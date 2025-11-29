"บิ๊กป้อม" ประสานแม่ทัพ 4 ช่วยชาวใต้โดนน้ำท่วม เปิดโรงครัว พปชร.ในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย ปัดวิจารณ์รัฐบาล

"บิ๊กป้อม" ให้กำลังใจชาวใต้โดนน้ำท่วม ประสาน มทภ.4 ช่วยปัดวิจารณ์รัฐบาลทำงาน ขณะ พปชร.เปิดโรงครัวพื้นที่ใต้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยว่าพรรคพลังประชารัฐ ได้เปิดโรงครัวในพื้นที่ภาคใต้ โดยตนได้ติดต่อ พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 รวมไปถึงผู้ประกอบการ ให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน
เมื่อถามว่า มองอย่างไรสำหรับบริหารงานของรัฐบาลในเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ พลเอกประวิตรระบุว่า ตนไม่ขอตอบ เรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาล
ด้าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วม ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวภาคใต้ และได้มีการตั้งโรงครัวพลังประชารัฐ 8 แห่ง แบ่งเป็นที่จังหวัดสงขลา 2 แห่ง ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 แห่ง จังหวัดตรัง ปัตตานี และนราธิวาส อีกจังหวัดละ 1 แห่ง โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วม และจะอยู่จนกว่าสถานการณ์บรรเทาเบาบางลงไป และสำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือมาที่ศูนย์ประสานงานของพรรค พปชร.ได้ที่หมายเลข 098-9017445