4.02 เหลือ 3.90 คะแนน ผลงานฝ่ายค้านคงได้คะแนนสูงสุด สวนทางก้ปัญหาความยากจน "อนุทิน-เท้ง" เด่นสุด ชอบผลงานรัฐบาลคนละครึ่งพลัส ฝ่ายค้านชอบตรวจสอบ
วันนี้ (30พ.ย.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,208 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2568 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 เฉลี่ย 3.90 คะแนน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2568 ที่ได้ 4.02 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ผลงานของฝ่ายค้าน เฉลี่ย 4.46 คะแนน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ การแก้ปัญหาความยากจน 3.44 คะแนน
ด้านนักการเมืองที่มีบทบาทโดดเด่น พบว่า ฝ่ายรัฐบาลยังไม่มีใครผลงานโดดเด่น ร้อยละ 57.34 รองลงมาคือ อนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 23.46 ด้านฝ่ายค้าน คือ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ร้อยละ 39.49 รองลงมาคือ รักชนก ศรีนอก ร้อยละ 31.97
ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือน คือ คนละครึ่งพลัส ร้อยละ 39.51 ผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชอบประจำเดือน คือ ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ร้อยละ 49.72
ดร.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ระบุว่า ดัชนีการเมืองไทยเดือนนี้โดยรวมปรับลดลง แม้มาตรการ คนละครึ่งพลัสจะช่วยพยุงคะแนนรัฐบาลจากการบรรเทาค่าครองชีพ แต่กลับไม่สามารถยกระดับคะแนนผลงานของนายกรัฐมนตรีได้ เพราะเหตุการณ์มหาอุทกภัยหาดใหญ่สะท้อนปัญหาการบริหารจัดการที่ยังไม่ตอบโจทย์ประชาชน ขณะที่ฝั่งฝ่ายค้าน แม้ดัชนีภาพรวมจะลดลงเช่นกัน แต่คะแนนนักการเมืองของคุณณัฐพงษ์ปรับเพิ่มหลังการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและบทบาทเชิงรุกในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมครั้งนี้จึงไม่เพียงสร้างความเสียหายให้ประชาชน หากแต่ยังซัดกระทบคะแนนนิยมของรัฐบาลอย่างมีนัยสำคัญด้วย