“ธนกร“ โต้ "ชลน่าน" ยันรัฐบาลออกมาตรการช่วยน้ำท่วมทั้งระยะสั้น-กลาง-ยาว เหน็บนั่งวิจารณ์ง่ายกว่าเร็วกว่าลงมือทำ

“ธนกร“ โต้ "หมอชลน่าน" รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งระยะสั้น-กลาง-ยาว พร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 2 ล้านบาท ย้ำหลายข้อเสนอรัฐบาลทำแล้ว เหน็บรัฐบาลทำดีแค่ไหนก็ไม่ถูกใจ เพราะนั่งวิพากษ์วิจารณ์ง่ายและเร็วกว่าลงมือทำ แนะพักเรื่องการเมืองไว้ก่อน
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย บริหารสถานการณ์น้ำท่วมผิดพลาดล้มเหลว ส่งผลให้เกิดความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ว่า อุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่รัฐบาลก็พยายามป้องกันและวางมาตรการเยียวยาช่วยเหลืออย่างเป็นขั้นตอน ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว การที่พรรคเพื่อไทยรีบออกมาโจมตีนายกฯ ในขณะนี้ทั้งๆ ที่คนไทยทั้งประเทศกำลังร่วมแรงร่วมใจกันอยู่นั้น มองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากหวังจะรีบสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองใช่หรือไม่ ทั้งนี้ สิ่งที่ นพ.ชลน่านเสนอความเห็นนั้น หลายอย่างรัฐบาลดำเนินการไปแล้วอย่างเป็นขั้นตอน
ส่วนกรณีที่ นพ.ชลน่าน ระบุว่า รัฐบาลต้องเร่งระดมแพทย์และพยาบาลให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งต้องเตรียมสถานบริการทางการแพทย์ รพ.สนาม เครื่องมือ พยาเวชภัณฑ์ ให้พร้อมที่จะรองรับ และต้องเร่งป้องกันโรคระบาดที่มาจากน้ำด้วยนั้น นายธนกร กล่าวว่า เรื่องนี้รัฐบาลก็ดำเนินการไปแล้ว เพราะท่านนายกฯ พูดเสมอว่า ต้องให้ประชาชนได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม การที่ นพ.ชลน่านอ้างว่า ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมรายละ 2 ล้านบาท เป็นเจตนาประกาศเพื่อกลบกระแสวิพากษ์วิจารณ์ และเพื่อไม่ให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยออกมาต่อต้าน ขับไล่รัฐบาลนั้น อาจจะเป็นความคิดที่คับแคบไปหน่อย การช่วยเหลือเยียวยารัฐบาลทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจ จึงไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะถูกขับไล่ เว้นเสียแต่จะมีคนการเมืองที่ใจแคบ ไปจัดตั้งกลุ่มคนออกมาจัดฉากต่อต้านรัฐบาลเสียมากกว่า
นายธนกร กล่าวอีกว่า หากมองด้วยใจที่ไม่อคติก็น่าจะพอเข้าใจได้ว่า แม้รัฐบาลจพช่วยเหลือเยียวยามากมายขนาดไหน พรรคเพื่อไทยย่อมต้องออกมาบอกว่าทำเพื่อกลบกระแส แต่ถ้าไม่มีมาตรการเยียวยาอะไรเลย พรรคเพื่อไทยก็จะออกมาบอกว่ารัฐบาลไม่เหลียวแลประชาชน ซึ่งไม่ว่ารัฐบาลจะทำอย่างไรพรรคเพื่อไทยย่อมไม่มีวันถูกใจ เพราะการที่รัฐบาลได้ใจประชาชนจะเป็นความลำบากของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งสมัยหน้าใช่หรือไม่ วันนี้พักเรื่องการเมืองไว้ก่อนน่าจะดีกว่า
"เมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่านนายกฯ ร่วมแก้ปัญหาร่วม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ดีจนทั่วโลกต่างชื่นชม น้ำท่วมครั้งนี้ จริงๆ แล้วผมได้ลงพื้นที่กับนายกฯ เวลาที่นายกฯ ไปเจอกับประชาชนในพื้นที่ ทุกคนต่างแสดงความเข้าอกเข้าใจกันและเข้าใจสถานการณ์ได้ดีกว่าคนที่นั่งวิจารณ์อยู่ในห้องแอร์เสียอีก ยิ่งท่านนายกฯ ขอโทษ ก็ยิ่งได้ใจประชาชน ยืนยันว่า รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหลายอย่าง ทั้งเงินเยียวยา ทั้งมาตรการพักหนี้ ทั้งเงินกู้เพื่อซ่อมบ้าน ฯลฯ ซึ่งจะทยอยออกมาเป็นระยะ เพียงแต่มันอาจจะแค่ไม่ทันใจในสายตาของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเอง เพราะการนั่งวิพากษ์วิจารณ์มันง่ายและเร็วกว่าคนที่เขากำลังลงมือทำกันอยู่" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว