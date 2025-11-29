“อรรถกร“ เผยน้ำท่วมใต้คลี่คลายแล้ว ช่วยนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ 1,812 ราย ไม่มีติดค้าง

รมว.ท่องเที่ยวเผยอุทกภัยใต้คลี่คลาย น้ำลด–เดินทางได้ ช่วยนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 1,812 ราย ไม่มีติดค้าง ทุกจังหวัดเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงสถานการณ์นักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่า โดยภาพรวมหลายจังหวัดมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างชัดเจน น้ำลดลงหลายจุด การคมนาคมกลับมาใช้การได้เกือบทั้งหมด และไม่มีรายงานนักท่องเที่ยวตกค้างเพิ่มเติม สถานการณ์ในจังหวัดสงขลาคลี่คลายอย่างมาก น้ำลดลงเกือบหมด เหลือน้ำท่วมขังเพียงบางจุดเท่านั้น
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 กระทรวงฯ รายงานการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวม 10 ราย แบ่งเป็น ชาวจีน 4 คน, ชาวแอฟริกาใต้ 2 คน, ชาวมาเลเซีย 1 คน, ชาวออสเตรเลีย 1 คน, ชาวสกอตแลนด์ 1 คน, ชาวสิงคโปร์ 1 คน ยอดการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสะสมตลอด 6 วัน อยู่ที่ 1,812 คน
จังหวัดสตูลกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ไม่มีนักท่องเที่ยวตกค้าง โดยการเดินทางทางเรือเส้นทางปากบารา–หลีเป๊ะ ยังให้บริการตามปกติ ทั้งขาออกและขาเข้า และบริษัททัวร์ในพื้นที่ยังคงอำนวยความสะดวกในการเดินทางต่อไปยังสนามบินหาดใหญ่
จังหวัดยะลา ระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง การเดินทางจากยะลาไปเบตงยังสามารถทำได้ โดยต้องใช้ความระมัดระวังในบางพื้นที่ลาดชัน แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่เปิดให้บริการตามปกติ ยกเว้นวัดหน้าถ้ำที่อยู่ระหว่างฟื้นฟู และไม่มีนักท่องเที่ยวติดค้าง
จังหวัดปัตตานี ยังมีฝนและน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ ยังไม่มีรายงานนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบโดยตรง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ไม่มีรายงานนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต การเดินเรือไปยังเกาะต่าง ๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แม้จะมีคลื่นลมเล็กน้อย
จังหวัดตรังรายงานว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย เหลือน้ำท่วมขังเพียงบางพื้นที่ โดยไม่มีนักท่องเที่ยวตกค้างหรือเสียชีวิต
จังหวัดนครศรีธรรมราช :น้ำลดลงแล้วและเข้าสู่ภาวะปกติ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว
“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังคงติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ประสานงานใกล้ชิดกับทุกจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนอย่างทันท่วงที พร้อมขอให้ผู้เดินทางติดตามประกาศจากหน่วยงานรัฐอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยสูงสุด”นายอรรถกร กล่าว