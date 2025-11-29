นักวิชาการ สะกิด อินฟลูฯ - นักการเมือง เลิกซ้ำเติมสถานการณ์ จ้องหาคนผิด ชี้ หลังมหาอุทกภัยหาดใหญ่ต้องร่วมแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

วันนี้(29 พ.ย.)ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความเห็นต่อสถานการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยย้ำว่า นี่ไม่ใช่เวลามัวแต่ตามหาคนผิด แต่ต้องมองไปข้างหน้า วางระบบรองรับภัยธรรมชาติที่จะเกิดถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้นในอนาคต
ผศ.ดร.วันวิชิต ระบุว่า รัฐบาลต้องน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่มีข้อแม้ พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดหลังน้ำลด โดยการฟื้นฟูต้องทำ “เป็นระบบและเร่งด่วน” ทั้งในด้านสาธารณสุข การซ่อมแซมบ้านเรือน โครงสร้างพื้นฐาน และการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ประสบภัยทุกครอบครัว
ด้านกระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งเข้าพื้นที่ดูแลสภาพจิตใจ ความเครียด และผลกระทบสุขภาพของประชาชน ขณะที่กระทรวงมหาดไทยต้องสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและที่พักอาศัยเพื่อเร่งซ่อมแซมให้ผู้ประสบภัยกลับมาใช้ชีวิตได้เร็วที่สุด ส่วนกระทรวงคมนาคมต้องเร่งซ่อมถนน ป้ายสัญญาณ และระบบไฟจราจรที่ถูกน้ำพัดจนเสียหาย ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังต้องเร่งจัดสรรงบเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุทุกครัวเรือนอย่างไม่ล่าช้า
นักวิชาการยังเสนอให้มีการ “ฝึกซ้อมแผนอพยพ” อย่างจริงจังเป็นประจำ เพราะภัยธรรมชาติต่อจากนี้จะเกิดขึ้นแบบคาดการณ์ยาก และรุนแรงขึ้นจากภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การเตรียมความพร้อมคือหัวใจสำคัญของการลดความสูญเสียในอนาคต
พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.วันวิชิต ฝากถึงอินฟลูเอนเซอร์ ผู้มีอิทธิพลทางโซเชียล และฝ่ายการเมืองทุกกลุ่มว่า ควรนำเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ไม่ใช่ซ้ำเติมหรือหาผู้รับผิดเพียงฝ่ายเดียว เพราะไม่มีใครอยากเห็นประชาชนต้องเผชิญความทุกข์เช่นนี้ และไม่ว่ารัฐบาลชุดใดก็จะต้องเจอบททดสอบเช่นเดียวกัน
นักวิชาการย้ำว่า เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่ “ไม่ใช่ครั้งสุดท้าย” ทุกฝ่ายต้องร่วมกันทบทวนบทเรียน ปรับระบบเตือนภัย วางผังเมืองใหม่ และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการให้เมืองใหญ่ของภาคใต้ปลอดภัยและฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนในอนาคต