สสส.- สคล.ร่วมกับกรมพลศึกษา ไทยพีบีเอส ลุยฟุตซอล U15 ‘เพื่อนกันมันส์โนแอล” ปีที่ 8 รวมพลังหน่วยงานใช้กีฬาต้าน 4 ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ สสส. ร่วมกับกรมพลศึกษา และไทยพีบีเอส เปิดตัวโครงการ “SDN FUTSAL No L CUP 2025–2026” การแข่งขันฟุตซอลเยาวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปี ปี 2026 ภายใต้แนวคิด “เพื่อนกันมันส์โนแอล…ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน” เริ่มสนามแข่งรอบจังหวัดเดือนธันวาคม 2568 หาผู้ชนะระดับจังหวัด เข้าสู่รอบโซน 10โซน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 และรอบชิงแชมป์เพื่อหาผู้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 3-5 เมษายน 2569 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร ปทุมวัน โดยตารางจัดแข่งขัน ระเบียบการ และติดต่อสอบถามได้ที่เพจเฟสบุค SDN Futsal No - L
นายวิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และ คณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 1 สสส. เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนไทยยังน่าเป็นห่วง จากผลสำรวจสำนักงานสถิติแห่งชาติ สะท้อนว่าปัจจัยเสี่ยง 4 ด้าน ทั้งแอลกอฮอล์ บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ยาเสพติด และการพนัน ที่กำลังคุกคามเด็กและเยาวชนไทย โดยอัตราการดื่มในวัย 15–19 ปีเพิ่มจาก 9.0% (ปี 2564) เป็น 9.6% (ปี 2567) และกลุ่ม 20–24 ปีเพิ่มจาก 31.6% เป็น 37.8% ขณะอายุเริ่มดื่มลดลงเหลือเฉลี่ย 19.9 ปี ส่วนผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่า 11 เท่า ภายใน 3 ปี โดยเยาวชนอายุ 13–15 ปีสูบสูงถึง 17.6% และบางรายเริ่มอายุเพียง 7 ปี สำหรับสถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทยยังมีผู้ใช้ยาเสพติดกว่า 1.9 ล้านคน โดยมีเด็ก–เยาวชนเกี่ยวข้องคดีมากถึง 12,602 ราย และมีผู้ติดพนันกว่า 1 ล้านคน ในจำนวนนี้ 10% เป็นเยาวชน ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นความจำเป็นในการสร้างสภาพแวดล้อมปลอดภัยและกิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งในโครงการนี้เปิดโอกาสให้นักกีฬาวัยรุ่นชายกว่าสองหมื่นคนรวมกับโค้ชและหน่วยงานต่างๆที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับเด็กเยาวชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ
นายธีระ วัชรปราณี ผู้อำนวยการ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เปิดเผยว่า โครงการ SDN No L CUP ครั้งที่ 8 นี้ โครงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปีที่ผ่านมา มีทีมเข้าร่วมกว่า 1,095 ทีม รวม 21,851 คน โดยผลสำรวจจากโครงการชี้ว่านักกีฬา 87.7% มีพฤติกรรมดีขึ้น และกว่า 85.2% เห็นด้วยว่าพื้นที่กีฬาเป็นเขต “ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน” ขณะที่โค้ชกว่า 26.1% สามารถลดละเลิกดื่มสูบได้หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้โครงการปีนี้เมื่อจบการแข่งขันจะมีการติดตาม “ทีมนี้มีใจรัก” แต่ขาดการสนับสนุนที่เพียงพอโดยทำ CSR ร่วมกับองค์กรธุรกิจตั้งเป้าจำนวน 10 ทีม เช่น อุปกรณ์กีฬา สนามซ้อม ประสบการณ์ที่ได้พบกับไอดอล เป็นต้น รวมทั้ง การอบรมโค้ชเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ย้ำอุดมการณ์ของกีฬาเยาวชนเพื่อต่อยอดเป็นนักกีฬาระดับสูงต่อไป “เมื่อเด็กมีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ และมีโค้ชที่ดีเข้าใจหลักจิตวิทยาเด็ก และเป็นแบบอย่าง จะสร้าง Self esteem ทำให้เยาวชนของเราเห็นคุณค่าและภูมิใจในตัวเอง เป็นภูมิคุ้มกันเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต”
ด้านองค์กรร่วมจัด ดร.สุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรกรมพลศึกษาและการกีฬา ย้ำว่า การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีพัฒนาทักษะฟุตซอล แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ และสร้างสุขภาวะห่างไกลอบายมุข พร้อมสนับสนุนการอบรมโค้ชและพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อเปิดเส้นทางไปสู่อาชีพนักกีฬาในอนาคต
ในขณะที่นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ย้ำบทบาทการสื่อสารสาธารณะ โดยร่วมถ่ายทอดสดการแข่งขัน เพื่อขยายบรรทัดฐานใหม่ของ “สนามกีฬาปลอดปัจจัยเสี่ยง” สู่ครอบครัวและเยาวชนทั่วประเทศ พร้อมพัฒนายุทธศาสตร์เนื้อหาที่เข้าถึงผู้ชมได้หลากหลาย เพื่อส่งต่อทั้งความสนุก ความรู้ และแรงบันดาลใจ
นอกจากนี้ยังมี นายศุภฤกษ์ หวังศิลปะคุณ อายุ 48 ปี คุณพ่อของน้องปุณโณ นักเตะทรงคุณค่า โซนกรุงเทพฯ SDN FUTSAL NO - L 2024 กล่าวว่า ผมเลิกเหล้าได้เกือบ 2 ปีแล้ว เพราะลูกผมเข้าแข่งขัน เมื่อปี 2567 ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม เมื่อลูกชายผมเป็นนักกีฬาเตะฟุตซอลรายการโนแอลกอฮอล์ ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมด้วย แต่พ่อทำไมยังดื่มเหล้าเบียร์ ในเมื่อลูกชายทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจเป็นอย่างมาก เป็นนักกีฬาที่เก่ง ผมจึงตั้งใจว่า อยากทำให้ลูกผมภูมิในในตัวผมบ้าง ต้องขอบคุณรายการนี้อย่างมาก ผมตั้งใจเลิกดื่มสุราเป็นตัวอย่างของคุณพ่อเลิกเหล้าเพื่อลูก และยังเลิกดื่มอยู่ตลอด จนถึงปัจจุบันนี้
ภายในงานยังมีพิธีลงนาม MOU ลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์การสนับสนุนจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท บาโอจิ จำกัด, บริษัท โรงงานสยามบอลล์ สปอร์ต จำกัด, บริษัท บางเกริก ดีไซน์ จำกัด, บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และ บริษัท คูล ซัพพอร์ทเตอร์ กรุ๊ป จำกัด โดยมีผู้แทนภาคี ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้ง หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้