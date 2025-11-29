“นฤมล”นั่งหัวโต๊ะประชุม พท.นวัตกรรมทางการศึกษา หนุนพัฒนานวัตกรรม-AI สอดรับแนวทาง OECD ปลูกฝังนักเรียนใช้ปัญญาประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2568 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2568 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาใช้บังคับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และจะครบกำหนดเวลา 7 ปี ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 มีมติเห็นชอบการขยายเวลาใช้บังคับ พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ออกไปอีก 7 ปี โดยได้ทำการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายเวลาฯ ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมรับฟังความคิดเห็นของหลายภาคส่วน เห็นพ้องกันว่า พ.ร.บ.ฯ มีเจตนารมณ์ปฏิรูปการบริหารและการจัดการการศึกษา เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา เป็นการนำร่องในการกระจายอำนาจ และให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษา รวมถึงสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งมีการขยายผลนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาอื่นต่อไป
“ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมจึงได้ให้ความเห็นชอบตาม (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาขยายเวลาใช้บังคับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... เพื่อขยายเวลาออกไปอีก 7 ปี พร้อมรับทราบรายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้วย” รมว.ศธ.กล่าว
นอกจากนี้ ศ.ดร.นฤมล ได้กล่าวถึงการประชุมรัฐมนตรีศึกษาว่าด้วยอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม OECD Global Forum on the Future of Education and Skills ณ สาธารณรัฐสโลวัก ว่า จะใช้แนวคิดและความร่วมมือกับ OECD มาช่วยพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพื่อช่วยปลูกฝังจริยธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยต่อไป