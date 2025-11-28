"อนุทิน" เร่งคืนร่าง-เยียวยาเหยื่อน้ำท่วม เคลียร์ใจ "นายกฯแป้น" แล้ว ลั่นขอรับผิดชอบทั้งหมดเอง

นายกฯ บอก เร่งคืนร่าง-เยียวยาผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ เผยคุยปรับความเข้าใจ "นายกฯแป้น" แล้ว ลั่นขอรับผิดชอบเหตุกาณ์ทั้งหมดเอง
วันนี้ (28 พ.ย. 68) เวลา 15.30 น. ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อติดตามการจัดเก็บร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยว่า เป้าหมายคือเรื่องของการฟื้นฟู และการเร่งคืนร่างของผู้เคราะห์ร้ายที่เสียชีวิต ที่จะต้องเร่งดำเนินการคืนร่างให้กับญาติ ถ้าออกใบมรณบัตรได้ จะได้จ่ายค่าปลงศพรายละ 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนได้เตรียมจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว
ส่วนขั้นตอนในการจัดส่งร่างผู้เสียชีวิต นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องนำร่างผู้เสียชีวิตมาชันสูตรพลิกศพ โดยทำใน 3 ที่ ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลา
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าห่วงอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ก็ยังห่วงทุกเรื่อง หลังจากน้ำลดแล้ว การเร่งให้พี่น้องประชาชนชาวสงขลา และหาดใหญ่ได้กลับบ้าน วันนี้ที่ตนมาประชุมวางแผน เพื่อเร่งนำพี่น้องประชาชนให้กลับบ้านเร็วที่สุดเป็นความสำคัญลำดับแรก โดยหลังจากนี้ จะเป็นเรื่องการทำความสะอาด และซ่อมแซมบ้านเรือนในส่วนที่พอซ่อมแซมได้ก่อน
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า จากการที่สอบถามประชาชนมีความกังวลว่ารัฐจะเยียวยาหรือไม่ เพราะทรัพย์สินเสียหายค่อนข้างมาก นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรามีการดำเนินการอยู่แล้ว เบื้องต้นในสัปดาห์หน้า จะเร่งจ่ายเงินเยียวยาก่อน ครัวเรือนละ 9,000 บาท จากนั้นจะมีการพักหนี้ การให้เงินกู้ดอกเบี้ย 0% ครัวเรือนละ 100,000 บาท
แต่จะแยกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือนำมาซ่อมทรัพย์สิน อีกประเภทคือ การเอามาฟื้นฟูกิจการ ซึ่งเป็นลักษณะของเงินกู้ระยะสั้นที่ไม่มีดอกเบี้ย โดยขณะนี้ตนได้มีการหารือกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผ่านไปยังธนาคารของรัฐ ว่าขอให้เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือเรียกว่าเงินยืมไม่ใช่เงินกู้เพราะไม่มีดอกเบี้ย
ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่เขต 8 อำเภอหาดใหญ่ มีอะไรน่าเป็นห่วงบ้าง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เดี๋ยวไปดู บางทีมีดราม่าบ้าง ตอนนี้เราต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับแต่สิ่งที่ดีขึ้นแล้ว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีการเสียชีวิต ถ้าไม่ได้เสียชีวิตจากการจมน้ำแต่เสียชีวิตจากโรคประจำตัวในสถานการณ์น้ำท่วม จะได้รับเงินเยียวยาด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ทุกคนก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วม
“คนอยู่ติดบ้าน ต้องให้เขาจมน้ำมันไม่ใช่ เรามีหลักคิดหลักมนุษยธรรม ทุกคนเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วม สมมติถ้าเขาถึงมือแพทย์ โดยไม่มีน้ำท่วม เขาอาจจะไม่เสียชีวิต นี่คือสิ่งที่เราเสียใจ ผมต้องรับผิดชอบ ดังนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าจะไปจำแนก” นายกรัฐมนตรี กล่าว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ตอนนี้ได้รับรายงานยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอย่างไรบ้าง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้กำลังรวบรวมอยู่ พร้อมหันไปถามนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่าจำนวนเท่าไหร่แล้ว โดยนายพัฒนาตอบว่า 117 คน ซึ่งนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า อย่าเพิ่งไปพูดถึงตัวเลขเลย ขณะนี้ เรากำลังเร่งดำเนินการดีกว่า
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีคำสั่งให้นายอำเภอหาดใหญ่ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นการหาแพะ มารับผิดชอบเหตุการณ์นี้หรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า “ไม่มี คนรับผิดชอบเหตุการณ์ทั้งหมดคือตัวของผมเองครับ”
ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่นายกเทศมนตรีหาดใหญ่ไปรอรับนายกรัฐมนตรีได้พูดอะไรหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ก็ได้ให้กำลังใจ ท่านก็บอกว่าตัวเองติดอยู่ชั้น 2 ตนก็บอกว่า ท่านก็ต้องว่ายน้ำออกมา ปรับความเข้าใจกันแล้ว ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะไปโทษใคร ต้องช่วยกันทำงานมากน้อยก็ว่ากันไป