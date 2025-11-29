"อนุทิน" ขู่ถอนใบอนุญาตสายการบินฉวยโอกาสขึ้นค่าตั๋ว ซัดไม่มีจรรยาบรรณเอาเปรียบประชาชนยามยาก

นายกฯ กร้าวเพิกถอนใบอนุญาต สายการบินฉวยโอกาสขึ้นราคาตั๋วโดยสาร ลั่นถ้าจะวัดก็ลองดู ซัดถ้าจริงไม่มีจรรยาบรรณ เอาเปรียบ ปชช.ยามยาก บอกรู้แล้วสายการบินไหน
เมื่อเวลา 13.15 น.วันที่ 29 พ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีในโซเชียลฯ มีการโพสต์ร้องเรียนสายการบินฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าโดยสาร เส้นทางหาดใหญ่- กทม. ว่า เรื่องนี้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนาคม รับทราบเรื่องแล้ว ซึ่งได้มีการยกเลิกการจองตั๋วและเพิ่มราคาตั๋วโดยสาร และเราพอทราบรายชื่อสายการบินดังกล่าวแล้ว ตอนนี้ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อน
“ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็เพิกถอนใบอนุญาต ผมไม่มีอย่างอื่น ผมไม่ประนีประนอม ถ้าเอาเปรียบประชาชนในยามยาก ถ้าจะวัดกับผมก็ลองดู ผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว พูดดีก็แล้ว อะไรก็แล้ว ตอนนี้ถ้าเอาความเดือดร้อนของประชาชนและคนเหล่านี้ถ้าเขาไปไหนไม่ได้เขาก็ต้องอยู่ที่สนามบิน กลับบ้านก็ไม่ได้ ความเครียดก็เกิดขึ้น ถ้าผู้ประกอบการไม่มีจรรยาบรรณ เช่นนี้ก็ไม่ต้องประกอบการ เพิกถอนใบอนุญาตไม่ยากเลย" นายอนุทิน กล่าว