“สันติ” ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม-ฟื้นฟูเมือง อ.รัษฎา ตรัง ร่วมวางแผนป้องกันระยะยาว

รมต.สำนักนายกฯ ลงพื้นที่ตรัง ตรวจเยี่ยมและติดตามน้ำท่วม 3 อำเภอ จุดแรก อ.รัษฎา พื้นที่รับมวลน้ำจากทุ่งสง พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลด รวมทั้งร่วมกำหนดแผนป้องกันน้ำท่วมซ้ำในระยะยาวเพื่อความยั่งยืน
วันที่ (28 พฤศจิกายน 2568) ที่ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.อรุณ คงเจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกองตรี สงวนพงศ์ พินสุวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่อำเภอรัษฎา อำเภอวังวิเศษ และอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมและติดตามการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา การเยียวยา การฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลด และกำหนดแนวทางป้องกันน้ำท่วมซ้ำในระยะยาว โดยมีนายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายอำเภอรัษฎา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอรัษฎา
วิกฤตน้ำท่วมในจังหวัดตรังครั้งนี้ เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ประกอบกับมวลน้ำจากเทือกเขาบรรทัดในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ไหลหลากลงสู่แม่น้ำตรัง ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว น้ำระบายไม่ทันจนเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำในจังหวัดตรัง สร้างความเสียหายครอบคลุมพื้นที่ 9 อำเภอ 60 ตำบล 352 หมู่บ้าน 7 เทศบาล และ 33 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 13,565 ครัวเรือน (ข้อมูล เวลา 10.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568) ซึ่งในพื้นที่อำเภอรัษฎา สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำขณะนี้เริ่มลดลง ส่วนภาพรวมทั้งจังหวัดยังคงได้รับผลกระทบในหลายอำเภอ
พร้อมกันนี้ นายสันติและคณะ ได้มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เป็นพื้นที่แรก พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาประชาชนในพื้นที่เพื่อนำกลับไปช่วยเหลือเยียวยาต่อไป
สำหรับอำเภอรัษฎา มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 5 ตำบล 37 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 2 ชุมชน ประชาชนเดือดร้อน 5,159 ครัวเรือน โดยบางพื้นที่ระดับน้ำสูงถึง 2 เมตร ทั้งนี้ จังหวัดตรังได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
นายสันติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ภาครัฐได้เร่งดำเนินมาตรการฉุกเฉิน ทั้งการอพยพประชาชน การจัดตั้งศูนย์พักพิง และการระบายน้ำ จนสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง พร้อมขอให้ประชาชนรับฟังประกาศแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานรัฐ และติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมได้ทันเวลา
ส่วนแผนระยะยาว จำเป็นต้องดำเนินการสร้างแก้มลิงและคลองระบายน้ำ ควบคู่กับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและลดความเสียหายได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ปัจจุบันอำเภอรัษฎามีโครงการแก้มลิงที่กำลังดำเนินการและยังไม่มีระบบคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ รวมถึงพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมซ้ำในระยะยาว
“วิกฤตน้ำท่วมอำเภอรัษฎา จังหวัดตรังครั้งนี้ รัฐบาลได้เร่งระดมทุกกำลัง พร้อมบูรณาการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เพราะนี่คือเวลาที่เราต้องยืนเคียงข้างประชาชนให้มากที่สุด ทุกปัญหาต้องแก้ไขได้และต้องแก้ให้เร็วที่สุด” นายสันติ กล่าว